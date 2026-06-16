/Gold Price Today: ભારે તેજી બાદ આજે સોનાના ભાવ ઘટી ગયા, ચાંદી પણ 4000 રૂપિયા સસ્તી, જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ

મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવને પગલે સોના અને ચાંદીમાં ભારે ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. ઈરાન અને અમેરિકી વચ્ચે પીસ ડીલ પર સહમતિના સમાચારો બાદ કાલે સોના અને ચાંદીમાં બંપર ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો. જો કે આજે રિટેલ બજારમાં સોનું ઘટાડા સાથે તો વાયદા બજારમાં વધારા સાથે જોવા મળી રહ્યું છે. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં આજના સોના અને ચાંદીના ભાવ જાણો.
આજનો સોના-ચાંદીનો ભાવ
IBJAની વેબસાઈટના આંકડા મુજબ આજે 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 552 રૂપિયા ઘટેલો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 150094 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. સોનું કાલે 150646 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. જ્યારે ચાંદીના ભાવ જોઈએ તો એક કિલોગ્રામ શુદ્ધ ચાંદીના ભાવમાં આજે 4421 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 247067 રૂપિયાની સપાટીએ પહોંચ્યો છે. જે કાલે 251488 રૂપિયાના સ્તરે બંધ થયો હતો.
ખાસ નોંધ લેવી કે આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. ભાવ દિવસમાં બેવાર જાહેર થતા હોય છે. ખુલતા ભાવ અને બંધ ભાવ તથા શનિવારે અને રવિવારે તથા રજાના દિવસોમાં એસોસિએશન દ્વારા નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવતા નથી.
કેરેટ પ્રમાણે આજનો ભાવ
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— IBJA (@IBJA1919) June 16, 2026
ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલા નીચે છે ભાવ?
IBJAના ઓલટાઈમ રેટ
આજનો ભાવ
ઓલટાઈમ હાઈ ભાવને વર્તમાન ભાવ સાથે સરખાવીએ તો હાલ સોનું ઓલટાઈમ હાઈથી 25027 રૂપિયા સસ્તું છે. જ્યારે ચાંદી ઓલટાઈમ હાઈથી 138866 રૂપિયા સસ્તી છે.
વાયદા બજારમાં ભાવ
MCX પર બપોરે 1.05 કલાકના ભાવ જોઈએ તો 5 ઓગસ્ટના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.02 ટકાના ઉછાળા સાથે 152945 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળ્યું છે. જ્યારે 3 જુલાઈના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદીનો ભાવ 0.88 ટકાના ઘટાડા સાથે 249245 રૂપિયાની સપાટીએ પહોંચ્યો છે.