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Gold Price Today: 48 કલાકમાં સોનાના ભાવમાં 7000 અને ચાંદીમાં 12000નો મોટો ઘટાડો, ભાવ ઘટીને કેટલે પહોંચ્યા? જાણો આજનો રેટ

Gold Rate Today: સોનાના ભાવમાં જોરદાર કડાકો જોવા મળ્યો છે. આજે ફરીથી વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં ભાવ ગગડ્યા છે. અચાનક એવું તે શું થયું કે ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ જાણો કારણ અને આજનો લેટેસ્ટ રેટ. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 11, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:16 PM IST
Gold Price Today: 48 કલાકમાં સોનાના ભાવમાં 7000 અને ચાંદીમાં 12000નો મોટો ઘટાડો, ભાવ ઘટીને કેટલે પહોંચ્યા? જાણો આજનો રેટ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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