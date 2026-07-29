/સોનામાં ગાબડું: ભાવ એક અઠવાડિયાના લોઅર લેવલે, જાણો 24K અને 22Kનો લેટેસ્ટ ભાવ

Today Gold Silver Price: આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં યુએસ ડોલર મજબૂત થઈ રહ્યો છે અને યુએસ ફેડરલ રિઝર્વની બેઠક પહેલા રોકાણકારો સાવચેતી દાખવી રહ્યા છે. ફેડની બેઠકમાં વ્યાજ દરમાં વધારાની આશંકાએ સોનાના ભાવ ઘટી રહ્યા છે. બુધવારે સવારે સોનાના ભાવ એક અઠવાડિયાના લોઅર લેવલે આવી ગયા હતા. વૈશ્વિક સ્તરે, રોકાણકારો આ અઠવાડિયે ફેડરલ રિઝર્વના વ્યાજ દરના નિર્ણય અને નિવેદનની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ ભવિષ્યની આર્થિક નીતિ વિશે સંકેતો આપી શકે છે.
બુધવારે સવારે, COMEX ગોલ્ડ પર સ્પોટ ગોલ્ડ 16 ડોલર પ્રતિ ઔંસ ઘટીને 4,022 ડોલર પ્રતિ ઔંસ થયું. આ 21 જુલાઈ પછીનું સૌથી લોઅર લેવલ છે. ચાંદીના ભાવ પણ ઘટી રહ્યા છે. તેવી જ રીતે, યુએસ ગોલ્ડ ફ્યુચર્સ માટે ઓગસ્ટ ફ્યુચર્સ પણ 0.9 ટકા ઘટીને 4,038 ડોલર પર બંધ થયા. યુએસ ડોલર તેના એક મહિનાના રેકોર્ડ હાઈ લેવલની નજીક રહેવાથી વિદેશી ખરીદદારો માટે ડોલરમાં સોનું વધુ મોંઘું થયું છે, જેના કારણે માંગમાં ઘટાડો થયો છે.
ફુગાવાની વધી રહી છે ચિંતા
બજાર એક્સપર્ટ માને છે કે વધતી ઊર્જા કિંમતો ફુગાવા અંગે ચિંતાઓ વધારી રહી છે. પરિણામે, ફેડરલ રિઝર્વ વ્યાજ દરમાં વધારો કરે અથવા તેમને લાંબા સમય સુધી હાઈ લેવલે રાખે તેવી શક્યતા છે. આ અપેક્ષાએ ડોલરને મજબૂત બનાવ્યો છે અને સોનાના બજાર પર દબાણ બનાવ્યું છે. જો કે સોનાને લાંબા ગાળાના ફુગાવાના હેજ તરીકે ગણવામાં આવે છે, ઊંચા વ્યાજ દરો સામાન્ય રીતે સોના જેવી બિન-વ્યાજ-ધારક સંપત્તિઓ પ્રત્યે રોકાણકારોનું આકર્ષણ ઘટાડે છે.
ભવિષ્ય માટે ભવિષ્યવાણી
વેપારીઓ અપેક્ષા રાખે છે કે ફેડરલ રિઝર્વ તેની વર્તમાન બેઠકમાં દર સ્થિર રાખશે, પરંતુ સપ્ટેમ્બરમાં દરમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. દરમિયાન, વર્ષના અંત સુધીમાં સોનાના ભાવમાં $300 થી $4,500 પ્રતિ ઔંસનો અંદાજ મૂકવામાં આવ્યો છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે વ્યાજ દરની પરિસ્થિતિ બદલાય ત્યાં સુધી સોનાના ભાવમાં નોંધપાત્ર સુધારો થવાની શક્યતા ઓછી છે. દરમિયાન, યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે વાટાઘાટોના સંકેતો હોવા છતાં, તણાવ ચાલુ છે. સોના ઉપરાંત, ચાંદી પણ ઘટીને $57.11 પ્રતિ ઔંસ થઈ ગઈ.
IBJA પર સોના અને ચાંદીના ભાવ ક્યાં રહ્યા?
ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) ખાતે મંગળવારે બંધ થયેલા ટ્રેડિંગ સત્ર દરમિયાન સોના અને ચાંદીના ભાવ સતત બીજા દિવસે ઘટ્યા હતા. મંગળવારે સાંજે IBJA દ્વારા જાહેર કરાયેલા દરો અનુસાર, 24 કેરેટ સોનું પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹2,000 થી વધુ ઘટીને ₹142,291 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયું. તેવી જ રીતે, 22 કેરેટ સોનું પણ પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹130,339 પર બંધ થયું. 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹106,718 પર રહ્યો. ચાંદીના ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹7,000 નો નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો, જે પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹217,349 પર બંધ થયો.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.