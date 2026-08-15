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સોનામાં 2700 અને ચાંદીમાં 2500 રૂપિયાનો ઉછાળો, સતત વધતા ગોલ્ડમાં રોકાણ કરવું કે નહીં? જાણો શું કહી રહ્યા છે એક્સપર્ટ

Gold Price: મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ વધતા સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. પરંતુ હવે અમેરિકામાં મોંઘવારી દરના આંકડા સામે આવ્યા બાદ સોના-ચાંદીના ભાવમાં તેજી જોવા મળી રહી છે. સોનામાં સતત બીજા અઠવાડિયે વધારો જોવા મળ્યો છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 15, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 04:53 PM IST
સોનામાં 2700 અને ચાંદીમાં 2500 રૂપિયાનો ઉછાળો, સતત વધતા ગોલ્ડમાં રોકાણ કરવું કે નહીં? જાણો શું કહી રહ્યા છે એક્સપર્ટ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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