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Gold Price Today: એક ઝટકે સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો, ઘટીને ભાવ ક્યાં પહોંચ્યા? ફટાફટ ચેક કરો આજનો રેટ

Gold Rate Today: દેશના બજારોમાં આજે પણ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. વાયદા બજારમાં સોનું લાલ નિશાનમાં જ્યારે ચાંદી લીલા નિશાનમાં જોવા મળી રહ્યા છે પરંતુ રિટેલ બજારમાં સોના ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. જાણો લેટેસ્ટ રેટ. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 24, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 12:48 PM IST
Gold Price Today: એક ઝટકે સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો, ઘટીને ભાવ ક્યાં પહોંચ્યા? ફટાફટ ચેક કરો આજનો રેટ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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