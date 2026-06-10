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Gold Price Today: રાતોરાત સોનાના ભાવમાં મોટો ઘટાડો, ચાંદી પણ જબરદસ્ત તૂટી, જાણો 10 ગ્રામ સોનાનો કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

Gold Rate Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આજે વળી પાછો જબરદસ્ત કડાકો જોવા મળ્યો છે. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં ભાવ ગગડ્યા છે. ત્યારે સૌથી મોટો સવાલ એ થાય કે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આટલો મોટો કડાકો કેમ આવ્યો. તો જાણો કારણ અને આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ.

Written ByViral Raval
Published: Jun 10, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 01:31 PM IST
Gold Price Today: રાતોરાત સોનાના ભાવમાં મોટો ઘટાડો, ચાંદી પણ જબરદસ્ત તૂટી, જાણો 10 ગ્રામ સોનાનો કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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