/Gold Price Today: સોનાનો ભાવ આજે 1.31 લાખ પર પહોંચ્યો, જાણો 24 અને 22 કેરેટ ગોલ્ડનો રેટ

Gold Price Today: આજે શુક્રવાર 24 જુલાઈએ સોનાના ભાવમાં મામૂલી તેજી જોવા મળી છે. સર્રાફા બજારમાં સોનામાં 41 રૂપિયાનો વધારો થયો. ગઈકાલે સોનામાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. બુલિયન માર્કેટમાં 24 કેરેટ 10 ગ્રામ સોનું 1,43,336 રૂપિયા પર કારોબાર કરી રહ્યું છે. તો બીજી તરફ 22 કેરેટ ગોલ્ડનો રેટ 1,31,320 રૂપિયા પર છે. જો તમે આજે ગોલ્ડ જ્વેલરી ખરીદવાનું કે રોકાણ કરવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છો, તો આજે 24 જુલાઈનો ગોલ્ડ રેટ જાણી લો.
દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં સોનાનો ભાવ 1,43,360 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર છે. 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,31,320 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ રહ્યો. ગઈકાલે ગુરુવારે સોનાનો ભાવ 272 રૂપિયાના ઘટાડા સાથે 1,42,295 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો.
મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
મુંબઈમાં 24 કેરેટ સોનાની કિંમત 1,43,470 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર છે. અહીં સોનું 34 રૂપિયા મોંઘુ થયું છે. 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ મુંબઈમાં 1,31,420 રૂપિયા પર છે.
22 કેરેટ સોનું 24 કેરેટથી સસ્તું કેમ હોય છે?
24 કેરેટ સોનું સૌથી શુદ્ધ માનવામાં આવે છે. તેમાં લગભગ 99.9 ટકા સુધી શુદ્ધ સોનું હોય છે અને બીજી કોઈ ધાતુની ભેળસેળ નહિવત હોય છે. પરંતુ તેની એક ખામી એ છે કે તે ખૂબ નરમ હોય છે. તેથી તેનાથી રોજ પહેરવા માટેના દાગીના બનાવી શકાતા નથી.
જ્યારે 22 કેરેટ સોનામાં લગભગ 91.6 ટકા શુદ્ધ સોનું હોય છે. બાકીના ભાગમાં તાંબુ, ચાંદી કે બીજી ધાતુઓ મિક્સ કરવામાં આવે છે, જેનાથી તે વધુ મજબૂત અને ટકાવ બની જાય છે. આ જ કારણે ભારતમાં મોટાભાગના સોનાના દાગીના 22 કેરેટમાં જ તૈયાર કરવામાં આવે છે. આમાં શુદ્ધ સોનાનું પ્રમાણ 24 કેરેટ કરતાં ઓછું હોવાથી તેની કિંમત પણ ઓછી રહે છે.
સોનાની કિંમતોમાં તેજી કેમ આવી?
છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં સોનાની કિંમતોમાં વધારાનું સૌથી મોટું કારણ દુનિયામાં વધતો તણાવ છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધી રહેલા વિવાદથી રોકાણકારોની ચિંતા વધી ગઈ છે. આવા સમયે લોકો પોતાના રૂપિયા સુરક્ષિત રાખવા માટે સોનામાં રોકાણ કરવાનું પસંદ કરે છે, જેનાથી તેની માંગ વધી જાય છે. આ સિવાય ક્રૂડ ઓઈલની કિંમતો અને વૈશ્વિક વેપારને લઈને પણ અનિશ્ચિતતા બનેલી છે. આ જ કારણ છે કે સોનાના ભાવમાં તેજી આવી રહી છે.