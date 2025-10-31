Prev
Next

અચાનક સોનાના ભાવ આટલા વધવા પાછળનું શું છે કારણ? તહેવારો બાદ હવે સામે આવી અંદરની વાત

Gold Price Today: સોનાનો ભાવ હવે 1.20 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામથી નીચે પહોંચી ગયો છે. ધનતેરસની આસપાસ સોનાનો ભાવ 1.35 લાખ રૂપિયાની નજીક પહોંચી ગયો હતો. સોનાના દાગીના અને સિક્કા ખરીદવાના શોખીન ભારતીયો સમજી શક્યા નહીં કે, સોનાનો ભાવ આટલો ઝડપથી કેમ વધી રહ્યો છે? હવે, નિષ્ણાતોએ અંદરની વાત જણાવી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 31, 2025, 09:26 AM IST

Trending Photos

અચાનક સોનાના ભાવ આટલા વધવા પાછળનું શું છે કારણ? તહેવારો બાદ હવે સામે આવી અંદરની વાત

Gold Demand India: ધનતેરસ પર જો તમે સોનું ખરીદ્યું હોય અથવા ઓછામાં ઓછું તેના ભાવ તપાસ્યા હોય, તો તમને આશ્ચર્ય થયું હશે. સોનાની રફ્તાર જ કાંઈક એવી છે કે, લોકો સમજી શકતા નથી કે સોનાના પગમાં "રોકેટ" કોણે બાંધી છે? સોનું આટલું મોંઘું કેમ થઈ રહ્યું છે? વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલના ઇન્ડિયા રિજનલ સીઈઓ સચિન જૈને હવે તહેવાર પછી આ અંગે વિગતવાર જણાવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, સોનાના વેપાર અને ગોલ્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી માટે આ ખૂબ જ રસપ્રદ સમય છે. ફક્ત આ વર્ષે (એટલે ​​કે 2025) આપણે સોનાના ભાવમાં 40થી વધુ શિખરો જોયા છે (જ્યારે સોનું રેકોર્ડ દરે પહોંચ્યું હતું). છેલ્લા 18થી 19 મહિનામાં આપણે આવા 84થી વધુ વખત આવી પીક સામે આવી છે. તેઓએ સમજાવ્યું કે, તેની પાછળ જિયોપોલિટિક્સ, ડોલરનો પ્રભાવ અથવા ઉપયોગ ઓછો થવો (De-dollarisation) અને ચીન જેવા દેશોની સાથે-સાથે રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા સોનાની ખરીદી અને સંચયને કારણે છે.

ANI સાથેની વાતચીતમાં સચિન જૈને કહ્યું કે, આ વર્ષે સોનાના ભાવમાં વધારાનું સૌથી મોટું કારણ પશ્ચિમી બજારો, ખાસ કરીને અમેરિકાની સાથે-સાથે હોંગકોંગ અને જાપાન જેવા પૂર્વીય બજારોમાં રોકાણની માંગ અને રોકાણકારોનો રસ છે. સોનાના નિષ્ણાતે જણાવ્યું કે, જો હું દૈનિક બ્રેકડાઉન આપું તો, 18,70,000 કરોડ રૂપિયાનો સોનાનો વેપાર થઈ રહ્યો છે. આ સોનાને સૌથી વધુ પ્રવાહી સંપત્તિ બનાવે છે. વૈશ્વિક સ્તરે અમે આ ત્રિમાસિક ગાળામાં આપણે 1,313 ટન સોનાનો વપરાશ જોયો છે, જે કોઈપણ ત્રિમાસિકમાં અત્યાર સુધીનો રેકોર્ડ છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ભારતમાં ઘરેણાંથી વધારે બિસ્કિટની ડિમાન્ડ!
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, સોનાના બિસ્કિટ અને સિક્કાઓનું બજાર ભારત, ચીન અને યુરોપિયન બજારોમાં લગભગ 17% ના દરે વધી રહ્યું છે. જો કે, ઘરેણાંની માંગમાં 19%નો ઘટાડો થયો છે. જૈને કહ્યું કે, આનું મુખ્ય કારણ ઘરેણાં અથવા સોનાના ભાવમાં આશ્ચર્યજનક વધારો છે. ભારતમાં સોનાનો વપરાશ આશરે 209.4 ટન રહ્યો, જે ગયા વર્ષના સમાન ત્રિમાસિક ગાળાની તુલનામાં લગભગ 16% ઓછો છે. આ કારણે ઘરેણાંની માંગ સંદર્ભમાં આપણને વોલ્યુમમાં લગભગ 31%નો ઘટાડો જોવા મળે છે. સોનાનું રિસાયક્લિંગ અથવા સોનાને રોકડમાં રૂપાંતરિત કરવાની પ્રક્રિયામાં પણ 7%નો ઘટાડો થયો છે.

RBIએ કેટલું સોનું ખરીદ્યું?
આ વર્ષે સપ્ટેમ્બર સુધીના આંકડા અનુસાર RBI પાસે 880.8 ટન સોનું છે. આમાંથી 575.8 ટનનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ ભારતમાં સુરક્ષિત રાખવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત 290.3 ટન સોનું બેન્ક ઓફ ઈંગ્લેન્ડ અને બેન્ક ઓફ ઈન્ટરનેશનલ સેટલમેન્ટ્સ પાસે રાખવામાં આવ્યો છે. જ્યારે 14 ટન ગોલ્ડ ડિપોઝિટ એરેન્જમેન્ટનો ભાગ છે. આંકડા દર્શાવે છે કે, માર્ચ 2023થી RBIએ વિદેશથી તેનું 274 ટન સોનું ભારતમાં પાછું લાવ્યું છે. RBI દ્વારા આ નિર્ણય ભૂ-રાજકીય તણાવને ધ્યાનમાં રાખીને વિદેશી રિઝર્વ સુરક્ષાને લઈ લીધો છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Gold price todayGold Demand Indiawhy peak in gold priceસોનાના ભાવ કેમ વધી રહ્યા છેઆજે સોનાનો ભાવ

Trending news