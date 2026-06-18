/Gold Price Today: સોનું-ચાંદી જોરદાર થયા ધડામ, આજે એક જ ઝટકે ભાવમાં મોટો ઘટાડો, જાણો 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ

સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ગુરુવારે મોટો કડાકો જોવા મળ્યો. છેલ્લા કેટલાક સમયથી સોના અને ચાંદીમાં ભારે ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. સતત વધી રહેલા ભાવ બાદ હવે બજારમાં પ્રોફિટ બુકિંગ અને નબળા વૈશ્વિક સંકેતોની અસર છલકાઈ રહી છે. બીજી બાજુ અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે MOU પર હસ્તાક્ષર પણ થયા. શાંતિ સ્થપાવાના સમાચાર આવ્યા ત્યારે કિંમતી ધાતુઓમાં તેજી આવી હતી પરંતુ પછી ધડામ થયા. જેની અસર ઘરેલુ બજાર ઉપર પણ જોવા મળી રહી છે. IBJAના રેટ્સ અને MCX બંનેમાં સોના-ચાંદીમાં કડાકો જોવા મળી રહ્યો છે. જાણો આજનો ભાવ.
સોના-ચાંદીનો આજનો ભાવ
IBJAના આજના ખુલતા ભાવ મુજબ 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાના ભાવમાં 816 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે અને ભાવ આજે 149332 રૂપિયા પર ખુલ્યો છે. જે કાલે સાંજે 150148 પર બંધ થયો હતો. જ્યારે એક કિલો ચાંદીના ભાવમાં આજે 3988 રૂપિયાનો કડાકો નોંધાયો છે અને ભાવ આજે 243700 પર ખુલ્યો છે જે કાલે 247688 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થયો હતો. અત્રે જણાવવાનું કે આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ નથી હોતા. એસોસિએશનના ભાવ દિવસમાં બેવાર બહાર પડે છે.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
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— IBJA (@IBJA1919) June 18, 2026
વૈશ્વિક બજારમાં ભાવ
ગુરુવારે સવારે કોમેક્સ પર સોનું 35 ડોલર પ્રતિ ઔંસથી વધુ તૂટીને 4345 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર આવી ગયું હતું. એ જ રીતે ચાંદી લગભગ એક ડોલર તૂટીને 70 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર આવી ગઈ. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે સમજૂતિના જ્યારે સમાચાર આવ્યા ત્યારે સોમવારે 15 જૂને ભાવ ચડી ગયા હતા. ત્યારબાદ થોડી તેજી જોવા મળી પરંતુ ગુરુવારે સવારે કડાકો જોવા મળ્યો. ફેડ રિઝર્વ તરફથી વ્યાજ દરમાં કોઈ ફેરફાર ન થયા બાદ આજે બજારમાં કડાકો જોવા મળ્યો છે. તાજેતરમાં જ્યારે અમેરિકી જોબ માર્કેટના આંકડા આવ્યા હતા ત્યારે સોના અને ચાંદી બંનેમાં ખુબ ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. ગોલ્ડ તો તૂટીને 4100 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગયું હતું. વૈશ્વિક સ્તરે ઉથલપાથલની અસર ઘરેલુ બજારમાં પણ જોવા મળે છે.
વાયદા બજારમાં ભાવ
જાન્યુઆરીમાં રેકોર્ડ હાઈ પર પહોંચ્યા હતા ભાવ
અત્રે જણાવવાનું કે આ વર્ષની શરૂઆતમાં સોનું અત્યાર સુધીના રેકોર્ડ હાઈ લેવલ પર પહોંચી ગયું હતું.