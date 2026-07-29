Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /સોનામાં ગાબડું: ભાવ એક અઠવાડિયાના લોઅર લેવલે, જાણો 24K અને 22Kનો લેટેસ્ટ ભાવ

સોનામાં ગાબડું: ભાવ એક અઠવાડિયાના લોઅર લેવલે, જાણો 24K અને 22Kનો લેટેસ્ટ ભાવ

Today Gold Silver Price: ફેડરલ રિઝર્વની બેઠક પહેલા ફેડ વ્યાજ દરમાં વધારો કરી શકે છે અથવા લાંબા સમય સુધી ઊંચા દરે જાળવી શકે છે, તેવી ચિંતા વચ્ચે સોના અને ચાંદી બંનેના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 29, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:13 AM IST
સોનામાં ગાબડું: ભાવ એક અઠવાડિયાના લોઅર લેવલે, જાણો 24K અને 22Kનો લેટેસ્ટ ભાવ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
મિત્રોના ગૃપમાં તમારી વેલ્યુ કેટલી છે ? આ 3 સંકેતો જણાવી દેશે તમે વધારાના છો કે ખાસ
Friendship Day 202615 min ago
2
Ahmedabad1 hr ago
3
Tata Motors Sanand Plant1 hr ago
4
CJP Protest1 hr ago
5
Sugar1 hr ago