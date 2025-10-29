Prev
Next

₹1 લાખની નીચે નહીં આવે સોનાનો ભાવ, ખરીદવાની સારી તક! ઘટી ગઈ છે લગભગ ₹13000 કિંમત

Gold Price Prediction: 17 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ બુલિયન બજારમાં સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 130874 રૂપિયા હતો. જે મંગળવારે સાંજે 118043 રૂપિયાના સ્તરે આવી ગયો હતો. માત્ર 13 દિવસમાં સોનાના ભાવમાં લગભગ ₹13000નો ઘટાડો થયો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 29, 2025, 12:08 PM IST

Trending Photos

₹1 લાખની નીચે નહીં આવે સોનાનો ભાવ, ખરીદવાની સારી તક! ઘટી ગઈ છે લગભગ ₹13000 કિંમત

Gold Price Prediction: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો ચાલુ છે. બુલિયન માર્કેટમાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ તેના સર્વોચ્ચ સ્તરથી લગભગ 13,000 રૂપિયા સસ્તો થયો છે. આના કારણે રોકાણકારોને પ્રશ્ન થયો છે કે શું સોનાનો ભાવ ફરી એકવાર 10 ગ્રામ દીઠ ₹1 લાખથી નીચે જશે. સોના બજાર પર નજર રાખતા નિષ્ણાતો માને છે કે આગામી મહિનાઓમાં સોનાના ભાવમાં વધારો જોવા મળશે. તેથી, સોનાના ભાવ ₹1 લાખથી નીચે આવે તેવી શક્યતા ઓછી છે.

સોનામાં લગભગ ₹13000નો ઘટાડો

Add Zee News as a Preferred Source

17 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ બુલિયન બજારમાં સોનાનો ભાવ 10 ગ્રામ દીઠ ₹130874 હતો. 28 ઓક્ટોબરે સાંજે તે ઘટીને 118043 રૂપિયા થઈ ગયો હતો. માત્ર 13 દિવસમાં સોનાના ભાવમાં લગભગ 13000નો ઘટાડો થયો છે, જે ખરીદદારો માટે સારા સમાચાર માનવામાં આવે છે. ભારતમાં લગ્નની મોસમ શરૂ થવાની છે. તેથી, સોનાના ભાવમાં ઘટાડો ખરીદદારો માટે રાહત છે. લગ્નની મોસમ દરમિયાન સોનાની માંગ ફરી એકવાર વધશે.

એક્સપર્ટેનો મંતવ્યો શું છે?

એક્સપર્ટના અહેવાલ મુજબ, સોનાનો મૂડ તેજીનો છે. તાજેતરના સર્વે મુજબ, એક વર્ષમાં આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનાનો ભાવ પ્રતિ ઔંસ 5000 ડોલર સુધી પહોંચી શકે છે. સ્થાનિક બજારમાં, તે 10 ગ્રામ દીઠ ₹1.52 લાખ સુધી પહોંચી શકે છે.

પેપરસ્ટોન ગ્રુપ લિમિટેડના સંશોધન વડા ક્રિસ વેસ્ટને જણાવ્યું હતું કે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો ચાલુ રહે છે. જોકે, આગામી મહિને 3900 ડોલરનો બચાવ કરીને બજારોમાં થોડી રાહત મળશે. તેમણે નોંધ્યું છે કે ખરીદદારો આગળ આવી રહ્યા છે, જે સૂચવે છે કે પરિસ્થિતિઓમાં સુધારો થઈ શકે છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Gold price todayGold price predictionBuy PriceGujarati Newsprice fallengold ratesGold pricegold

Trending news