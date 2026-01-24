Gold Rate: ભારતમાં 10 ગ્રામ સોનું દોઢ લાખ પાર, એક્સપર્ટ્સની ચેતવણી- 'પિક્ચર અભી બાકી હૈ દોસ્ત'!
Gold Rate Predictions: સોનું હાલ ભયંકર સ્તરે જોવા મળી રહ્યું છે. ભાવ જોઈને એમ થાય કે હજુ કેટલે પહોંચશે? પરંતુ નિષ્ણાંતો જે કહી રહ્યા છે તે જોતા આ તો હજુ ટ્રેલર છે...પિક્ચર હજુ બાકી છે એમ લાગે. શું કહે છે એક્સપર્ટ્સ તે ખાસ જાણો.
Trending Photos
છેલ્લા કેટલાય સમયથી સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ભયંકર ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. સ્થિતિ એવી છે કે સોનાનો ભાવ ઘર આંગણે રિટેલ બજારમાં 1.54 લાખ રૂપિયા આસપાસ જ્યારે ચાંદીનો ભાવ 3.17 લાખ આસપાસ છે. આ બધા વચ્ચે દુનિયાભરની કેન્દ્રીય બેંકો પોતાના વિદેશી મુદ્રા ભંડારમાં સોનાનો ભંડાર વધારવામાં પડી છે અને ભાગીદારી હાલ 25 ટકા આસપાસ છે. ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિકોણથી જોઈએ તો આ સ્તર ઘણું નીચું ગણાય. 1970 અને 1980ના દાયકામાં જેને 'પીક ગોલ્ડ એરા' પણ કહે છે તે સમયે કેન્દ્રીય બેંકોના ભંડોળમાં 60 થી 70 ટકા સોનાનો ભાગ હતો.
ઈતિહાસ ફરી દોહરાવશે?
દુનિયાની કેન્દ્રીય બેંકો હવે અમેરિકી ડોલર પર પોતાની નિર્ભરતા ઘટાડી રહી છે. અમેરિકી ડોલરની ભાગીદારી 2000ના દાયકામાં 60 ટકા સુધી પહોંચી હતી. પરંતુ હવે ઘટી રહી છે. તેની જગ્યાએ સોનાની ભાગીદારી વધી રહી છે. મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે ઈતિહાસ ફરીથી દોહરાઈ શકે છે. સેન્ટ્રલ બેંકો પોતાના ભંડોળમાં સોનાનો ભાગ ફરીથી 60-70 ટકા સુધી લઈ જઈ શકે છે. જો આમ થાય તો સોનાના ભાવમાં ભારે ઉછાળો આવી શકે છે. નિષ્ણાંતોનું અનુમાન છે કે વૈશ્વિક બજારમાં હાલ સોનું $5,000 પ્રતિ ઔંસ આસપાસ છે. પરંતુ જો આ જ ટ્રેન્ડ રહ્યો તો ભાવ આકાશે આંબી શકે છે.
કેન્દ્રીય બેંકો કેમ કરી રહી છે ખરીદી?
કેન્દ્રીય બેંકો એટલે જે તે દેશોની પ્રમુખ બેંકો. આ બેંકો મોટા પાયે સોનાની ખરીદી કેમ કરી રહી છે તો નિષ્ણાંતો એની પાછળ કેટલાક ક કારણો ગણાવે છે જેમ કે Currency Debasement (ચલણનું અવમૂલ્યન), De-dollarisation (ડોલર પર નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે), Diversification (વૈવિધ્યકરણ) અને Derisking (જોખમ ઘટાડવું).
ચાંદી માટે પણ જોરદાર તક
સોનું તો ઉછળતું રહે છે પરંતુ ચાંદી પણ જે રીતે ઊંચાઈ આંબી રહી છે તેને જોતા ચાંદી માટે પણ શાનદાર તક છે. જો સોનું $5,000 થી આગળ જશે તો ચાંદી $100 સુધી પહોંચે એ શરૂઆતી દૌર જ ગણાશે. સોનાના બુલ માર્કેટમાં ચાંદી હંમેશા ગોલ્ડ ઓન સ્ટેરોઈડ્સ બનીને જ ઉછળી છે. ગત બુલ માર્કેટમાં ચાંદીએ સોના કરતા વધુ ઝડપી રિટર્ન આપ્યું હતું.
ભારતીય રોકાણકારોએ શું કરવું જોઈએ
ભારતમાં સોનું અને ચાંદી એ કોઈ દાગીના માટે જ છે એવું નથી. લોકો સુરક્ષિત રોકાણ માટે પણ તેની ખરીદી કરતા હોય છે. સેન્ટ્રલ બેંકો જો સોનામાં ભાગીદારી વધારે તો આવનારા સમયમાં સોનાની કિંમતો વધી શકે છે. આથી જો તમે પણ સોનું ખરીદવાનું વિચારતા હોવ તો લાંબા સમયગાળા માટે આ સારી તક રહી શકે છે. ચાંદી પણ આ સાથે સોનાની જેમ જ ઉછળકૂદ કરી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે