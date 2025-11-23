આજે 5 લાખ રૂપિયાનું સોનું ખરીદો તો 2030માં કેટલાનું થશે ? જાણો કેટલો વધશે ભાવ
Gold Price in India : વધતી જતી ફુગાવા અને આર્થિક અનિશ્ચિતતાને કારણે સોનાની માંગમાં ઝડપી વધારો થયો છે. 2000થી 2025 સુધીના ટ્રેક રેકોર્ડના આધારે, ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર (CAGR) 14 ટકા રહ્યો છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે 2030 સુધીમાં સોનાનો ભાવ કેટલો વધશે.
Gold Price in India : છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં સોનાના ભાવમાં ઝડપથી વધારો થયો છે. છેલ્લા ચારથી પાંચ વર્ષના ટ્રેક રેકોર્ડ પર નજર કરીએ તો, સોનાનો ભાવ 1.40 લાખની આસપાસ પહોંચી ગઈ છે અને તેનો રેકોર્ડબ્રેક ભાવ વધારો ચાલુ છે. દિલ્હીમાં આજનો ભાવ 1,25,990 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે. આ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ છે. એક દિવસ પહેલા 22 નવેમ્બરના રોજ 1,24,120 પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો, જે 1,870નો એક દિવસનો વધારો દર્શાવે છે.
બદલાતા વૈશ્વિક અને સ્થાનિક વાતાવરણે રોકાણકારોને સોના તરફ આકર્ષ્યા છે. મુખ્ય પ્રશ્ન એ છે કે જો આજે રોકાણ કરવામાં આવે, તો આગામી ચારથી પાંચ વર્ષમાં કેટલું વળતરની અપેક્ષા રાખી શકાય ? આ લેખમાં, આપણે તેના ભૂતકાળના ટ્રેક રેકોર્ડ દ્વારા સોનામાં સંભવિત ભાવ વધારાને સમજવાનો પ્રયાસ કરીશું અને જો આજે 5 લાખનું સોનું ખરીદવામાં આવે તો 2030 સુધીમાં કેટલું વળતર મળી શકે છે તે પણ જાણીશું.
છેલ્લા 25 વર્ષોમાં મજબૂત વળતર આપ્યું
ભારતમાં સોનું માત્ર રોકાણનું સાધન નથી પણ સનાતન પરંપરાઓનો એક ભાગ પણ છે. લગ્ન જેવી ધાર્મિક વિધિઓ માટે સોનાના દાગીના આવશ્યક માનવામાં આવે છે. તે નાણાકીય સંકટના સમયમાં પણ મદદ કરે છે તેવું માનવામાં આવે છે. આનું સૌથી મોટું કારણ સોનાના ભાવમાં લાંબા ગાળાનો વધારો છે. જોકે, વધતી જતી ફુગાવા અને વૈશ્વિક અને સ્થાનિક આર્થિક અનિશ્ચિતતાને કારણે માંગમાં ઝડપી વધારો થયો છે, અને ભાવમાં પણ તીવ્ર વધારો થયો છે. 2000થી 2025 સુધીના ટ્રેક રેકોર્ડ પર નજર કરીએ તો, ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર (CAGR) 14 ટકા રહ્યો છે. આ 25 વર્ષોમાં, ફક્ત ત્રણ વર્ષ - 2013, 2015 અને 2021 - માં સોનાના ભાવ નકારાત્મક જોવા મળ્યા છે.
ભાવ દર વર્ષે વધી રહ્યા છે
2000માં 24-કેરેટ સોનાની કિંમત 4,400 પ્રતિ 10 ગ્રામ હતી, જે કિંમત હવે 1.25 લાખ સુધી પહોંચી ગઈ છે. સોનાના ભાવ પર વર્ષ-દર-વર્ષે નજર કરીએ તો, 2000થી 2025 દરમિયાન દર વર્ષે સરેરાશ 25% થી 35% વળતર મળ્યું છે. નિષ્ણાતો આગામી વર્ષોમાં મજબૂત ભાવ વળતરની આગાહી કરે છે. તેથી આજના ભાવે 5 લાખનું સોનું ખરીદવાથી બમણાથી વધુ વળતર મળી શકે છે.
2030માં ભાવ કેટલો વધી શકે છે ?
સોનાના ભાવ પર નજર રાખતા નિષ્ણાતો અને વિવિધ અહેવાલો હકારાત્મક વળતરની આગાહી કરે છે. આ વધતી ફુગાવા અને આર્થિક અનિશ્ચિતતાને કારણે છે, જે વૈશ્વિક અને સ્થાનિક બજારોમાં સોનાની માંગમાં વધુ વધારો કરી શકે છે, જેના કારણે કુદરતી ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે. ઘણા અહેવાલો સૂચવે છે કે જો સોનાના ભાવ આ દરે વધતા રહે છે, તો તે 2030 સુધીમાં 2,50,000 સુધી પહોંચી શકે છે.
નોંધ: સોનાના ભાવ બજારના વધઘટને આધીન છે. આ અહેવાલ રોકાણકારોના મંતવ્યો, બજારના વલણો અને કેટલાક અહેવાલો પર આધારિત છે. Z 24 કલાક રોકાણની સલાહ આપતું નથી. સોનામાં રોકાણ કરતા પહેલા હંમેશા નિષ્ણાતોની સલાહ લો.
