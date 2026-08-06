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સોનાની કિંમતોમાં 'ભડકો': હોર્મુઝ ક્ષેત્રમાં તણાવ ઘટવાની આશા વચ્ચે 24 કેરેટ સોનું મોંઘું થયું

Strait of Hormuz: સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ખુલવાની આશાથી સોના-ચાંદીની કિંમતમાં તેજી આવી છે. આ સમાચાર બાદ સોનું 7 સપ્તાહના રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી ગયું છે. સોનાની કિંમતમાં છેલ્લા ચાર કારોબારી સત્રથી તેજી જોવા મળી રહી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 06, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 10:17 AM IST
સોનાની કિંમતોમાં 'ભડકો': હોર્મુઝ ક્ષેત્રમાં તણાવ ઘટવાની આશા વચ્ચે 24 કેરેટ સોનું મોંઘું થયું

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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