/Gold Silver Prices Fall: ગોલ્ડ-સિલ્વર માર્કેટમાં ભૂકંપ! સોનું 6,662 અને ચાંદી 22,314 તૂટ્યાં, જાણો કારણ

Gold Silver Prices Fall: છેલ્લા અઠવાડિયામાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન સોનાના ભાવમાં 6,662 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામનો ઘટાડો નોંધાયો છે, જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં 22,314 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે. છેલ્લા ચાર અઠવાડિયાથી સોના અને ચાંદીના ભાવ સતત ઘટી રહ્યા છે. સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આ નોંધપાત્ર ઘટાડા પાછળના કારણો સમજીએ.
24 કેરેટ સોનાનો આજનો ભાવ શું છે
ઇન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશનના અહેવાલ મુજબ, ગુરુવારે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,40,022 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. અગાઉ, 22 જૂને, 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,46,664 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. આનો અર્થ એ થયો કે ત્યારથી ગુરુવાર સુધી સોનાના ભાવમાં 6,662 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે. મોહરમની રજાને કારણે શુક્રવારે કિંમતો જાહેર કરવામાં આવી ન હતી.
ચાંદીનો હાલનો ભાવ શું છે?
સોમવાર, 22 જૂનના રોજ, ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ 237,799 રૂપિયા હતો. ગુરુવારે, ભાવ ઘટીને 215,485 રૂપિયા થયો, જે પ્રતિ કિલોગ્રામ 22,314 રૂપિયાનો ઘટાડો દર્શાવે છે.
23થી 14 કેરેટ સોનાનો ભાવ શું છે?
ઇન્ડિયન બુલિયન્સ જ્વેલર્સ દ્વારા જાહેર કરાયેલા ભાવો અનુસાર, 23 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 139,461 રૂપિયા છે. 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 128,260 રૂપિયા, 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ 105,017 રૂપિયા અને 14 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 81,913 રૂપિયા છે.
સોનાના ભાવ કેમ ઘટી રહ્યા છે?
સોનાના ભાવમાં હાલના ઘટાડા પાછળ બે મુખ્ય કારણો છે. પહેલું મજબૂત યુએસ ડોલર છે. રોકાણકારો ઊંચા વળતર માટે સોનાને બદલે ડોલર તરફ વળી રહ્યા છે. આ દરમિયાન, ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરમાં વધારાની આશંકાને કારણે પણ સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. સામાન્ય રીતે જ્યારે પણ ડોલર ઇન્ડેક્સ મજબૂત થાય છે ત્યારે સોનાના ભાવ ઘટે છે.
શુક્રવારે, આંતરરાષ્ટ્રીય સોનાનો દર પ્રતિ ઔંસ 4,000 ડોલરની ઉપર રહ્યો હતો.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.