Gold Rate Today: સોનું હજું પણ હાઈથી 28,000 અને ચાંદી 1.79 લાખ સસ્તા, અમદાવાદમાં શું છે લેટેસ્ટ રેટ? જાણો કેરેટ પ્રમાણે સોનાનો ભાવ
Gold Price In Ahmedabad: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આજે રિટેલ બજારમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. જો કે વાયદા બજારમાં હજુ પણ ભાવ ગગડેલા છે. જો કે ઓલટાઈમ હાઈથી સોનું અને ચાંદી હજુ પણ ઘણા સસ્તા છે. કેરેટ પ્રમાણે સોનાનો ભાવ જાણો.
- આજે વાયદા બજારમાં સોનું ચાંદી સસ્તા થયા જ્યારે રિટેલ બજારમાં ભાવ ઉછળ્યા
- ઓલટાઈમ હાઈથી હજુ પણ વાયદા બજારમાં સોનું 28000 અને ચાંદી 1.79 લાખ સસ્તા
- રિટેલ બજારમાં 24 કેરેટ સોનાનો સોનાનો ભાવ 150305 અને ચાંદી 241013 રૂપિયા
Trending Photos
જ્યારથી મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું છે ત્યારથી સોના અને ચાંદીમાં વધારે ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. કારણ કે સામાન્ય રીતે આવી સ્થિતિમાં સુરક્ષિત રોકાણની માંગણી વધતી હોય પરંતુ સોનું અને ચાંદી કાં તો સ્થિર જોવા મળે છે અથવા તો ઘટાડા સાથે જોવા મળે છે. ક્યારેક વચ્ચે વચ્ચે ભાવમાં વધારો જોવા મળી જાય. આ બધા વચ્ચે આજે રિટેલ બજારમાં સોનું અને ચાંદી ઉછળ્યા છે જ્યારે વાયદા બજારમાં સવારથી જ સોના ચાંદીના ભાવ લાલ નિશાનમાં જોવા મળ્યા છે.
વાયદા બજારમાં આજના ભાવ
MCX પર આજે બપોરે 3.02 કલાકના ભાવ જોઈએ તો 5 જૂનની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.87 ટકા તૂટીને 152100 રૂપિયાના સ્તરે અને 5 મેની એક્સપાયરીવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી 1.39 ટકા તૂટીને 240384 પર જોવા મળી રહી છે.
વાયદા બજારમાં ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલા ઓછા ભાવ?
વાયદા બજારના ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ (MCX- 29 જાન્યુઆરી 2026)
- સોનું- 180779 રૂપિયા
- ચાંદી- 420000 રૂપિયા
- ઓલટાઈમ હાઈથી સોનું
લેટેસ્ટ ભાવ (10 એપ્રિલ 2026)
- સોનું- 152100
- ચાંદી- 240384
- ઓલટાઈમ હાઈથી સોનું 28679 રૂપિયા અને ચાંદી 179,616 રૂપિયા સસ્તી
આજનો રિટેલ સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJA વેબસાઈટ મુજબ 24 કેરેટ સોનાના ભાવમાં 769 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 150305 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જે કાલે 149536 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીમાં 5538 રૂપિયાનો ઉછાળો નોંધાયો છે અને ભાવ 241013 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચ્યો છે જે કાલે 235475 પર બંધ થયો હતો.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
#indicative #Retail Selling #Rates for #Jewellery
To get these rates on your phone give a missed call on - 8955664433
For more details contact: Saurabh +91 9004120120 / 022-23426971 / 022-23427459
Follow us on Twitter : https://t.co/lXovVzctug
Follow us on Instagram :… pic.twitter.com/jHNC7BZRYS
— IBJA (@IBJA1919) April 10, 2026
રિટેલ બજારના ઓલટાઈમ હાઈ ભાવથી કેટલા સસ્તા સોના-ચાંદી?
IBJA ના ભાવ (29 જાન્યુઆરી 2026)
- 24 કેરેટ સોનું - 176121 રૂપિયા
- એક કિલો ચાંદી- 385933 રૂપિયા
લેટેસ્ટ ભાવ (10 એપ્રિલ 2026)
- સોનું- 150305
- ચાંદી- 241013
- ઓલટાઈમ હાઈથી સોનું 25816 અને ચાંદી 144920 રૂપિયા સસ્તી
અત્રે ખાસ નોંધ લેવી કે IBJAના ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. તથા તેના ભાવ દિવસમાં બેવાર જાહેર થાય છે. જાહેર રજાઓ અને શનિવાર તથા રવિવારે તેના ભાવ જાહેર થતા નથી. એસોસિએશનના ભાવ દેશભરમાં માન્ય હોય છે પરંતુ શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં વધઘટ હોઈ શકે છે.
કેમ ગગડ્યા હતા ભાવ
ડોલરના ભાવમાં સતત તેજીના કારણે સોનાના ભાવ પર અસર પડી હતી. સોનાના ભાવ સતત ગગડતા જોવા મળ્યા હતા. રોકાણકારો પણ સોનાની જગ્યાએ ડોલર પર દાવ લગાવી રહ્યા છે. યુદધના કારણે પેદા થયેલી સ્થિતિઓમાં રોકાણકારોએ પણ ગોલ્ડથી જાણે અંતર જાળવ્યું હતું. આ ઉપરાંત પ્રોફિટ બુકિંગે પણ ભાવ પર ખરાબ અસર પાડી હતી. સોનાના ભાવમાં કડાકાના પાછળ આ કારણો જવાબદાર હોઈ શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે