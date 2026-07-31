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Gold Price Prediction: 10 વર્ષ પછી 1 તોલા સોનાની કિંમત કેટલે હશે, 2036માં જાણો કેટલો હોઈ શકે છે ભાવ

Gold Price Prediction: સોનાના ભાવ સતત વધઘટ થતા રહે છે. આ દરમિયાન, ચાલો જાણીએ કે આગામી 10 વર્ષમાં એક તોલા સોનાની કિંમત કેટલી થશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 31, 2026, 10:29 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:29 PM IST
Gold Price Prediction: 10 વર્ષ પછી 1 તોલા સોનાની કિંમત કેટલે હશે, 2036માં જાણો કેટલો હોઈ શકે છે ભાવ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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