Gold Rate: લગ્નગાળા ટાણે સોનું જોરદાર પછડાયું, 12000 રૂપિયા સુધી થયું સસ્તું, ચાંદીમાં 20000નો મોટો ઘટાડો
Gold Rate: દિવાળી પૂરી થઈ અને લગ્નગાળો હવે શરૂ થઈ ગયો છે. જે સોનાના ભાવ સાતમા આસમાને પહોંચ્યા હતા તે હવે પછડાતા જોવા મળી રહ્યા છે. સોનાના ભાવમાં છેલ્લા 15 દિવસમાં મસમોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ઓલટાઈમ હાઈથી 12000 રૂપિયાથી વધુ સસ્તું થઈ ચૂક્યું છે.
દેશભરમાં લગ્નગાળો હવે શરૂ થઈ ગયો છે. સોનાના ભાવ આકાશે આંબી રહ્યા હતા પરંતુ હવે તૂટવા લાગ્યા છે.સોનાના ભાવમાં છેલ્લા 15 દિવસમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. 15 દિવસમાં સોનું પોતાના ઓલ ટાઈમ હાઈથી 12000 રૂપિયાથી વધુ સસ્તું થઈ ચૂક્યું છે. જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં 20,000 રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
સોનાના ભાવમાં મોટો ઘટાડો
ભારતમાં લગ્નગાળો શરૂ થઈ ગયો છે. લગ્નગાળામાં લોકોને મોંઘુ સોનું ચિંતા કરાવતું હતું પરંતુ સોનાના ભાવમાં કડાકાનો માહોલ શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. સોનાના ભાવ તૂટવા લાગ્યા છે. છેલ્લા 15 દિવસમાં સોનું 10 હજારથી વધુ સસ્તું થઈ ચૂક્યું છે. જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં 20,000 રૂપિયાથી વધુનો કડાકો આવી ચૂક્યો છે. સોના ચાંદીના ભાવમાં સતત બીજા અઠવાડિયે ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. જો ફક્ત ગત અઠવાડિયાની વાત કરીએ તો 24 કેરેટ ગોલ્ડનો ભાવ 2620 રૂપિયા નીચે આવ્યો છે. જો આજે સોનાનો ભાવ જોઈએ તો ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશનની વેબસાઈટ પર જે પ્રકારે સોના ચાંદીના ભાવ આજે જોવા મળ્યા તે આ પ્રકારે છે.
24 રેકેટથી લઈને 18 કેરેટવાળા સોનાનો ભાવ
24 કેરેટવાળા સોનાનો ભાવ 119916 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ.
23 કેરેટવાળા સોનાનો ભાવ 119436 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ.
22 કેરેટવાળા સોનાનો ભાવ 109843 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ.
18 કેરેટવાળા સોનાનો ભાવ 89937 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ.
ચાંદીનો ભાવ 145800 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી ગયો.
સોનાના ભાવમાં કેમ આવ્યો ઘટાડો
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત બીજા અઠવાડિયે આવેલા ઘટાડા પાછળ અનેક કારણો સામેલ છે. પહેલું કારણ- અમેરિકી ડોલર સતત મજબૂત થવાથી સોનાના ભાવ પર દબાણ વધી રહ્યું છે અને સોનું સસ્તું થઈ રહ્યું છે. દુનિયામાં જિયો પોલિટિક્સ તણાવ ઘટવાથી રોકાણકારો સોનામાંથી પૈસા કાઢીને શેર બજાર જેવા હાઈ રિટર્નવાળી એસેટ્સમાં નાખી રહ્યા છે. ત્રીજું કારણ એ છે કે ટ્રમ્પ અને જિનપિંગની મુલાકાત બાદથી અમેરિકા અને ચીનમાં ટ્રેડ ડીલ થવાની શક્યતા પ્રબળ થઈ ગઈ છે. જ્યારે અમેરિકાનું ભારત, કોરિયા અને અન્ય દેશો સાથે ટ્રેડ ડીલ પર સકારાત્મક વલણ રહ્યું છે. જેનાથી રોકાણકારો ઉત્સાહિત છે અને સોનાની જગ્યાએ બજાર તરફ વળી રહ્યા છે. અમેરિકામાં પણ ફેડરલ રિઝર્વ ત રફથી વ્યાજ દરોમાં કમીથી મોટા રોકાણકારો બોન્ડ તરફ વળવા જઈ રહ્યા છે.
શું હજુ સસ્તું થશે સોનું
બજાર જાણકારો તેના પર બે મત ધરાવે છે. જાણકારોનું માનીએ તો આવનારા દિવસોમાં જે પ્રકારના વૈશ્વિક હાલાત જોવા મળી રહ્યા છે, ભારત અમેરિકા સાથે ટ્રેડ ડીલ માટે આગળ વધી રહ્યું છે, સોનાના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. સોનું સસ્તું થઈ શકે છે. જો કે લગ્નગાળાને કારણે સોનાની ડિમાન્ડ વધવાથી ભાવમાં તેજીનું વલણ પણ ચાલું રહેવાની શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ રહી છે. જો તમે લગ્ન પ્રસંગો માટે સોનું ખરીદી રહ્યા છો તો ખરીદી શકો છો. આ સાથે જો રોકાણ માટે સોનું ખરીદવાનું વિચારતા હોવ તો પણ તૂટતા ભાવનો ફાયદો ઉઠાવી શકો છો.
