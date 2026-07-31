/Gold Price Prediction: 10 વર્ષ પછી 1 તોલા સોનાની કિંમત કેટલે હશે, 2036માં જાણો કેટલો હોઈ શકે છે ભાવ

Gold Price Prediction: દરરોજ સોનાના ભાવમાં વધારો ઘટાડો ચાલુ રહે છે. વૈશ્વિક COMEX બજારમાં સોનાનો ભાવમાં પણ ઉથલ પાથલ ચાલતુ રહે છે. ટૂંકા ગાળાના ઘટાડા છતાં, લાંબા ગાળાના અંદાજો સૂચવે છે કે આગામી દાયકાઓમાં સોનું નોંધપાત્ર રીતે વધુ મોંઘુ થઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ કે આગામી 10 વર્ષમાં એક તોલા સોનાની કિંમત કેટલી હશે.
જો ફુગાવો વાર્ષિક 4થી 5 ટકાની આસપાસ રહેશે અને ભારતીય રૂપિયો ધીમે ધીમે અમેરિકન ડોલર સામે નબળો પડશે, તો એવો અંદાજ છે કે 2036 સુધીમાં એક તોલા સોનાની કિંમત આશરે 4.21 લાખ રૂપિયા થઈ શકે છે.
સોનાની કિંમતમાં તીવ્ર વધારો થઈ શકે
જો કોઈ મોટી વૈશ્વિક નાણાકીય કટોકટી, લાંબા ગાળાનો ભૂ-રાજકીય સંઘર્ષ અથવા ચલણમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થાય, તો સોનાની કિંમતમાં તીવ્ર વધારો થઈ શકે છે. આ પછી, આગામી 10 વર્ષમાં એક તોલા સોનાની કિંમત આશરે 6 લાખ રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે.
ફુગાવો નિયંત્રણમાં રહે અને અમેરિકન ડોલર નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત થાય
જો વૈશ્વિક અર્થતંત્ર સ્થિર રહે, ફુગાવો નિયંત્રણમાં રહે અને અમેરિકન ડોલર નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત થાય, તો સોનાના ભાવ ધીમી ગતિએ વધી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, એક તોલા સોનાની કિંમત 2.8 લાખ રૂપિયાથી 3 લાખ રૂપિયાની વચ્ચે હોઈ શકે છે.
સોનાને ફુગાવા સામે રક્ષણ તરીકે જોવામાં આવે
ઐતિહાસિક રીતે, સોનાને ફુગાવા સામે રક્ષણ તરીકે જોવામાં આવે છે. સમય જતાં ચલણની ખરીદ શક્તિ ઘટતી જાય છે, તેથી રોકાણકારો ઘણીવાર સોના તરફ વળે છે. આ માંગમાં વધારો કરે છે અને ભાવમાં વધારો કરે છે.
ભારતીય રૂપિયામાં નબળાઈ સ્થાનિક સોનાના ભાવમાં સીધી વધારો
વૈશ્વિક સ્તરે સોનાના ભાવ યુએસ ડોલર સાથે જોડાયેલા હોવાથી, ભારતીય રૂપિયામાં કોઈપણ નબળાઈ સ્થાનિક સોનાના ભાવમાં સીધી વધારો કરે છે. આગામી દાયકામાં ભારતમાં સોનાના ભાવમાં વધઘટનું સૌથી મોટું કારણ ચલણમાં વધઘટ થવાની ધારણા છે.
નવી સોનાની ખાણકામ વધુ મોંઘી થઈ
આરબીઆઈ સહિતની કેન્દ્રીય બેંકો યુએસ ડોલર પરની તેમની નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે તેમના સોનાના ભંડારમાં સતત વધારો કરી રહી છે. આનાથી નવી સોનાની ખાણકામ વધુ મોંઘી થઈ છે. વધુમાં, વૈશ્વિક અનામત મર્યાદિત છે. તે જ સમયે, માંગ સતત વધી રહી છે, જે લાંબા ગાળાના ભાવ પર દબાણ લાવી રહી છે.
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