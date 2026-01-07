Gold Rate Today: આજે ઘટ્યા સોનાના ભાવ, ચાંદીની શું છે સ્થિતિ? જાણો કેરેટ પ્રમાણે સોનાના લેટેસ્ટ રેટ
Gold-Silver Price Today: સતત આકાશે આંબી રહેલા સોનાને મોટો ઝટકો મળ્યો છે. કારણકે વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં ભાવ ઘટ્યા છે. જ્યારે વાયદા બજારમાં ચાંદીના ભાવ ઘટ્યા છે પરંતુ રિટેલ બજારમાં વધ્યા છે. ફટાફટ ચેક કરો કેરેટ પ્રમાણે લેટેસ્ટ રેટ.
વાયદા બજારમાં આજે સોના અને ચાંદી બંનેના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે જ્યારે રિટેલ બજારમાં ચાંદી ચડી છે. સતત તેજીમાં જોવા મળી રહેલા સોના અને ચાંદીમાં અનેક પરિબળોના પગલે આજે ભાવમાં ઉતાર ચડાવ જોવા મળ્યા છે. કમૂરતા ઉતર્યા બાદ પ્રસંગો હોય અને કિમતી ધાતુ ખરીદવાનું વિચારતા હોય તો તમે પણ લેટેસ્ટ રેટ જાણો.
વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જમાં આજે 12.15 કલાકે 5 ફેબ્રુઆરીની ડિલિવરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.76 ટકાના ઘટાડા સાથે 138020 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળ્યું. જ્યારે 5 ફેબ્રુઆરીની ડિલિવરીવાળી ચાંદી 2.15 ટકાના ઘટાડા સાથે 253250 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામના સ્તરે જોવા મળી.
આજનો સોના અને ચાંદીનો રિટેલ ભાવ
IBJAના રેટ્સ જોઈએ તો આજે 999 પ્યોરિટીવાળા જીએસટી વગરના 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનાના ભાવમાં આજે 45 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે અને ભાવ ઘટીને 136615 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જે લાસ્ટ સેશનમાં 136660 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. જ્યારે એક કિલો શુદ્ધ ચાંદીના જીએસટી વગરના ભાવમાં 2894 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 246044 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર પહોંચી ગયો છે જે લાસ્ટ સેશનમાં 243150 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો.
ખાસ નોંધ
અત્રે જણાવવાનું કે IBJAના રેટ દિવસમાં બે વાર જાહેર થાય છે. ખુલતા ભાવ સવારે 12 વાગ્યાની આસપાસ અને બંધ ભાવ સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ. આ ભાવ જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ વગરના હોય છે. તથા દેશભરમાં માન્ય હોય છે. શનિવારે અને રવિવારે તથા જાહેર રજાના દિવસે ભાવ જાહેર કરાતા નથી.
