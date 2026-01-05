2026માં સોનું ફરી ચમકશે? એક્સપર્ટે જણાવ્યું ગોલ્ડ-સિલ્વરમાં કોણ આપશે વધુ સારું રિટર્ન, જાણો
Gold Price Forecast 2026: ગયા વર્ષે 2025માં ગોલ્ડએ રોકાણકારોને જબરદસ્ત રિટર્ન કમાવવાની તક આપી હતી. હવે રોકાણકારોની નજર એ વાત પર રહેશે કે, શું આ જ ટ્રેન્ડ વર્ષ 2026માં પણ ચાલુ રહેશે.
Gold Price Forecast 2026: ગયા વર્ષે 2025માં સોનાએ રોકાણકારોને શાનદાર રિટર્ન કમાવવાની તક આપી હતી. સોનાએ ફરી એકવાર સુરક્ષિત રોકાણ તરીકે પોતાની ઓળખ મજબૂત કરી છે. વૈશ્વિક સ્તરે બનેલી અસ્થિર પરિસ્થિતિઓ, વધતા ભૌગોલિક-રાજકીય તણાવ અને સેન્ટ્રલ બેન્કોની સતત ખરીદીએ સોનાની ડિમાન્ડમાં વધારો કર્યો છે.
બીજી તરફ વ્યાજ દરોમાં નરમાઈ અને મુખ્ય કરન્સી કમજોર પડવાને કારણે સોનાના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે. હવે રોકાણકારો એ જાણવા ઉત્સુક છે કે, શું આ વલણ આગળ પણ ચાલુ રહેશે. ચાલો જાણીએ, વર્ષ 2026માં સોનાના ભાવ કઈ દિશામાં જશે.
2026માં આ ફેક્ટર્સ નક્કી કરશે સોનાના ભાવ
VT Marketsના ગ્લોબલ સ્ટ્રેટેજી ઓપરેશન્સ લીડ રોસ મેક્સવેલે મની કંટ્રોલ હિન્દી સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, સોનાની કિંમત કયા ફેક્ટર્સ પર નિર્ભર રહેશે. તેમણે કહ્યું કે, 2026માં સોનાના ભાવ એ વાત પર નિર્ભર કરશે કે, દુનિયાની અર્થવ્યવસ્થાઓ કેટલી સ્થિર રહે છે અને જોખમનું સ્તર શું છે.
રોસે વધુમાં જાણકારી આપતા કહ્યું કે, વ્યાજ દર અને મોંઘવારીની ભૂમિકા પણ સોનાના રેટને પ્રભાવિત કરે છે. જો રિયલ વ્યાજ દરો નીચે જાય છે, તો સોનું રાખવું સસ્તું પડશે અને તેની માંગ વધી શકે છે.
તેમજ કરન્સીનું વેલ્યુ ઘટવાનો ડર રોકાણકારોને સોના તરફ વાળી શકે છે. આ સિવાય ટ્રેડ વોર અને ભૌગોલિક-રાજકીય તણાવથી પણ સોના જેવી 'સેફ હેવન' એસેટ્સની માંગ વધે છે. આ તમામ પરિબળો સોનાની કિંમત નક્કી કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે.
સોનું કે ચાંદી: કોણ આપશે વધુ સારું રિટર્ન?
સોના અને ચાંદી જેવી કિંમતી ધાતુઓના ભાવમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી તેજી જોવા મળી રહી છે. નિષ્ણાતોના મતે, વર્ષ 2026માં સોનું ચાંદીની સરખામણીએ વધુ સ્થિર રિટર્ન આપી શકે છે. સોનું મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં 'ડિફેન્સિવ એસેટ' તરીકે કામ કરે છે.
જો કે, ચાંદીએ ગયા વર્ષે રોકાણકારોને માલામાલ કરી દીધા હતા, પરંતુ ચાંદીની આ તેજી પાછળ ઈન્ડસ્ટ્રિયલ ડિમાન્ડનો ખૂબ જ મોટો હિસ્સો છે. મંદી અથવા સ્લો ગ્રોથના સમયે તેમાં ઘટાડો પણ જોવા મળી શકે છે. બીજી તરફ અનિશ્ચિત સંજોગોમાં સોનું વધુ ભરોસાપાત્ર માનવામાં આવે છે.
દુનિયાની સૌથી કિંમતી એસેટ છે ગોલ્ડ
માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનના આધારે સોનું હાલના સમયમાં દુનિયાની સૌથી મૂલ્યવાન એસેટ માનવામાં આવે છે. એક અંદાજ અનુસાર, તેનું કુલ માર્કેટ કેપ લગભગ 30.48 ટ્રિલિયન ડોલર સુધી પહોંચી ગયું છે.
