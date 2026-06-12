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Gold Price Today: ધડામ થયા બાદ આજે સોનાના ભાવમાં તોતિંગ ઉછાળો, ચાંદી 9000 રૂપિયા મોંઘી  થઈ, જાણો કેરેટ પ્રમાણે આજનો ભાવ

Gold Rate Today: મોટા કડાકા બાદ અચાનક સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. વૈશ્વિક બજાર ઉપરાંત ઘરેલુ બજારમાં પણ સોનું ચાંદી પછડાયા છે. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં બંને કિમતી ધાતુઓના લેટેસ્ટ રેટ ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 12, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:54 PM IST
Gold Price Today: ધડામ થયા બાદ આજે સોનાના ભાવમાં તોતિંગ ઉછાળો, ચાંદી 9000 રૂપિયા મોંઘી  થઈ, જાણો કેરેટ પ્રમાણે આજનો ભાવ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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