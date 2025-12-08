Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

2026માં સોનું ખરીદનારાઓની લાગશે લોટરી? કેટલા ટકા રિટર્નની ઉમ્મીદ, જાણો શું કહી રહ્યા છે એક્સપર્ટ

Gold Price Prediction For 2026: ઘણી મોટી ગ્લોબલ બેન્કો જેમ કે, JPMorgan, Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachsએ પણ સોના પર તેજીનું અનુમાન જાહેર કર્યું છે. તેમના મતે સોનાનો ભાવ 2026માં પણ વધતો રહેશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 08, 2025, 10:59 PM IST

Trending Photos

2026માં સોનું ખરીદનારાઓની લાગશે લોટરી? કેટલા ટકા રિટર્નની ઉમ્મીદ, જાણો શું કહી રહ્યા છે એક્સપર્ટ

Gold Price Prediction For 2026: આ વર્ષે સોનાના ભાવમાં જે ઝડપે વધારો થયો છે, તેણે દરેક રોકાણકારોને હેરાન કરી દીધા છે. 2025માં સોનું 60થી 67 ટકા સુધી વધ્યું છે અને સતત નવા રેકોર્ડ બનાવી રહ્યું છે. આ તેજી જોઈને હવે દરેકના મનમાં એક જ પ્રશ્ન છે કે, શું 2026માં પણ સોનું આ જ ગતિ પકડીને ઉપર જશે કે કિંમતો અટકી જશે?

આજના સમયમાં સોનું માત્ર ઘરેણાં જ નથી રહ્યા, પરંતુ મુશ્કેલ સમયમાં એક મજબૂત સિક્યોરિટી માનવામાં આવે છે. આ જ કારણ છે કે, લોકો આવતા વર્ષના ભાવ જાણવા માંગે છે, જેથી યોગ્ય સમયે ખરીદી અથવા રોકાણ કરી શકાય.

Add Zee News as a Preferred Source

આજે MCX પર સોનાના ભાવમાં નજીવો ઘટાડો
સોમવારે સવારે MCX પર ગોલ્ડ ફ્યુચરમાં નજીવો ઘટાડો જોવા મળ્યો અને કિંમત લગભગ 1,30,409 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ. આ ઘટાડો એટલા માટે આવ્યો કારણ કે, ટ્રેડર્સે હાલની તેજી પછી પ્રોફિટ બુક કર્યો. પરંતુ એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે, સોનું હજી પણ રાઇઝિંગ ટ્રેન્ડમાં છે અને 1,32,250 રૂપિયાની નજીક મજબૂત રેઝિસ્ટન્સ જળવાઈ રહેલું છે.

2025માં 67% મોંઘુ થયું સોનું, આવતા વર્ષે પણ તેજીની ઉમ્મીદ
દિલ્હી સરાફા એસોસિએશન અનુસાર, આ વર્ષે જાન્યુઆરીની શરૂઆતમાં જ્યાં સોનું 79,390 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતું, ત્યાં હાલની કિંમત 1.30 લાખથી ઉપર ટ્રેડ કરી રહી છે. એટલે કે, એક જ વર્ષમાં કિંમતમાં મોટો ઉછાળો આવ્યો છે.

આ તેજી પાછળ ત્રણ મુખ્ય કારણો છે...
સુરક્ષિત રોકાણની માંગ
દુનિયાભરમાં વધતો તણાવ
ડોલર સામે રૂપિયો કમજોર
આ જ કારણો આવતા વર્ષના વલણને પણ અસર કરશે.

2026માં સોનું કેટલું મોંઘુ થશે? 
અનેક બ્રોકરેજ હાઉસ અને માર્કેટ નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, જો વૈશ્વિક પરિસ્થિતિઓ અને રૂપિયો–ડોલરનો દર આમ જ રહેશે અથવા રૂપિયો વધુ નબળો પડશે, તો 2026માં સોનાની કિંમત 5% થી 15% સુધી વધુ વધી શકે છે. આ વધારા પછી ભારતમાં સોનાની કિંમત 1.45 લાખથી 1.55 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ સુધી જઈ શકે છે.

મોટા ગ્લોબલ બેન્કોનું મોટું ગોલ્ડ ટાર્ગેટ
ઘણી મોટી ગ્લોબલ બેન્કો જેમ કે, JPMorgan, Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachsએ પણ સોના પર તેજીનું અનુમાન જાહેર કર્યું છે. તેમના મતે સોનું 2026માં પણ વધતું રહેશે. સોનાની કિંમતોને વ્યાજ દરમાં ઘટાડો, મોંઘવારી અને જિયો ઇકોનોમિક ટેન્શનનો ટેકો મળશે. કેટલીક બેન્કો 5%ના વધારાની વાત કરી રહી છે, જ્યારે કેટલીક 18–20% સુધીના ઉછાળાનું અનુમાન જણાવી રહી છે.

2026માં પણ ગોલ્ડ પર પોઝિટિવ ટ્રેન્ડ
વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલ (World Gold Council) અનુસાર, દુનિયાભરમાં વધતા આર્થિક જોખમો, વ્યાજ દરો અને જિયો પોલિટિકલ રિસ્કના કારણે સોનાની માંગ જળવાઈ રહેશે. રિપોર્ટનું કહેવું છે કે, 2025ની જેમ જ 2026માં પણ માર્કેટમાં ઉતાર-ચઢાવ રહેશે અને આ જ માહોલમાં સોનું એક સિક્યોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બનીને ચમકશે.

સોનાની માંગ કેમ વધી રહી છે?
માર્કેટ નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, રોકાણકારો મોંઘવારી અને વૈશ્વિક જોખમોથી બચવા માટે સોનાને એક મજબૂત એસેટ માને છે. આ વર્ષે સેન્ટ્રલ બેન્કો દ્વારા સતત ખરીદી, જિયો પોલિટિકલ ટેન્શન અને ડોલરની નબળાઈને કારણે સોનાની માંગ ઝડપથી વધી છે.

શું અત્યારે સોનામાં રોકાણ કરવું યોગ્ય છે? 
નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, અત્યારે ગોલ્ડમાં રોકાણનું વાતાવરણ યોગ્ય છે. પરંતુ એકસાથે રોકાણ કરવાને બદલે SIP કે STP દ્વારા રોકાણ કરવું વધુ સારું રહેશે, કારણ કે સોનું પહેલેથી જ ઘણું ઉપર છે. સુરક્ષિત રોકાણકારો માટે ગોલ્ડમાં 8–12 ટકા સુધી અને વધુ રિસ્ક લેનારાઓ માટે 12–17 ટકા સુધીનો હિસ્સો રાખવો સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે.

ગોલ્ડ ETF રોકાણનો સૌથી સરળ રસ્તો
બ્રોકરેજ હાઉસનું માનવું છે કે, ગોલ્ડ ETF આજના સમયમાં સૌથી સરળ અને સુરક્ષિત રસ્તો છે. ફિઝિકલ ગોલ્ડ રાખવાનો ખર્ચ અને સુરક્ષાની મુશ્કેલીઓ રહેતી નથી અને તમે નાના-નાના અમાઉન્ટમાં પણ રોકાણ કરી શકો છો. ભારતમાં તહેવારો અને લગ્નને કારણે લોકો થોડું ફિઝિકલ સોનું જરૂર રાખે છે, પરંતુ રોકાણ માટે ETF (એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ફંડ) વધુ સારું છે.

નિષ્ણાતોની સલાહ અને વૈશ્વિક સંકેતો મળીને 2026માં સોનું નબળું પડવાને બદલે વધુ મજબૂત થઈ શકે છે. પરિસ્થિતિઓ સામાન્ય રહી તો કિંમતો 1.45–1.55 લાખની રેન્જમાં જઈ શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Gold Price Prediction For 2026gold price in 2026Gold priceસોનાનો ભાવસોનાના ભાવને લઈ ભવિષ્યવાણી

Trending news