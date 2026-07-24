/Gold Price Today: એક ઝટકે સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો, ઘટીને ભાવ ક્યાં પહોંચ્યા? ફટાફટ ચેક કરો આજનો રેટ

દેશમાં સોનાના ભાવમાં સતત જોવા મળી રહેલી તેજી પર આજે બ્રેક જોવા મળ્યો છે. આજે દેશમાં મોટાભાગના શહેરોમાં ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. વાયદા બજારમાં જો કે સોનું ઘટાડા સાથે અે ચાંદી વધારા સાથે છે અને IBJAના ખુલતા ભાવમાં બંને કિમતી ધાતુઓ ઘટાડા સાથે જોવા મળ્યા છે. વૈશ્વિક બજારમાં પણ સોનું ચાંદી ગગડ્યા છે.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJAના રેટ્સ મુજબ આજે 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ ગોલ્ડના ભાવમાં 1848 રૂપિયા ઘટ્યા અને ભાવ 142757 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જે કાલે 144605 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. કાલના ખુલતા ભાવ જોઈએ તો 24 કલાકમાં સોનાના ભાવમાં 2800 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે. જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં આજે 2924 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો અને ભાવ 219556 રૂપિયા પર ખુલ્યો જે કાલે 222480 પર બંધ થયો હતો. છેલ્લા 24 કલાકમાં ચાંદી 6264 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
અત્રે જણાવવાનું કે આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. એસોસિએશન દિવસમાં બેવાર ભાવ જાહેર કરે છે. શનિવારે અને રવિવારે તથા જાહેર રજાઓ પર ભાવ જાહેર કરાતા નથી.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
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— IBJA (@IBJA1919) July 24, 2026
વાયદા બજારમાં લેટેસ્ટ રેટ
વાયદા બજારમાં હાલની સ્થિતિ જોઈએ તો 12.33 PM પર 5 ઓગસ્ટની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું સોનું 0.16 ટકાના ઘટાડા સાથે 142599 રૂપિયાના સ્તરે અને 4 સપ્ટેમ્બરની એક્સપાયરીવાળી એક કિલો ચાંદી 0.48 ટકાના વધારા સાથે 220425 રૂપિયા પર જોવા મળી છે.
વૈશ્વિક બજારમાં સ્થિતિ
રોયટર્સના રિપોર્ટ મુજબ વૈશ્વિક બજારમાં સ્પોટ ગોલ્ડનો ભાવ ઘટીને 4042.77 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર આવી ગયો. ઓગસ્ટમાં ડિલીવરીવાળા યુએસ ગોલ્ડ ફ્યૂચર્સ 4045...60 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવને 100 ડોલર પ્રતિ બેરલ પાર પહોંચાડી દીધો છે. તેનાથી મોંઘવારી વધવાની ચિંતા વધી છે. તેના પગલે અમેરિકામાં ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા બેન્ચમાર્ક વ્યાજ દરોમાં વધારો થવાના અનુમાનોને બળ મળે છે. વ્યાજ દરો વધવાથી રોકાણકારો અન્ય સ્ત્રોતોથી સારું રિટર્ન કમાઈ શકે છે. આથી વ્યાજ દરોનું વધવું એ સોના અને ચાંદી જેવી કિમતી ધાતુઓ માટે એક નેટેગિવ ફેક્ટર ગણાય ે.