Gold Rate Today: હાઈથી સોનું 27000 અને ચાંદી 1.69 લાખ રૂપિયા સસ્તા, અમદાવાદમાં સોના-ચાંદીનો લેટેસ્ટ ભાવ જાણો
Gold-Silver Price Today: વાયદા બજાર (MCX) પર સોના અને ચાંદીમાં કડાકાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. જો કે રિટેલ બજારમાં સોનું ઉચકાયું છે જ્યારે ચાંદી ગગડી છે. લેટેસ્ટ રેટ ચેક કરો.
- MCX પર સોનું અને ચાંદી બંને લાલ નિશાન પર જોવા મળી રહ્યા છે.
- રિટેલ બજારમાં સોનું સામાન્ય વધારા સાથે જ્યારે ચાંદી ઘટાડા સાથે જોવા મળી છે.
- ઓલટાઈમ હાઈથી હજુ પણ સોનું અને ચાંદી ખુબ સસ્તા છે.
નવા અઠવાડિયાના બીજા દિવસે પણ વાયદા બજારમાં સોનું અને ચાંદી લાલ નિશાનમાં જોવા મળી રહ્યા છે. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ પર 1 કિલો ચાંદીનો ભાવ 2300 રૂપિયાથી વધુ તૂટ્યોઅને આ ઘટાડા બાદ સોનું હવે પોતાના લાઈફટાઈમ હાઈથી 1.69 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ સુધી સસ્તી થઈ છે. માત્ર ચાંદી જ નહીં પરંતુ સોનાના ભાવમાં પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
ચાંદીના ભાવમાં ફરી ઘટાડો
MCX પર મંગળવારના રોજ કિમતી ધાતુઓના ભાવમાં ફરીથી ઘટાડો નોંધાયો છે. ચાંદીની વાત કરીએ તો વાયદા બજારમાં 5મી મેની એક્સપાયરીવાળી ચાંદીનો ભાવ ગત બંધ ભાવ 252545 રૂપિયા પ્રતિ કિલોની સરખામણીએ ઓપનિંગ સાથે જ ગગડીને 250210 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર આવી ગઈ હતી એ જોતા ચાંદી 2335 રૂપિયા સસ્તી થઈ.
ઓલટાઈમ હાઈ સાથે ભાવ સરખાવીએ તો તે હજુ પણ ખુબ સસ્તી છે. જાન્યુઆરીમાં ચાંદી રેકોર્ડ તેજી સાથે 420000 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચી હતી. પરંતુ ત્યારબાદ તે ખુબ તૂટી. લેટેસ્ટ કડાકા બાદ ચાંદી હાલ ઓલટાઈમ હાઈથી 169790 રૂપિયા સુધી ઘટી ચૂકી છે.
સોનું પણ સતત તૂટી રહ્યું છે
ચાંદીની જેમ સોનું પણ સસ્તું તૂટી રહ્યું છે. MCX પર મંગળવારે પણ સોનું ગગડ્યું છે. જો કે ચાંદીની સરખામણીમાં ઓછું. ગત કારોબારી દિવસે 5 જૂનની એક્સપાયરીવાળું સોનું 153943 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ક્લોઝ થયું હતું અને તે ખુલતાની સાથે જ તૂટીને 153594 રૂપિયા પર આવી ગયો. એટલે કે 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનું 349 રૂપિયા સસ્તું થયું છે. સતત તૂટી રહેલું સોનું પોતાના ઓલટાઈમ હાઈ 180779 રૂપિયાના સ્તરથી 27185 રૂપિયા સસ્તું થયું છે.
ઘરેલુ બજારમાં શું છે સ્થિતિ
IBJAના રેટ્સ જોઈએ તો 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ જોઈએ તો આજે 59 રૂપિયાના ઉછાળા સાથે ભાવ 152155 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. જ્યારે ચાંદીમાં કડાકો નોંધાયો છે. ચાંદીમાં 612 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો અને ભાવ 250063 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે.
અત્રે જણાવવાનું કે IBJAના રેટ્સમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. તેના ભાવ દિવસમાં બેવાર જાહેર કરવામાં આવે છે. સવારે ખુલતા ભાવ અને સાંજે બંધ ભાવ.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
#indicative #Retail Selling #Rates for #Jewellery
— IBJA (@IBJA1919) April 21, 2026
અમદાવાદ સહિત શહેરોમાં શું છે ભાવ
|સોનું (10 ગ્રામ)
|ચાંદી (એક કિલોગ્રામ)
|24 કેરેટ
|22 કેરેટ
|18 કેરેટ
|અમદાવાદ
|15,534
|14240
|11652
|265000
|વડોદરા
|15,534
|14240
|11652
|265000
|સુરત
|15,534
|14240
|11652
|265000
|રાજકોટ
|15,534
|14240
|11652
|265000
સોર્સ- ગૂડ રિટર્ન્સ વેબસાઈટ) બપોરે 12.39 કલાકના ભાવ (ભાવમાં ફેરફાર હોઈ શકે છે)
