/Gold Price Today: 30% સુધી તૂટી ચૂક્યા છે સોનાના ભાવ, આજે પણ ભાવ ઘટાડા બાદ કેટલે પહોંચ્યા સોના-ચાંદી? જાણો લેટેસ્ટ રેટ

વાયદા બજારમાં આજે સોનું ખુલતાની સાથે 0.34 ટકાથી વધુ તૂટ્યું હતું અને 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 144900 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચ્યો હતો. જો કે રિટેલ બજારમાં આજે ખુલતા ભાવમાં સામાન્ય તેજી જોવા મળી. વૈશ્વિક બજારમાં સોનાના ભાવમાં તેજી જોવા મળી છે. સોનાના ભાવમાં 22 ડોલરની મોટી તેજી જોવા મળી. કોમેક્સ ગોલ્ડ આજે 4126 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચ્યુ હતું.
વાયદા બજારમાં લેટેસ્ટ ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર MCX પર આજે બપોરે 12.40 વાગે 5 ઓગસ્ટના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.30 ટકાના ઘટાડા સાથે 144950 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળ્યું. જ્યારે 4 સપ્ટેમ્બરના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી 229986 રૂપિયાની સપાટીએ પહોંચી છે.
આજનો સોના ચાંદીનો ભાવ
IBJAની વેબસાઈટ મુજબ 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનાના ભાવમાં આજે 177 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 144260 રૂપિયા પર ખુલ્યો છે જે કાલે 144083 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. જ્યારે એક કિલો ચાંદીના ભાવમાં 150 રૂપિયાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો અને ભાવ આજે 227350 રૂપિયા પર ખુલ્યો જે કાલે 227200 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. એસોસિએશન સવાર અને સાંજે એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરે છે.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
30 ટકા સુધી સસ્તું થયું સોનું
સોનાના ભાવમાં આમ તો કડાકાનો દોર ચાલુ છે. સોનું પોતાના રેકોર્ડ હાઈ મૂલ્યથી અત્યાર સુધીમાં 30 ટકા સુધી તૂટી ચૂક્યું છે. 29 જાન્યુઆરીએ સોનું 5600 ડોલર પ્રતિ ઔંસના ઓલટાઈમ હાઈ ભાવે પહોંચી ગયું હતું. પરંતુ ત્યારબાદથી જ સોનાના ભાવમાં સતત કડાકાનો માહોલ છે. તાજેતરમાં સોનું 4000 ડોલર પ્રતિ ઔંસની નીચે પહોંચી ગયું હતું ત્યારબાદ જોકે થોડી રિકવરી જોવા મળી છે. આજે ગોલ્ડ 22 ડોલરના વધારા સાથે 4128.22 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચ્યું.
સોનાના ભાવ પર કયા પરિબળો અસર કરે?