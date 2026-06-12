/Gold Price Today: ધડામ થયા બાદ આજે સોનાના ભાવમાં તોતિંગ ઉછાળો, ચાંદી 9000 રૂપિયા મોંઘી  થઈ, જાણો કેરેટ પ્રમાણે આજનો ભાવ

સોનાના ભાવમાં ભારે કડાકાના માહોલ બાદ અચાનક આજે સોનું અને ચાંદી ખુબ ઉછળ્યા છે. એક દિવસ પહેલા જ ગુરુવારે અમેરિકામાં મોંઘવારી વધવાની આશંકાના તથા મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ વધ્યા બાદ સોનું અને ચાંદી ખુબ ગગડ્યા હતા. વૈશ્વિક સ્તરે સોનાના ભાવ તૂટીને છ મહિનાના નીચલા લેવલે પહોંચી ગયા હતા. પરંતુ હવે આજે ટ્રમ્પ તરફથી ઈરાન સાથે સમજૂતિ પર અપાયેલા નિવેદન બાદ સોનું અને ચાંદી તેજીમાં જોવા મળી રહ્યા છે. વાયદા બજાર પર શરૂઆતના કારોબારમાં અને રિટેલ બજારમાં પણ આજે સોનું અને ચાંદી ઉછળ્યા છે.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJAના આજના ખુલતા ભાવ મુજબ 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનું આજે એકાએક 2827 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો છે અને ભાવ આજે 147609 પર પહોંચી ગયો છે. કાલે 144782 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. જ્યારે એક કિલો ચાંદીના ભાવમાં 9704 રૂપિયાનો તોતિંગ વધારો જોવા મળ્યો છે અને આજે ભાવ 242295 પર પહોંચ્યો છે જે કાલે 232591 રૂપિયાના સ્તરે બંધ થઈ હતી. આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. ભાવ દિવસમાં બે વાર બહાર પડે છે.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
#indicative #Retail Selling #Rates for #Jewellery
To get these rates on your phone give a missed call on - 8955664433
For more details contact: Saurabh +91 9004120120 / 022-23426971 / 022-23427459
Follow us on Twitter : https://t.co/lXovVzctug
Follow us on Instagram :… pic.twitter.com/eRFXIU4of7
— IBJA (@IBJA1919) June 12, 2026
વાયદા બજારના ભાવ
MCX પર લેટેસ્ટ ભાવ જોઈએ તો બપોરે 1.35 કલાકે 5 ઓગસ્ટના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.80 ટકાના ઉછાળા સાથે 150120 રૂપિયાની સપાટીએ અને એક કિલો ચાંદી 0.69 ટકાના વધારા સાથે 241300 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળી રહ્યા છે.
વૈશ્વિક સ્તરે પણ જોરદાર ઉછાળો
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ સમજૂતિની આશા વચ્ચે શુક્રવારે સવારે વૈશ્વિક બજારમાં સોનાના ભાવ 100 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી વધી ગયા. એ જ રીતે ચાંદીમાં પણ તેજી જોવા મળી હતી. સવારના સમયે કોમેક્સ પર સોનું શરૂઆતમાં 100 ડોલર પ્રતિ ઔંસથી પણ વધુ ચડીને 4200 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પાર ગયું હતું. જો કે બાદમાં મામૂલી ઘટાડો પણ જોવા મળ્યો અને તે 4198 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ થતું જોવા મળ્યું હતું. એ જ રીતે ચાંદીમાં પણ તેજી જોવા મળી. જે 66.67 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગઈ. એક દિવસ પહેલા ઈન્ટરનેશનલ માર્કેટની સાથે જ ઘરેલુ બજારમાં પણ સોનું અને ચાંદી જોરદાર પછડાયા હતા.
અત્રે જણાવવાનું કે વર્ષની શરૂઆતમાં જાન્યુઆરી 2026માં સોનું ચડીને 5500 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પાર જતું રહ્યું હતું. પરંતુ ત્યારબાદ ગ્લોબલ લેવલ પર સોનું ચાંદી સતત પછડાતા જોવા મળ્યા. વૈશ્વિક બજારમાં પણ ભારે ઉતાર ચડાવની અસર ઘરેલુ બજાર પર પડતી હોય છે. તાજેતરમાં સરકારે સોનાની આયાત પર લગમ લગાવવા માટે એક્સાઈઝ ડ્યૂટી વધારી હતી. ત્યારબાદ ભારતીય બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ખુબ મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો. દુનિયામાં તણાવની અસર સોના ચાંદી પર પડતી હોય છે અને ભાવ વધતા હોય છે. પરંતુ આવું પહેલીવાર જોવા મળ્યું છે કે યુદ્ધ વચ્ચે સોનું ગગડી રહ્યું હતું.