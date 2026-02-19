Prev
Gold Rate Today: જલસા કરો...આજે પણ સોનાના ભાવમાં નોંધાયો ઘટાડો, બજાર ખુલતા જ તૂટ્યું સોનું, જાણો આજનો સોનાનો ભાવ

Gold Price Today: વાયદા બજારમાં સોનાના ભાવમાં આજે પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. રિટેલ બજારમાં પણ સોનું ઘટાડા સાથે બંધ થયેલું જોવા મળ્યું હતું. ઓલટાઈમ હાઈથી સોનું હજુ પણ 25000 રૂપિયા સસ્તુ છે. કાલે વચ્ચે વચ્ચે સોનામાં તેજી જોવા મળી હતી. આજનો લેટેસ્ટ રેટ  ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 19, 2026, 09:21 AM IST
  • વાયદા બજારમાં આજે પણ બજાર ખુલતા જ સોનું લાલ નિશાનમાં
  • સોનું 0.14 ટકા ગગડી 155544 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ખુલ્યું
  • ઓલટાઈમ હાઈથી હજુ પણ 25 હજારથી વધુ સસ્તું

કિંમતી ધાતુઓ સોના અને ચાંદીમાં જબરદસ્ત મૂવમેન્ટ જોવા મળી રહી છે. દુનિયાભરમાં આર્થિક માહોલ એકદમ અનિશ્ચિત છે, ડોલર મજબૂત થઈ રહ્યો છે. વ્યાજ દરો પર સંકેત મળી રહ્યા છે અને રોકાણકારો સુરક્ષિત ઠેકાણા તરફ વધુ ઝૂકી રહ્યા છે. આ કારણોસર ઘરેલુ બજારથી લઈને ગ્લોબલ સ્તરે દરેક નાના મોટા સમાચારની અસર ભાવ પર જોવા મળી રહી છે. રોકાણકારો અને જ્વેલરી ખરીદનારાઓ બંને એકદમ સતર્ક મોડમાં જોવા મળી રહ્યા છે. આ બધા વચ્ચે ગઈ કાલે વાયદા બજારમાં સોનું અને ચાંદી તૂટીને બંધ થયા હતા. 

વાયદા બજારમાં આજના ખુલતા ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર MCX પર આજે પણ 2 એપ્રિલની એક્સપાયરીવાળું સોનું 0.14 ટકા ગગડીને 155544 રૂપિયાના સ્તરે ખુલ્યું. જ્યારે 5 માર્ચની એક્સપાયરીવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી 0.29 ટકાના ઘટાડા સાથે 243553 રૂપિયા પર જોવા મળી.  

વાયદા બજાર ક્લોઝિંગ ભાવ (18 ફેબ્રુઆરી 2026)

- 2 એપ્રિલના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું- 0.05% ના ઘટાડા સાથે 155687 રૂપિયા

- 5 માર્ચના વાયદાવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી- 0.72% ના વધારા સાથે 242520 રૂપિયા

વાયદા બજાર ઓપનિંગ ભાવ (19 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ સવારે 9.00 કલાકે)

- 2 એપ્રિલના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું- 0.98%ના વધારા સાથે 152897 રૂપિયા

- 5 માર્ચના વાયદાવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી- 1.74%ના વધારા સાથે 232761 રૂપિયા

ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલું સસ્તું સોનું
વાયદા બજારમાં સોનાના ઓલટાઈમ હાઈ ભાવની વાત કરીએ તો 29 જાન્યુઆરીએ 180779 રૂપિયાનું સ્તર સોનાએ પાર કર્યું હતું. એટલે કે ઓલટાઈમ હાઈથી સોનું હજુ પણ 25235 રૂપિયા સસ્તું છે. જ્યારે ચાંદીની વાત કરીએ ચાંદીએ 29 જાન્યુઆરીના રોજ 420000 રૂપિયાનું સ્તર સ્પર્શ કર્યું હતું. એટલે કે હજુ પણ  ચાંદી ઓલટાઈમ હાઈથી 176,447 રૂપિયા સસ્તી છે. 

કોમેક્સમાં પણ ભાવમાં ઘટાડો
કોમેક્સ પર માર્કેટ ખુલતા જ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં  ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. ગોલ્ડ રેટ  $4,986.20 પ્રતિ ઔંસ અને ચાંદી $76.770 પ્રતિ ઔંસ જોવા મળી હતી. 

રિટેલ બજારમાં ભાવ
જ્વેલર્સ એસોસિએશનના ભાવની વાત કરીએ તો IBJAના રેટ્સ મુજબ ગઈ કાલે 24 કેરેટ 10 ગ્રામ સોનું 379 રૂપિયા ઘટીને 151584 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું જ્યારે ચાંદી 241 રૂપિયા તૂટીને 236798 રૂપિયા પર ક્લોઝ થઈ હતી. એસોસિએશનના રેટ બેવાર જાહેર થાય છે. સવારે અને સાંજે. જેમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ હોતા નથી. 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

