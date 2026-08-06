સોનાની કિંમતોમાં 'ભડકો': હોર્મુઝ ક્ષેત્રમાં તણાવ ઘટવાની આશા વચ્ચે 24 કેરેટ સોનું મોંઘું થયું

Gold and Silver Price: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે તણાવ ઓછા થવાના સમાચારની અસર દુનિયાભરમાં જોવા મળી રહી છે. બંને દેશો વચ્ચે ઓમાનની મધ્યસ્થતામાં વાતચીતથી હોર્મુઝ ફરી ખુલવાની આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ સમાચાર બાદ સોનાની કિંમતમાં જબરદસ્ત તેજી જોવા મળી છે. સોનાના ભાવમાં છેલ્લા ત્રણ દિવસથી જોવા મળી રહેલી તેજી ગુરૂવારે પણ યથાવત રહી છે. આ સાથે ગોલ્ડ જપોતાના સાત સપ્તાહના રેકોર્ડ લેવલ પર પહોંચી ગયું છે.
ગુરૂવારે સવારે આંતરરાષ્ટ્રીય વાયદા માર્કેટમાં ગોલ્ડ 45 ડોલર પ્રતિ ઔંસ વધી 4350 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું. ચાંદીમાં પણ તેજી આવી અને તે વધીને 62.53 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી હતી. આ તેજીની પાછળના કારણ અમેરિકી ડોલરમાં આવેલો ઘટાડો, ટ્રેઝરી યીલ્ડમાં ઘટાડો અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરી ખુલવાની આશા છે.
વ્યાજદરમાં વધારો કરવાની આશા ઓઓછી
અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે તણાવ ઓછો થવા અને અમેરિકી લેબર માર્કેટના નબળા આંકડાએ તે સંભાવનાને વધારી દીધી છે કે ફેડ રિઝર્વ વ્યાજદરોને લઈને કડક વલણ અપનાવવાથી બચશે. તેનાથી સોનાની કિમતને મજબૂતી મળી રહી છે. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે જાણકારી આપી કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે પોઝિટિવ વાતચીત થઈ છે. આ વાતચીતથી બંને દેશો વચ્ચે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલો સંઘર્ષ ખતમ થવાની આશા વધી છે.
સોનામાં હજુ આવશે તેજી?
મિડલ ઈસ્ટથી એનર્જી સપ્લાય બહાલ થવાનો માર્ગ મોકળો બની ગયો છે. તેના કારણે આ સપ્તાહે ક્રૂડ ઓયલમાં 10 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. તેલ સસ્તુ થવાથી મોંઘવારીને લઈને ચિંતા ઓછી થઈ છે, જેનાથી ફેડ રિઝર્વ તરફથી વ્યાજદર વધારવાની આશા ઘટી છે. જિયો પોલિટિકલ ટેન્શન ઓછું થવા અને વૈશ્વિક ઇકોનોમિક સ્થિતિને કારણે સોનાના ભાવમાં તેજી જોવા મળી છે. આ સપ્તાહે સોનાની કિંમતમાં 6 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો છે.
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તેજી
ઘરેલું બજારમાં બુધવારે સોના અને ચાંદીની કિંમતમાં તેજી જોવા મળી હતી. ઈન્ડિયન બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) તરફથી જારી રેટ અનુસાર 24 કેરેટવાળું સોનું વધી 145626 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર આવી ગયું. આ સિવાય 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 13393 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 18 કેરેટ ગોલ્ડનો રેટ 109220 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પહોંચી ગયો છે. ચાંદીની વાત કરીએ તો એક દિવસમાં 6000 રૂપિયાના વધારાથી 224562 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થઈ હતી.