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Gold Price Today: સોનાનો ભાવ આજે 1.31 લાખ પર પહોંચ્યો, જાણો 24 અને 22 કેરેટ ગોલ્ડનો રેટ

Gold Price Today: આજે શુક્રવાર 24 જુલાઈએ સોનાના ભાવમાં મામૂલી તેજી રહી. સર્રાફા બજારમાં સોનામાં 41 રૂપિયાનો વધારો થયો. ગઈકાલે સોનામાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. બુલિયન માર્કેટમાં 24 કેરેટ 10 ગ્રામ સોનું 1,43,336 રૂપિયા પર કારોબાર કરી રહ્યું છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 24, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:18 PM IST
Gold Price Today: સોનાનો ભાવ આજે 1.31 લાખ પર પહોંચ્યો, જાણો 24 અને 22 કેરેટ ગોલ્ડનો રેટ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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