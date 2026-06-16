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Gold Price Today: ભારે તેજી બાદ આજે સોનાના ભાવ ઘટી ગયા, ચાંદી પણ 4000 રૂપિયા સસ્તી, જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ

Gold-Silver Price Today: જ્યારે પણ વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ હોય, ભારે ઉથલપાથલનો માહોલ જોવા મળતો હોય ત્યારે કિમતી ધાતુઓ સોનું અને ચાંદી ઉછાળા મારતા હોય છે. પરંતુ આ વખતે મિડલ ઈસ્ટ સંકટમાં સોનું અને ચાંદી ભારે ઉતાર ચડાવમાં જોવા મળ્યા છે. કાલે ખુબ તેજી બાદ આજે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 16, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 01:22 PM IST
Gold Price Today: ભારે તેજી બાદ આજે સોનાના ભાવ ઘટી ગયા, ચાંદી પણ 4000 રૂપિયા સસ્તી, જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ
Image Credit: તસવીર-ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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