/Gold Price Today: 48 કલાકમાં સોનાના ભાવમાં 7000 અને ચાંદીમાં 12000નો મોટો ઘટાડો, ભાવ ઘટીને કેટલે પહોંચ્યા? જાણો આજનો રેટ

દુનિયામાં સુરક્ષિત રોકાણમાં જેની ગણતરી થાય છે, કટોકટીની પળે તેના ભાવ બોલાય છે ત્યારે એવું તે શું થયું કે સોનાના ભાવમાં કડાકો જોવા મળી રહ્યો છે? વૈશ્વિક બજારમાં કાલે તેનો ભાવ ગગડીને 4100 ડોલર પ્રતિ ઔંસ નીચે આવી ગયો. એટલું જ નહીં સોનાનો આ ઘટાડો તેને છેલ્લા 7 મહિનાનો સૌથી નીચલા સ્તરે લાવ્યો. બીજી બાજુ ચાંદીનો ભાવ ગગડીને 64 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી પહોંચી ગયો જો કે આજે સવારે થોડી રિકવરી આવી પરંતુ છતાં સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે જ્યારે દુનિયા યુદ્ધની આગમાં બળી રહી છે ત્યારે સોનું કેમ તૂટી રહ્યું છે. 11 જૂન 2026ના રોજ MCX અને IBJA બંને પર સોનાના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJA સાઈટ મુજબ આજે 24 કેરેટ 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 1562 રૂપિયા ગગડીને 145584 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચ્યું છે જે કાલે 147146 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં 257 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો છે અને ભાવ 233540 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચ્યો જે કાલે 233283 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થયો હતો. આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. ભાવ સવાર અને સાંજે એક બેવાર જાહેર કરવામાં આવે છે.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
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— IBJA (@IBJA1919) June 11, 2026
48 કલાકમાં 7000 જેટલું તૂટ્યું સોનું
9 જૂન 2026નો ખુલતો ભાવ જોઈએ તો 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનું 152584 રૂપિયા પર ખુલ્યું હતું જ્યારે આજે 11 જૂનના રોજ સોનું 7000 રૂપિયા જેટલું તૂટ્યું અને આજે 145584 રૂપિયાના સ્તરે ખુલ્યું છે. જ્યારે ચાંદીમાં ગણતરીના કલાકોમાં 12067 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે અને 9 તારીખે 245607 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ખુલેલો ભાવ આજે 233540 પર જોવા મળ્યો છે.
વાયદા બજારમાં ભાવ
વાયદા બજારની લેટેસ્ટ સ્થિતિ જોઈએ તો હાલ 12.50 PM પર 5 ઓગસ્ટના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.08 ટકા ગગડીને 147900 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળ્યું છે જ્યારે 3 જુલાઈના વાયદાવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી 0.15 ટકાના ઘટાડા સાથે 235146 રૂપિયાની સપાટીએ છે.
આખરે એવું તે શું થયું?
વેસ્ટ એશિયામાં હાલ ભારે તણાવ છે. થોડા દિવસ પહેલા સુધી દુનિયાને એવી આશા હતી કે અમેરિકા, ઈઝરાયેલ, અને ઈરાન વચ્ચે તણાવ ઘટશે. લોકોને લાગતું હતું કે કદાચ વાતચીતથી રસ્તો નીકળશે અને યુદ્ધ કાયમ માટે બંધ થઈ જશે. પરંતુ હાલ જે સ્થિતિ વકરી છે તેણે આશાઓ પર પાણી ફેરવી દીધુ. અમેરિકા સમર્થિત યુદ્ધ અને ઈરાન સાથે વધતા સંઘર્ષે દુનિયાને ફરી બેચેન કરી છે. પરંતુ આ વખતે ડર ફક્ત યુદ્ધનો નથી પરંતુ મોંઘવારીનો પણ છે. આ ડર સોનાને ભારે પડ્યો છે. સોનું મોંઘવારીના વધતા જોખમનું ભોગ બન્યું.
મીડિયા રિપોર્ટમાં એફએક્સટીએમના વરિષ્ઠ રિસર્ચ વિશ્લેષક લુકમેન ઓટુનુગાને ટાંકીને કહેવાયું છે કે જિયો પોલિટિકલ રિસ્કથી બચવાની ભાવનાને વધારી રહ્યા છે, પરંતુ આમ છતાં સોનું વધતી મોંઘવારીના જોખમનો ભોગ બન્યું છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ફરીથી વધેલી દુશ્મનાવટે યુદ્ધ ખતમ કરવાની કોશિશોને લગભગ નિષ્ફળ કરી છે. એટલે કે રોકાણકારોનો ડર હવે ફક્ત મિસાઈલો સુધી સિમિત નથી.
ઈરાનના પલટવારે યુદ્ધ ભડકાવ્યું. ઈરાનની રેવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સે કહ્યું કે તેમણે અમેરિકાના હુમલાના જવાબમાં જોર્ડન, કુવૈત, અને બહરીનમાં સૈન્ય ઠેકાણાઓ પર મિસાઈલો અને ડ્રોન હુમલા કર્યા. આ જવાબી કાર્યવાહી હોર્મુઝ જળમાર્ગની આસપાસ ઈરાની ઠેકાણો પર અમેરિકી હુમલા બાદ કરાઈ. આ સંઘર્ષ એટલા માટે પણ મહત્વનો છે કારણ કે એપ્રિલમાં થયેલા યુદ્ધવિરામ બાદ આ સૌથી મોટો તણાવ છે.
કેમ તૂટ્યું સોનું
હવે સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે સામાન્ય રીતે યુદ્ધની સ્થિતિમાં રોકાણકારો સોના જેવા સુરક્ષિત રોકાણ તરફ દોડે છે પરંતુ આ વખતે આવું કેમ? આંકડા દર્શાવે છે કે ફેબ્રુઆરીના અંતમાં અમેરિકા-ઈઝરાયેલના ઈરાન પર હુમલા બાદ અત્યાર સુધીમાં સોનું 20 ટકાથી વધુ તૂટી ચૂક્યું છે. પરંતુ કેમ? કારણ કે યુદ્ધે ઓઈલના ભાવમાં ભડકો કર્યો. મોંઘુ તેલ એટલે મોંઘવારીનું જોખમ. મોંઘવારીનું જોખમ એટલે વ્યાજ દર વધવાની આશંકા. વ્યાજ દર વધવાની આશંકા એટલે સોના પર દબાણ.
વ્યાજ દર કેમ બન્યું વિલન
સોનું વ્યાજ નથી આપતું કે ડિવિડન્ડ પણ નથી આપતું, કૂપન પણ આપતું નથી. આ કારણોસર તેને નોન યેલ્ડિંગ એસેટ કહે છે. જ્યારે વ્યાજ દર વધવાની શક્યતા હોય તો રોકાણકારો બોન્ડ જેવી યીલ્ડ આપનારી સંપત્તિઓ તરફ વળે છે અને સોનામાંથી પૈસા કાઢવા લાગે છે.