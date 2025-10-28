સોનાની ચમક ફીકી પડી, ધનતેરસથી અત્યાર સુધી ભાવમાં 7600 રૂપિયાનો ઘટાડો, જાણો લેટેસ્ટ કિંમત
Gold Price: સોનાની કિંમતમાં સતત ઘટાડાનો સિલસિલો જોવા મળી રહ્યો છે. ધનતેરસથી અત્યાર સુધી સોનાની કિંમતમાં 7600 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે. આજે દિલ્હીમાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 123420 પર પહોંચી ગયો છે. બીજીતરફ ચાંદીના ભાવમાં પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
Gold Price Today: ધનતેરસ પર રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચ્યા બાદ સોનાની કિંમતમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. અત્યાર સુધી સોનાની કિંમતમાં 7600 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામથી વધુનો ઘટાડો થયો છે. તો ચાંદીના ભાવ પણ આસમાને પહોંચ્યા બાદ નીચે આવી રહ્યાં છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં આજે (28 ઓક્ટોબર) યુએસ સ્પોટ ગોલ્ડ 0.33% ઘટી 3991 ડોલર પ્રતિ ઔસ પર આવી ગયું. જ્યારે ચાંદી 46.02 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર કારોબાર કરી રહી છે.
સોનાની કિંમતોમાં ઘટાડાનું કારણ
બજાર નિષ્ણાંતોનું કહેવું છે કે સોનામાં આવેલા આ ઘટાડા પાછળ અમેરિકી ડોલરની મજબૂતી અને સંભવિત અમેરિકા-ચીન વ્યાપાર સમજુતિના સમાચારો મુખ્ય કારણ છે. પરંતુ લાંબા સમયના રોકાણની દ્રષ્ટિએ સોનું હજુ પણ સૌથી સુરક્ષિત અને વિશ્વાસપાત્ર વિકલ્પ માનવામાં આવે છે. 24 કેરેટ સોનું સામાન્ય રીતે રોકાણના ઉદ્દેશ્યથી ખરીદવામાં આવે છે, જ્યારે 18 અને 22 કેરેટ સોનાનો ઉપયોગ જ્વેલરી બનાવવા માટે થાય છે.
તમારા શહેરમાં આજના સોનાના ભાવ
રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં, 24 કેરેટ સોનું ₹1,23,420 પ્રતિ 10 ગ્રામના ભાવે વેચાઈ રહ્યું છે, જ્યારે 22 કેરેટ સોનું ₹1,13,140 પર ઉપલબ્ધ છે. વધુમાં, મુંબઈ, હૈદરાબાદ, ચેન્નાઈ, બેંગલુરુ અને કોલકાતા જેવી આર્થિક રાજધાનીઓમાં, 24 કેરેટ સોનું ₹1,23,320 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે, જ્યારે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,12,990 છે. અમદાવાદ અને પુણેમાં, 24 કેરેટ સોનું ₹1,23,320 પ્રતિ 10 ગ્રામના ભાવે વેચાઈ રહ્યું છે, જ્યારે 22 કેરેટ સોનું ₹1,13,040 પર ઉપલબ્ધ છે.
કઈ રીતે નક્કી થાય છે સોનાનો ભાવ?
સોના-ચાંદીની કિંમતોમાં દરરોજ ફેરફાર થાય છે અને તેના પર ઘણા આર્થિક તથા આંતરરાષ્ટ્રીય કારણ અસર કરે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનું ડોલરમાં ટ્રેડ થાય છે, તેથી ડોલર-રૂપિયાના વિનિમય દરમાં ફેરફારથી કિંમત સીધી પ્રભાવિત થાય છે. ભારતમાં મોટા ભાગે સોનું આયાત કરવામાં આવે છે, તેથી ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી અને જીએસટી તથા સ્થાનીક ટેક્સ તેની કિંમત પર અસર કરે છે.
યુદ્ધ, મંદી કે વ્યાજદરમાં ફેરફાર જેવી ઘટનાઓ સોનાને સેફ હેવન એટલે કે સુરક્ષિત રોકાણ વિકલ્પ બનાવી દે છે. ભારતમાં લગ્ન, તહેવાર અને શુભ અવસરો પર સોનાની ખરીદી શુભ માનવામાં આવે છે, તેથી જેની માંગ જળવાયેલી રહે છે. વધતી મોંઘવારી અને બજારની અસ્થિરતાના સમયમાં રોકાણકારો સોનાને સારૂ રિટર્ન આપનાર વિકલ્પ માને છે.
