સોનાના ભાવમાં 19,000નો મોટો ઘટાડો, શું હજુ પણ ભાવ ઘટશે? જાણો શું કહે છે નિષ્ણાતો
- અમેરિકા-ઈરાન તણાવ છતાં સોનામાં કેમ તેજી ન આવવાનું શું છે કારણ
- ડોલરની મજબૂતીએ સોનાની તેજી પર લગાવી બ્રેક
- સોનાના ભાવમાં ઘટાડો એ રોકાણકારો માટે ગોલ્ડન ચાન્સ
Gold Price Today: અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવ વચ્ચે સોનાના ભાવમાં ગયા અઠવાડિયે થોડી મજબૂતી જરૂર જોવા મળી હતી, પરંતુ કોઈ મોટી તેજી આવી શકી નથી. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર અઠવાડિયાના અંતે સોનું આશરે 1,61,675 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયું હતું. આ કિંમત હજુ પણ તેના ઓલ-ટાઇમ હાઈ 1,80,779 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ કરતા લગભગ 19,000 રૂપિયા ઓછી છે. બીજી તરફ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કોમેક્સ પર ગોલ્ડ લગભગ 5,158 ડોલર પ્રતિ ટ્રોય ઔંસ પર બંધ થયું, જે તેના રેકોર્ડ હાઈ 5,626.80 રૂપિયાથી નીચે છે. બજારના જાણકારોનું કહેવું છે કે, ભૌગોલિક રાજકીય તણાવ છતાં સોનામાં અત્યારે મર્યાદિત રેન્જમાં જ વેપાર થઈ રહ્યો છે.
એનાલિસ્ટ્સનું શું કહેવું છે?
નિષ્ણાતો અનુસાર, સોનાના ભાવ પર અત્યારે સૌથી મોટું દબાણ મજબૂત થઈ રહેલા અમેરિકાના ડોલર તરફથી આવી રહ્યું છે. ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારાને કારણે ડોલર ઈન્ડેક્સ ફરી 100ની નજીક પહોંચી રહ્યો છે, જેના કારણે ગોલ્ડની તેજી પર બ્રેક લાગી રહી છે. સામાન્ય રીતે જ્યારે ડોલર મજબૂત થાય છે ત્યારે સોનાના ભાવમાં મોટી તેજી આવવી મુશ્કેલ બની જાય છે. આ જ કારણ છે કે, અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધ જેવા તણાવ ભર્યા માહોલમાં સોનાં મોટો ઉછાળો આવ્યો નથી.
જો કે, બજારના નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, આગામી સમયમાં સોનાની 'સુરક્ષિત રોકાણ' (સેફ હેવન) તરીકેની માંગ રહી શકે છે. તેમનું કહેવું છે કે, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની નીતિઓ અને દુનિયાભરમાં વધતી રાજકીય અનિશ્ચિતતાને કારણે રોકાણકારો હજુ પણ ગોલ્ડને સુરક્ષિત વિકલ્પ માની રહ્યા છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, અમેરિકા ઈરાન પછી ક્યુબા જેવા દેશો પર પણ કડક વલણ અપનાવી શકે છે, જેનાથી વૈશ્વિક સ્તરે તણાવ યથાવત રહી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં રોકાણકારો અવારનવાર સોના અને ચાંદી જેવી સુરક્ષિત એસેટ તરફ વળે છે.
આ પણ છે કારણો
બીજું એક કારણ એ પણ છે કે, મોંઘવારીનો ખતરો હજુ ઓછો થયો નથી. તેલ મોંઘું થવાને કારણે દુનિયાભરમાં ફરીથી મોંઘવારી વધવાની આશંકા છે. આ જ કારણે અમેરિકાની ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરોમાં વહેલી કટૌતી કરવાની આશા પણ કમજોર થઈ ગઈ છે. હવે બજારને અપેક્ષા છે કે, આગામી સંભવિત રેટ કટ સપ્ટેમ્બર કે ઓક્ટોબરની આસપાસ થઈ શકે છે. જ્યાં સુધી વ્યાજ દર ઊંચા રહે છે અને ડોલર મજબૂત રહે છે, ત્યાં સુધી સોનાના ભાવમાં મોટો ઉછાળો મર્યાદિત રહી શકે છે.
નિષ્ણાતોના મતે, હાલમાં સ્થાનિક બજારમાં સોનું 1,37,000 રૂપિયાથી 1,65,000 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામની મોટી રેન્જમાં વેપાર કરી શકે છે. જો કિંમતો 1,65,000 રૂપિયાની ઉપર બંધ થાય છે, તો ફરી એક નવી તેજી જોવા મળી શકે છે. બીજી તરફ જો આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનું 5,200 ડોલરથી ઉપર મજબૂત રીતે ઉભરી આવે છે, તો કિંમતો 5,400 ડોલરથી 5,600 ડોલર સુધી જઈ શકે છે.
રોકાણકારો માટે સલાહ
રોકાણના દૃષ્ટિકોણથી નિષ્ણાતો સલાહ આપે છે કે, લાંબા ગાળાના રોકાણકારો માટે સોનામાં ઘટાડાને સમયે ખરીદીની તક બની શકે છે. કેન્દ્રીય બેન્કો દ્વારા સતત ખરીદી, ભૂ-રાજકીય તણાવ અને સુરક્ષિત રોકાણની માંગ આગામી સમયમાં સોનાને સપોર્ટ કરી શકે છે. તેથી જો ભાવમાં થોડો ઘટાડો આવે છે, તો ધીમે ધીમે રોકાણ વધારવાની તક તરીકે જોઈ શકાય છે.
