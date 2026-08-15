/સોનામાં 2700 અને ચાંદીમાં 2500 રૂપિયાનો ઉછાળો, સતત વધતા ગોલ્ડમાં રોકાણ કરવું કે નહીં? જાણો શું કહી રહ્યા છે એક્સપર્ટ

Gold and Silver Price: ગયા અઠવાડિયે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ સમજૂતી થવાની અને મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ ઓછો થવાની આશાને કારણે સોનાના ભાવમાં તેજી જોવા મળી હતી. હવે સોમવાર (10 ઓગસ્ટ 2026)થી શરૂ થયેલા અઠવાડિયા દરમિયાન અમેરિકામાં મોંઘવારી દરના આંકડા અપેક્ષા મુજબ આવવાથી સોનાના ભાવમાં ફરી વધારો થઈ રહ્યો છે. મોંઘવારી દરમાં ઘટાડાના આંકડા એ તરફ ઈશારો કરી રહ્યા છે કે સપ્ટેમ્બરમાં યોજાનારી ફેડરલ રિઝર્વની બેઠકમાં વ્યાજ દરમાં ફેરફાર થવાની શક્યતા ઓછી છે. તેની અસર એ રહી કે આખા અઠવાડિયા દરમિયાન ઘરેલુ બજારમાં સોનામાં 2700 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ અને ચાંદીમાં 2500 રૂપિયા પ્રતિ કિલોનો વધારો નોંધાયો છે.
અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વ તરફથી આવતા મહિને વ્યાજ દર સ્થિર રાખવાની શક્યતાથી રોકાણકારોનું વલણ સોના તરફ વધી રહ્યું છે. હાજર સોનું 0.7 ટકા વધીને 4,379.95 ડોલર પ્રતિ ઓંસ પર પહોંચી ગયું છે. આખા અઠવાડિયા દરમિયાન જોઈએ તો તેમાં આશરે 0.9 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો છે. છેલ્લા આખા અઠવાડિયા દરમિયાન સોનામાં 7000 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ અને ચાંદીમાં 13000 રૂપિયા પ્રતિ કિલોની તેજી જોવા મળી હતી.
કેટલું મોંઘું થયું સોનું?
ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) દ્વારા જાહેર કરાયેલા આંકડા અનુસાર, પાંચ કારોબારી સત્ર દરમિયાન સોનું 2700 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામની આસપાસ વધી ગયું. છેલ્લા અઠવાડિયાના આખરી કારોબારી દિવસે (7 ઓગસ્ટ) 24 કેરેટ સોનું 1,49,621 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયું હતું. પરંતુ 14 ઓગસ્ટે પૂરા થયેલા કારોબારી અઠવાડિયામાં આ જ ભાવ વધીને 1,52,363 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયું. તેવી જ રીતે 22 કેરેટ સોનાની વાત કરીએ તો, તે 1,37,053 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામથી વધીને 1,39,565 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચી ગયું. 18 કેરેટ ગોલ્ડનો રેટ છેલ્લા અઠવાડિયામાં 1,12,216 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયું હતું. પરંતુ આ વખતે તે વધીને 1,14,272 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયું.
ચાંદીમાં તેજી પછી આવી નરમી
આ અઠવાડિયે સોનાની સરખામણીમાં ચાંદીમાં ઓછી તેજી જોવા મળી. છેલ્લા આખા અઠવાડિયા દરમિયાન ચાંદી 13,086 રૂપિયા વધીને 2,31,381 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર બંધ થઈ હતી. આ અઠવાડિયાના ત્રીજા કારોબારી દિવસે તે વધીને 2,37,214 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના હાઈ સ્તર સુધી ગઈ હતી, પરંતુ ત્યારબાદ નીચે આવવા લાગી. 14 ઓગસ્ટે પૂરા થયેલા ટ્રેડ દરમિયાન ચાંદી IBJA પર 2,33,842 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર પહોંચી ગઈ. આ પ્રકારે આખા અઠવાડિયા દરમિયાન તેમાં આશરે 2500 રૂપિયા પ્રતિ કિલોની તેજી આવી છે.
પૃથ્વી ફિનમાર્ટના ડિરેક્ટર મનોજ કુમાર જૈને સોનામાં રોકાણ અંગે જણાવ્યું કે, અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવનો કાયમી ઉકેલ આવ્યો નથી. હાલમાં અમેરિકામાં વ્યાજ દર સ્થિર રહેવાની અપેક્ષાથી સોનામાં તેજી જળવાઈ રહેવાની સંભાવના છે. સોનું નીચે આવવા પર તેમાં એકસાથે (લમસમ) રોકાણ કરી શકાય છે. જો તમે રોકાણના હિસાબે SIP કરી રહ્યા છો તો તેને ચાલુ રાખો. જેપી મોર્ગને પોતાની એડવાઈઝરીમાં કહ્યું હતું કે, ગોલ્ડમાં ફરી એકવાર જબરદસ્ત ઉછાળો જોવા મળશે. આ રિપોર્ટમાં ડિસેમ્બર 2026 સુધીમાં 40 ટકા તેજી આવવાની આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી.
સોનાના ભાવમાં તેજી કેમ આવે છે?
અમેરિકી ડોલર ઇન્ડેક્સમાં ઘટાડો થવાથી વિદેશી રોકાણકારો અને ખરીદદારો માટે સોનું ખરીદવું સસ્તું થઈ જાય છે. આ સ્થિતિમાં તેની માંગ વધી જાય છે. અમેરિકી ફેડ રિઝર્વ (US Fed) તરફથી વ્યાજ દર ન વધારવાની આશાથી સોનાને સપોર્ટ મળ્યો છે. જ્યારે વ્યાજ દર ઓછા હોય છે કે સ્થિર રહે છે ત્યારે FD પર રિટર્ન ઓછું મળે છે. આવી સ્થિતિમાં રોકાણકારો દ્વારા વધુ સારા રિટર્નની શોધમાં સોના તરફ વળે છે. ક્રૂડ ઓઈલમાં ઘટાડો થવાથી વૈશ્વિક મોંઘવારી દર અંગેની ચિંતા થોડી ઓછી થઈ છે. આ સિવાય મિડલ ઈસ્ટમાં શાંતિની આશાથી પણ સોનું ઉપરની તરફ જઈ રહ્યું છે.