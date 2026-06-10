/Gold Price Today: રાતોરાત સોનાના ભાવમાં મોટો ઘટાડો, ચાંદી પણ જબરદસ્ત તૂટી, જાણો 10 ગ્રામ સોનાનો કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

MCX અને IBJA બંને પર આજે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં કડાકો જોવા મળ્યો છે. ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે આવો કડાકો આવવા પાછળનું કારણ શું એ પ્રશ્ન થાય. વાત જાણે એમ છે કે આ કડાકાનું સૌથી મોટું કારણ વૈશ્વિક બજારમાં દબાણ મનાઈ રહ્યું છે. દુનિયાના બજારોમાં હાલમાં તણાવ અને અનિશ્ચિતતા વધી છે. ખાસ કરીને ઈરાન અને અમેરિકા જેવા દેશો વચ્ચે વધતા તણાવની અસર જોવા મળી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં રોકાણકારો સોના ચાંદીમાંથી પૈસા કાઢીને બીજી જગ્યાએ લગાવે છે જેને કારણે સોનાની માંગ ઘટે છે. વૈશ્વિક બજારમાં પણ સોનાના ભાવમાં મોટો કડાકો જોવા મળ્યો છે. જાણો ભારતીય બજારો અને વૈશ્વિક બજારની સ્થિતિ.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJA ની વેબસાઈટ મુજબ આજે 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાના ભાવમાં 4090 રૂપિયાનો મસમોટો કડાકો જોવા મળ્યો છે અને બજાર ખુલતા જ આજે ભાવ 148429 પર પહોંચી ગયો છે. જે કાલે 152519 પર બંધ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીમાં આજે 9658 રૂપિયાનો જબરદસ્ત મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે અને ભાવ 236280 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી ગયો છે જે કાલે 245938 પર બંધ થયો હતો.
અત્રે જણાવવાનું કે આ ભાવ દેશભરમાં માન્ય છે અને દિવસમાં બેવાર જાહેર થાય છે. તેમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. શનિવારે, રવિવારે અને જાહેર રજાઓના દિવસે ભાવ જાહેર કરવામાં આવતા નથી.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
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— IBJA (@IBJA1919) June 10, 2026
વૈશ્વિક બજારમાં ભાવ
રિપોર્ટ્સ મુજબ ગોલ્ડમાં લગભગ 160 ડોલર પ્રતિ ડોલર અને સિલ્વરમાં લગભગ 4.4 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધીનો કડાકો જોવા મળ્યો છે. જેની સીધી અસર ભારતીય બજારો પર પડી અને ભાવ નીચે આવ્યા.
MCX પર લેટેસ્ટ ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર MCX પર ભાવ જોઈએ તો બપોરે 12.40 કલાકે 5 ઓગસ્ટના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 1.53 ટકા તૂટીને 150110 રૂપિયા પર જોવા મળ્યું જ્યારે 3 જુલાઈના વાયદાવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી 1.18 ટકાના ઘટાડા સાથે 235715ની સપાટીએ પહોંચી હતી.
ઘટાડાનું એક મોટું કારણ રોકાણકારોની વેચવાલી પણ છે. જ્યારે બજારમાં થોડી અનિશ્ચિતતા હોય ત્યારે ભાવ ઊંચા સ્તરે જાય છે ત્યારે અનેક રોકાણકારો નફાવસૂલી કરવાનું શરૂ કરી દે છે. જેને પ્રોફિટ બુકિંગ કહે છે. જેના કારમે બજારમાં સપ્લાય વધ્યો અને ભાવ નીચે આવ્યા. એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે બજારમાં હજુ પણ ઉતાર ચડાવ રહી શકે છે.