Gold price prediction 2026: આગામી કેટલાક મહિનાઓમાં સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થશે? જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ?
Gold Price Prediction: સોનાના ભાવમાં આજે 1184 રૂપિયાના ઉછાળા સાથે પ્રતિ 10 ગ્રામ 1,43,425 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચી ગયા છે. આવી સ્થિતિમાં ખરીદદારોના મનમાં પ્રશ્ન છે કે શું આગામી થોડા મહિનામાં સોનું સસ્તું થશે કે તેના ભાવ સતત વધતા જ રહેશે.
Gold Price Prediction 2026: ગાઝિયાબાદ અને દિલ્હી-NCR સહિત દેશના વિવિધ વિસ્તારોમાં છેલ્લા 10 દિવસમાં સોનાના ભાવમાં ભારે હલચલ જોવા મળી છે. મકર સંક્રાંતિ અને લગ્નની સીઝનની શરૂઆતને કારણે કિંમતોમાં તેજીનું વલણ જળવાઈ રહ્યું છે. છેલ્લા 10 દિવસમાં (5 જાન્યુઆરીથી 14 જાન્યુઆરી 2026) 24 કેરેટ (99.9% શુદ્ધતા) સોનાના ભાવમાં આશરે 6000 રૂપિયાનો ઉછાળો આવ્યો છે. આવામાં ગ્રાહકો જાણવા માંગે છે કે આગામી મહિનાઓમાં સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થશે કે નહીં.
સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થશે કે નહીં, તે પ્રશ્ન પર બજારના નિષ્ણાતોના મંતવ્યો અલગ-અલગ છે. વર્તમાન પરિસ્થિતિ (જાન્યુઆરી 2026)ને જોતા આગામી કેટલાક મહિનાઓ માટે બે શક્યતાઓ (Scenarios) દેખાઈ રહી છે.
1. ઘટાડાની શક્યતા (Correction Phase)
કેટલાક નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓમાં આવેલી રેકોર્ડ તેજી બાદ હવે બજારમાં 'પ્રોફિટ બુકિંગ' (નફો વસૂલવાની પ્રક્રિયા) થઈ શકે છે. એવો અંદાજ છે કે ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ 2026 વચ્ચે સોનાની કિંમતોમાં 10% થી 15% નો ટેકનિકલ ઘટાડો આવી શકે છે.
જો અમેરિકા અને અન્ય દેશો વચ્ચેના વ્યાપારી તણાવ (Taxes/Tariffs) માં થોડી નરમાશ આવે અથવા ડોલર અચાનક મજબૂત થાય, તો રોકાણકારો સોનામાંથી નાણાં પાછા ખેંચીને અન્ય અસ્કયામતોમાં લગાવી શકે છે. આનાથી ભાવ ટૂંકા ગાળા માટે નીચે આવી શકે છે.
2. લાંબા ગાળે તેજીનું વલણ (Long-term Bullish)
મોટાભાગની વૈશ્વિક નાણાકીય સંસ્થાઓ (જેમ કે જેપી મોર્ગન અને ગોલ્ડમેન સેક્સ) આ ઘટાડાને માત્ર 'કામચલાઉ' (Temporary) માની રહી છે. તેમના મતે, 2026 ના અંત સુધીમાં સોનું 1.50 લાખથી 1.60 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામના સ્તરને સ્પર્શી શકે છે. કારણ કે કેન્દ્રીય બેંકો દ્વારા સોનાની સતત ખરીદી અને વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા લાંબા ગાળે સોનાને મોંઘું જ રાખશે.
શું તમારે અત્યારે સોનું ખરીદવું જોઈએ?
થોડું-થોડું ખરીદો
જો લગ્ન પ્રસંગને કારણે તમારે આગામી 2-3 મહિનામાં સોનાની જરૂર હોય, તો નિષ્ણાતોની સલાહ છે કે તમે 'હપ્તેથી' (SIP મોડમાં) ખરીદી કરો. એટલે કે બધું સોનું એકસાથે ન ખરીદતા, દરેક ઘટાડા પર થોડું-થોડું ખરીદતા રહો.
બજેટ 2026ની રાહ જુઓ
ફેબ્રુઆરીમાં આવનારા કેન્દ્રીય બજેટમાં સરકાર સોના પરની 'કસ્ટમ ડ્યુટી' (આયાત શુલ્ક) ઘટાડી શકે છે. જો ડ્યુટીમાં 2% નો પણ ઘટાડો થાય છે, તો સ્થાનિક બજારમાં સોનાના ભાવમાં તાત્કાલિક 2,000થી 3,000 રૂપિયાનો ઘટાડો થઈ શકે છે.
માર્ચના અંત સુધી બજારમાં અવારનવાર ઉતાર-ચઢાવ રહે છે. જો તમે રોકાણ કરવા માંગતા હોવ, તો ફેબ્રુઆરીના બજેટ પછીનો સમય ખરીદી માટે થોડી વધુ સારી તક આપી શકે છે.
