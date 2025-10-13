સોનું ઓલ ટાઈમ હાઈ પર, ચાંદીએ પણ બનાવ્યો રેકોર્ડ, ખરીદી પહેલા જાણો આજના ભાવ
Gold-Silver Price: સોનાનો વાયદા ભાવ 1,23,350 રૂપિયા, જ્યારે ચાંદીનો ભાવ 1,51,500 રૂપિયાની નજીક કારોબાર કરી રહ્યો છે.
Gold-Silver Price Today, October 13: સોના-ચાંદીના વાયદા કારોબારની શરૂઆત કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસ સોમવાર (13 ઓક્ટોબર) એ શાનદાર તેજી સાથે થઈ છે. સોનાના વાયદા ભાવએ રેકોર્ડ હાઈ બનાવ્યો, જ્યારે ચાંદી પણ ઓલ ટાઈમ હાઈની નજીક પહોંચી ગઈ. ઘરેલું બજારમાં સોનાનો વાયદા ભાવ 1,23,350 રૂપિયા, જ્યારે ચાંદીનો ભાવ 1,51,500 રૂપિયાની નજીક કારોબાર કરી રહ્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પણ સોના-ચાંદીનો વાયદા ભાવ તેજી સાથે કારોબાર કરી રહ્યો છે.
રેકોર્ડ હાઈ પર સોનું
સોનાના વાયદામાં સકારાત્મક શરૂઆત થઈ. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર સોનાનો ડિસેમ્બરનો બેન્ચમાર્ક કોન્ટ્રેક્ટ રૂ. 1875 વધીને રૂ. 1,23,239 પર ખુલ્યો. અગાઉનો બંધ ભાવ રૂ. 1,21,364 હતો. આ સમાચાર લખતી વખતે, કોન્ટ્રેક્ટ રૂ. 1986 વધીને રૂ. 1,23,350 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. આ સમયે, તે દિવસના ઉચ્ચતમ સ્તર રૂ. 1,23,680 અને દિવસના નીચલા સ્તર રૂ. 1,23,000 પર પહોંચ્યો. સોનાના વાયદા રૂ. 1,23,680 ના ઉચ્ચતમ સ્તરને સ્પર્શ્યા.
ચાંદીની કિંમતમાં પણ વધારો
ચાંદીના વાયદા કારોબારની શરૂઆત તેજી સાથે થઈ હતી. એમસીએક્સ પર ચાંદીનો બેંચમાર્ક ડિસેમ્બર કોન્ટ્રાક્ટ 2034 રૂપિયાની તેજી સાથે 148500 રૂપિયા પર ખુલ્યો હતો. પાછલો બંધ ભાવ 1,46,466 રૂપિયા હતો. આ સમાચાર લખતી વખતે કોન્ટ્રાક્ટ 5116 રૂપિયાની તેજી સાથે 151582 રૂપિયાના ભાવ પર કારોબાર કરી રહ્યો છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોના અને ચાંદીના વાયદાના વેપારની શરૂઆત મજબૂતાઈથી થઈ. કોમેક્સ પર સોનું $4,018.30 પ્રતિ ઔંસ પર ખુલ્યું. અગાઉનો બંધ ભાવ $4,000.40 પ્રતિ ઔંસ હતો. આ લખતી વખતે, તે $68.50 વધીને $4,068.90 પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું.
કોમેક્સ સિલ્વર ફ્યુચર્સ $47.52 પર ખુલ્યા. અગાઉનો બંધ ભાવ $47.24 હતો. આ લખતી વખતે, તે $1.64 વધીને $48.88 પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. તે $51 ની ઊંચી સપાટીએ પહોંચી ગયો છે.
ભાવ કેટલો વધ્યો છે?
સ્થાનિક બજારમાં, રોકાણ હેતુ ખરીદવામાં આવતું 24 કેરેટ સોનું 320 રૂપિયાના વધારા સાથે 1,25,400 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામના ભાવે વેચાઈ રહ્યું છે. દરમિયાન, સામાન્ય રીતે ઘરેણાં બનાવવા માટે વપરાતું 22 કેરેટ સોનું 300 રૂપિયાના વધારા સાથે 1,14,950 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચી ગયું છે. વધુમાં, ઘરેણાં બનાવવા માટે લોકપ્રિય 18 કેરેટ સોનું 240 રૂપિયાના વધારા સાથે 95,050 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામના ભાવે વેચાઈ રહ્યું છે.
નિષ્ણાતો કહે છે કે અમેરિકામાં સંભવિત સરકારી બંધના ભય અને વૈશ્વિક આર્થિક અનિશ્ચિતતાને કારણે, રોકાણકારો સોના જેવા સુરક્ષિત રોકાણ તરફ વળી રહ્યા છે. દરમિયાન, ભારતમાં, નવરાત્રિ, ધનતેરસ અને દિવાળી જેવા તહેવારોને કારણે માંગમાં વધારો થવાથી સ્થાનિક બજારમાં સોનાના ભાવમાં વધારો થયો છે.
