દરરોજ વધી રહ્યા છે સોનાના ભાવ, હાલ ખરીદવું કે ભાવમાં આવશે ઘટાડો ? જાણો એક્સપર્ટની રાય
Gold Price Prediction: અમેરિકન ડોલરના સતત નબળા પડવા અને ફેડરલ રિઝર્વ તરફથી વ્યાજ દરમાં ઘટાડાની અપેક્ષાને કારણે સોનાના ભાવમાં દરરોજ વધારો થઈ રહ્યો છે. જોકે, નજીકના ભવિષ્યમાં પ્રોફિટ-બુકિંગની શક્યતા છે, અને સોનાના ભાવમાં ફરી એકવાર નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળી શકે છે.
Gold Price Prediction: તાજેતરના ઘટાડા પછી સોનાના ભાવ ફરી તેજીમાં આવ્યા છે. સોમવારે સવારે ચાંદીના ભાવે પણ બધાને આશ્ચર્યચકિત કર્યા. ચાંદીએ પહેલીવાર 178,000 રૂપિયાની સપાટી વટાવીને નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો, જ્યારે સોનામાં પણ 900 રૂપિયાનો વધારો થયો. નબળો યુએસ ડોલર, ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા દર ઘટાડાની અપેક્ષાઓ અને રૂપિયાનો રેકોર્ડ નીચો ભાવ સોનાના ભાવમાં વધારામાં ફાળો આપે છે. જોકે, નિષ્ણાતો ચેતવણી આપે છે કે આ અઠવાડિયે અસ્થિરતા ચાલુ રહેશે. લગ્નની સિઝન ચાલી રહી હોવાથી, તમે વિચારી રહ્યા હશો કે હવે સોનું ખરીદવું કે રાહ જોવી. ચાલો જાણીએ.
ચાંદીની રેકોર્ડબ્રેક શરૂઆત
સોમવારે સવારે MCX પર ટ્રેડિંગ શરૂ થતાં જ ભાવમાં વિસ્ફોટ થયો. ફેબ્રુઆરી સોનાનો વાયદો 130,383 રૂપિયા પર ખુલ્યો. સોનું 129,504 રૂપિયાના અગાઉના બંધ ભાવ કરતાં 879 રૂપિયા ઉપર ખુલ્યું. માર્ચ મહિનામાં ચાંદીના વાયદામાં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન થયું, 178,620 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર પહોંચ્યું, 3,639 રૂપિયાનો મોટો ઉછાળો. ગયા શુક્રવારે, સોનું 1.44% અને ચાંદી 5.42% વધ્યું. સોનું પાંચ સપ્તાહની ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યું, અને ચાંદી સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સપાટીએ પહોંચી. વૈશ્વિક બજારમાં ચાંદી પણ 57.59 ડોલર પ્રતિ ઔંસનો નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો.
ફેડરલ સરકાર દ્વારા દર ઘટાડાની અપેક્ષાઓ
સોનામાં વધારા માટે ત્રણ મુખ્ય કારણો જોવા મળી રહ્યા છે. પહેલું કારણ ડોલરનું નબળું પડવું અને રૂપિયાનું ઘટવું છે. બીજું કારણ ફેડ દ્વારા દર ઘટાડાની અપેક્ષા છે, જે આ વધારા માટે સંપૂર્ણ શ્રેયને પાત્ર છે. વધુમાં, ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે રેકોર્ડ નીચા સ્તરે પહોંચ્યો. જોકે, એક્સપર્ટ કહે છે કે CME ડેટા સેન્ટર પર ટ્રેડિંગ બંધ થયા પછી સલામત ખરીદીમાં વધારો થયો. જોકે, રશિયા-યુક્રેન શાંતિ વાટાઘાટોના સમાચારથી પણ નફા-બુકિંગ થયું, જેના કારણે સોનામાં થોડો ઘટાડો થયો.
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધઘટ ચાલુ રહેશે
એક્સપર્ટ કહે છે કે ડોલર ઇન્ડેક્સ, વૈશ્વિક બજારો અને ફેડ નીતિ બેઠકમાં સોના અને ચાંદીમાં વધઘટ ચાલુ રહેશે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે, સોનું 4,000 રૂપિયા પ્રતિ ઔંસથી ઉપર અને ચાંદી 52.40 રૂપિયાથી ઉપર રહેવાની ધારણા છે. જો કે, જો કોઈ આશ્ચર્યજનક નિર્ણય લેવામાં આવે છે, તો વધારો અને ઘટાડો બંને શક્ય છે. ઝવેરીઓ કહે છે કે લગ્નની સિઝનમાં દુકાનોમાં ભીડ હોય છે, પરંતુ લોકો રેકોર્ડ ભાવે કાળજીપૂર્વક ખરીદી કરી રહ્યા છે. ઘણા લોકો ETF અથવા ફ્યુચર્સ તરફ વળ્યા છે.
શું લાંબા ગાળે ચાંદી સુપરસ્ટાર રહેશે?
એક્સપર્ટ માને છે કે સોલાર પેનલ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સની ચાંદીની માંગ વધી રહી છે, તેથી તે લાંબા ગાળે સોના કરતાં વધુ સારું વળતર આપી શકે છે. જો ફેડ દર ઘટાડે છે, તો બંનેના ભાવ વધુ વધશે. જોકે, ટૂંકા ગાળામાં, વધઘટ ચાલુ રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, જો તમે લગ્ન માટે સોનું ખરીદવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો થોડી રાહ જોઈને તમે યોગ્ય દર મેળવી શકો છો.
