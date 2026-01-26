Prev
7.5 લાખને પાર જશે સોનાનો ભાવ, આ દિગ્ગજ રોકાણકારે કરી ભવિષ્યવાણી

Expert Gold Rate Prediction: એક્સપર્ટે ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે નજીકના ભવિષ્યમાં સોનાનો ભાવ પાંચ ગણો વધીને 27,000 ડોલરને વટાવી જશે. જો આ ભવિષ્યવાણી સાચી પડે, તો ભારતમાં સોનાનો ભાવ 7.5 લાખ રૂપિયાને વટાવી જશે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 26, 2026, 08:52 PM IST

Expert Gold Rate Prediction: સોનાના ભાવ આસમાને પહોંચી રહ્યા છે. છેલ્લા એક વર્ષમાં સોનાના ભાવમાં ભારે વધારો જોવા મળ્યો છે. રોકાણકારો નવું રોકાણ કરવું કે નહીં તે નક્કી કરવામાં સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. આ દરમિયાન, "રિચ ડેડ પુઅર ડેડ" પુસ્તકના લેખક રોબર્ટ કિયોસાકીએ ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે નજીકના ભવિષ્યમાં સોનાનો ભાવ પાંચ ગણો વધીને $27,000 ને વટાવી જશે. 

ઇબ્જાર્ટેસના ડેટા અનુસાર, શુક્રવારે ભારતમાં 24 કેરેટ સોનાના 10 ગ્રામનો ભાવ 1.55 લાખ રૂપિયા હતો. જો રોબર્ટ કિયોસાકીની ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડે, તો ભારતમાં સોનાનો ભાવ 7.5 લાખ રૂપિયાને વટાવી જશે.

રોબર્ટ કિયોસાકીએ શું કહ્યું છે?

રોબર્ટ કિયોસાકીએ એક સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર લખ્યું કે, "વાહ, સોનાનો ભાવ 5,000 ડોલરને વટાવી ગયો છે!! ભવિષ્યમાં, તે 27,000 રૂપિયાને વટાવી જશે!! જોકે, તેમણે આ માટે કોઈ સમયરેખા આપી નથી.

રોબર્ટ કિયોસાકી રોકાણની આપી સલાહ

લોકપ્રિય લેખક સોના, ચાંદી અને બિટકોઈનના ભાવમાં થતા ઉતાર-ચઢાવથી અતિપ્રભાવિત છે. તેમણે કહ્યું કે યુએસના વધતા દેવાને કારણે, સોના, ચાંદી અને બિટકોઈન પર રોકાણ કરવું નફાકારક રહેશે.

સોનાના ભાવ કેમ વધી રહ્યા છે?

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ રાષ્ટ્રપતિ બન્યા ત્યારથી, વિશ્વભરમાં વેપાર અંગે અનિશ્ચિતતા અને ભયનું વાતાવરણ છે. તાજેતરમાં, ટ્રમ્પે ધમકી આપી હતી કે જો કેનેડા ચીન સાથે ટ્રેડ ડિલ કરશે તો 200 ટકા ટેરિફ લગાવશે. ભારત પહેલાથી જ 50 ટકા ટેરિફનો સામનો કરી રહ્યું છે. આ બધા વચ્ચે, ટ્રમ્પ ગ્રીનલેન્ડ અંગે વધુ આક્રમક બન્યા છે.

વધતી જતી અનિશ્ચિતતા વચ્ચે, રોકાણકારો સોના તરફ વળ્યા છે. 2025માં સોનાના ભાવમાં 70 ટકાનો વધારો થવાની ધારણા છે, જે 1979 પછીનો સૌથી મોટો વધારો છે.

ગયા અઠવાડિયે, ગોલ્ડમેન સૅક્સે 5400નો લક્ષ્ય ભાવ નક્કી કર્યો હતો.

