Gold Silver Price: વાહ! સોનું 13690 રૂપિયા સસ્તું થઈ ગયું, ચાંદીના ભાવમાં 30000 રૂપિયાનો ઘટાડો, જાણો નવી કિંમત
Gold Price Today: શુક્રવાર, 20 માર્ચે દિલ્હી સોની બજારમાં સોનાની કિંમત 650 રૂપિયા તૂટી 152650 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ રહી ગઈ હતી. ચાંદીની કિંમત 1800 રૂપિયા વધી 24050 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી ગઈ હતી.
- એક સપ્તાહમાં સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો
- સોનું 13690 રૂપિયા થયું સસ્તું
- ચાંદીની કિંમતમાં 30 હજારથી વધુનો ઘટાડો
Trending Photos
દેશમાં સોનાની કિંમતમાં સપ્તાહ દરમિયાન મોટો ઘટાડો થયો છે. છેલ્લા એક સપ્તાહમાં 24 કેરેટ સોનું 13690 રૂપિયા સસ્તું થયું છે. તો 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 12550 રૂપિયા નીચે આવ્યો છે. આજે 22 માર્ચની કિંમતની વાત કરીએ તો દિલ્હીમાં 24 કેરેટ સોનું 146120 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે. તો મુંબઈમાં કિંમત 145970 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે.
ઘટાડા પાછળ વધતી મોંઘવારીની ચિંતાઓ, પોલિસી રેટ્સ પર કેન્દ્રીય બેંકોનું કડક વલણ અને વૈશ્વિક કાચા તેલની કિંમતોમાં વધારો મુખ્ય કારણ છે. એનાલિસ્ટ્સનું તે પણ માનવું છે કે વ્યાપક આર્થિક અનિશ્ચિતતાઓ અને ડોલરના પક્ષમાં વૈશ્વિક સંકેતોને કારણે સોનાની કિંમત દબાવમાં છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં હાજર સોનાનો ભાવ 4663.54 ડોલર પ્રતિ ઔંસ છે.
દેશના કેટલાક મોટા શહેરોમાં સોનાનો ભાવ
દિલ્હીમાં સોનાની કિંમતઃ દિલ્હીમાં 24 કેરેટ સોનાની કિંમત 146120 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે. 22 કેરેટનો ભાવ 133950 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે.
મુંબઈ, ચેન્નઈ અને કોલકત્તાઃ વર્તમાનમાં મુંબઈ, ચેન્નઈ અને કોલકત્તામાં 22 કેરેટ સોનાની કિંમત 133800 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે, જ્યારે 24 કેરેટ સોનાની કિંમત 145970 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે.
પુણે અને બેંગલુરૂમાં કિંમતઃ આ બંને શહેરોમાં 24 કેરેટ ગોલ્ડની કિંમત 145970 રૂપિયા છે. તો 22 કેરેટ ગોલ્ડની કિંમત 133800 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે.
|શહેર
|22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (₹)
|24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (₹)
|દિલ્હી
|133950
|146120
|મુંબઈ
|133800
|145970
|અમદાવાદ
|133850
|146020
|ચેન્નઈ
|133800
|145970
|કોલકત્તા
|133800
|145970
|હૈદરાબાદ
|133800
|145970
|જયપુર
|133950
|146120
|ભોપાલ
|133850
|146020
|લખનઉ
|133950
|146120
|ચંદીગઢ
|133950
|146120
ચાંદીની કિંમત
બીજીતરફ કિંમતી ધાતુ ચાંદીની કિંમતમાં પણ વીકલી બેસિસ પર ઘટાડો થયો છે. ભાવ 30000 રૂપિયા નીચે આવ્યો છે. 22 માર્ચની સવારે ચાંદીની કિંમત 245000 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ છે. શુક્રવારે દિલ્હી સોની બજારમાં ચાંદીની કિંમત 1800 રૂપિયા વધી 240500 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી ગઈ હતી. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં હાજર ચાંદીનો ભાવ 72.18 ડોલર પ્રતિ ઔંસ છે. આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં ચાંદીનો ભાવ 2 લાખ રૂપિયાને પાર પહોંચી ગયો હતો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે