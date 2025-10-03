Gold Price: ત્રણ દિવસ સુધી ઓલ ટાઇમ હાઈ બાદ સસ્તું થયું સોનું, જાણો 3 ઓક્ટોબરનો ભાવ
Yellow Metal Price: અમેરિકામાં વ્યાજ દરમાં ઘટાડાને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનાના ભાવ સતત સાતમા દિવસે વધ્યા છે. તહેવારોની મોસમ દરમિયાન ભારતમાં સોનાનો ભાવ ₹117,000 ની ઉપર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.
Gold Price Today: સતત ત્રણ સત્ર સુધી ઓલ-ટાઈમ હાઈ પહોંચ્યા બાદ સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસ શુક્રવાર (3 ઓક્ટોબર 2025) ના સોનાની કિંમતમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. એમસીએક્સ પર ગોલ્ડ ડિસેમ્બર ફ્યુચર્સ 722 રૂપિયા એટલે કે 0.61% ઘટી 1,16,866 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર આવી ગયું. તો સિલ્વર ડિસેમ્બર ફ્યુચર્સ 2220 રૂપિયા તૂટી 1,42,500 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના સ્તર પર પહોંચી ગયું છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય અસર અને આરબીઆઈનો નિર્ણય
અમેરિકામાં વ્યાજ દરમાં ઘટાડાને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનાના ભાવ સતત સાતમા દિવસે વધ્યા છે. તહેવારોની મોસમ દરમિયાન ભારતમાં સોનું ₹117,000 ની ઉપર ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. બુધવારે, RBI એ રેપો રેટ 5.5% પર યથાવત રાખ્યો હતો. RBI ના નિર્ણય પહેલા, સોનું ₹117,350 પ્રતિ 10 ગ્રામના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તર પર પહોંચી ગયું હતું. હાલમાં, ભારતીય બુલિયન પર સોનું ₹117,630 પ્રતિ 10 ગ્રામના ભાવે વેચાઈ રહ્યું છે.
શહેર પ્રમાણે સોના-ચાંદીનો ભાવ
આ પહેલા 23 સપ્ટેમ્બરે સોનું 1,14,360 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામના ઓલ ટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યું હતું, જ્યારે 15 સપ્ટેમ્બરે તે 1,10,000 રૂપિયા પર વેચાઈ રહ્યું હતું. અમેરિકામાં શટડાઉન શરૂ થયા બાદ સોનાની કિંમતોમાં તેજી જોવા મળી છે.
આજે દિલ્હીમાં સોનું 1,17,210 રૂપિયા, મુંબઈમાં 117420 રૂપિયા, બેંગલુરૂમાં 117510 રૂપિયા, કોલકત્તામાં 117260 રૂપિયા અને ચેન્નઈમાં 117760 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર વેચાઈ રહ્યું છે. તો ચાંદી ઈન્ડિયન બુલિયન એસોસિએશન પર 1,44,650 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે ઉપલબ્ધ છે.
દર કેવી રીતે નક્કી થાય છે?
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં દરરોજ વધઘટ થાય છે, જે અસંખ્ય આર્થિક, આંતરરાષ્ટ્રીય અને સામાજિક પરિબળોને કારણે થાય છે. સૌથી મહત્વપૂર્ણ પરિબળોમાં શામેલ છે: આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોના અને ચાંદીની કિંમત યુએસ ડોલરમાં નક્કી થાય છે. પરિણામે, ડોલર-રૂપિયાના વિનિમય દરમાં વધઘટ ભારતમાં આ ધાતુઓના ભાવ પર સીધી અસર કરે છે. જો રૂપિયો નબળો પડે છે અથવા ડોલર વધે છે, તો ભારતમાં સોનું અને ચાંદી વધુ મોંઘા થાય છે.
ભારતમાં સોનાનો મોટો ભાગ આયાત કરવામાં આવે છે. તેથી, કસ્ટમ ડ્યુટી, GST અને અન્ય સ્થાનિક કર સોનાના ભાવને અસર કરે છે. જો સરકાર આ કરમાં વધારો કરે છે, તો સ્થાનિક બજારમાં સોનાના ભાવ પણ વધે છે.
વૈશ્વિક સ્તર પર રાજકીય અસ્થિરતા, યુદ્ધ, આર્થિક મંદી, વ્યાજદરમાં ફેરફાર કે આંતરરાષ્ટ્રીય શેર બજારની ઉથલ-પાથલી સીધી અસર ચોના અને ચાંદી પર જોવા મળે છે. રોકાણકારો આવા સમયમાં સોનાને સુરક્ષિત વિકલ્પ માને છે, જેનાથી તેની માંગમાં વધારો થાય છે. ભારતમાં સોનું માત્ર રોકાણનું સાધન નહીં પરંતુ પરંપરા અને સંસ્કૃતિનો ભાગ છે. સગાઈ-લગ્ન, તહેવાર અને શુભ અવસરો પર સોનું ખરીદવું શુભ માનવામાં આવે છે. આ કારણ છે કે તેની માંગ વધવાથી કિંમતોમાં પણ તેજી આવે છે.
