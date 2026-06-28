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Gold Silver Prices Fall: ગોલ્ડ-સિલ્વર માર્કેટમાં ભૂકંપ! સોનું 6,662 અને ચાંદી 22,314 તૂટ્યાં, જાણો કારણ

Gold Silver Prices Fall: ગયા સપ્તાહે સોનાના ભાવમાં 6,662 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો હતો, જ્યારે ચાંદીના ભાવ આ સમયગાળા દરમિયાન 22,314 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ થયા હતા.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 28, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 12:57 PM IST
Gold Silver Prices Fall: ગોલ્ડ-સિલ્વર માર્કેટમાં ભૂકંપ! સોનું 6,662 અને ચાંદી 22,314 તૂટ્યાં, જાણો કારણ
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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