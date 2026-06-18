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Gold Price Today: સોનું-ચાંદી જોરદાર થયા ધડામ, આજે એક જ ઝટકે ભાવમાં મોટો ઘટાડો, જાણો 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ

Gold-Silver Rate Today: જો તમે સોનું કે ચાંદી ખરીદવાનું વિચારતા હોવ તો તમારા માટે આ સારો સમય રહી શકે કારણ કે આજે પણ ફરીથી ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજાર બંનેમાં સોના અને ચાંદીમાં ભારે ઘટાડો નોંધાયો છે. ફટાફટ રેટ ચેક કરો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 18, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:38 PM IST
Gold Price Today: સોનું-ચાંદી જોરદાર થયા ધડામ, આજે એક જ ઝટકે ભાવમાં મોટો ઘટાડો, જાણો 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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