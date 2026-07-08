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Gold Price Today: 30% સુધી તૂટી ચૂક્યા છે સોનાના ભાવ, આજે પણ ભાવ ઘટાડા બાદ કેટલે પહોંચ્યા સોના-ચાંદી? જાણો લેટેસ્ટ રેટ

Gold Rate Today: સોનાના ભાવમાં આજે વાયદા બજારમાં કડાકો જોવા મળ્યો છે. જો કે રિટેલ બજારમાં સામાન્ય વધારો નોંધાયો છે. વૈશ્વિક બજારમાં જો કે સવારે કિમતી ધાતુમાં તેજી જોવા મળી હતી. જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ.

Written ByViral Raval
Published: Jul 08, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:10 PM IST
Gold Price Today: 30% સુધી તૂટી ચૂક્યા છે સોનાના ભાવ, આજે પણ ભાવ ઘટાડા બાદ કેટલે પહોંચ્યા સોના-ચાંદી? જાણો લેટેસ્ટ રેટ
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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