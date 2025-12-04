Prev
હજુ 30% સુધી મોંઘું થઈ શકે છે સોનું, આ કારણોસર કિંમતોમાં આવી શકે છે મોટો ઉછાળો

Gold Price: વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલનું કહેવું છે કે, વર્ષ 2026માં સોનાની કિંમતો હાલના સ્તરથી 15-30 ટકા સુધી વધી શકે છે. વર્ષ 2025માં અત્યાર સુધીમાં સોનાની કિંમતોમાં લગભગ 53 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 04, 2025, 09:07 PM IST

Gold Price: સોનું વધુ મોંઘું થઈ શકે છે. સોનાની કિંમતો વર્ષ 2026 (કેલેન્ડર વર્ષ 2026) માં હાલના સ્તરથી 15 થી 30 ટકા સુધી વધી શકે છે. આ વાત વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલ (WGC)ની એક નોટમાં કહેવામાં આવી છે. વર્ષ 2025માં અત્યાર સુધીમાં સોનાની કિંમતોમાં લગભગ 53 ટકાનો ઉછાળો આવ્યો છે, કારણ કે અમેરિકન ટેરિફ અને ભૌગોલિક-રાજકીય તણાવ વચ્ચે રોકાણકારોને સોના પર સુરક્ષિત દાવ વધુ આકર્ષક લાગ્યો છે.

દુનિયાભરની સેન્ટ્રલ બેન્કોએ પણ ગોલ્ડ ખરીદ્યું છે અને વ્યાજ દરો પરના તેમના વલણે પણ વર્ષ 2025માં સોનાની ચાલમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. આ વાત બિઝનેસ સ્ટાન્ડર્ડના એક રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવી છે. વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલના રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ડાયવર્સિફિકેશન અને સ્થિરતાને ધ્યાનમાં રાખીને વર્ષ 2025માં રોકાણકારો અને સેન્ટ્રલ બેન્કો બન્નેએ ગોલ્ડમાં પોતાનું એલોકેશન વધાર્યું છે.

આ કારણોસર સોનાના ભાવમાં આવી શકે છે ઉછાળો
વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલ (WGC)ના રિપોર્ટ અનુસાર, ઘટી રહેલી યીલ્ડ, વધી રહેલો ભૌગોલિક-રાજકીય તણાવ અને સુરક્ષિત દાવ ગોલ્ડ માટે મજબૂત વાતાવરણ બનાવશે, જે સોનાની કિંમતોમાં ઉછાળાને સપોર્ટ કરશે. આવા માહોલમાં વર્ષ 2026માં હાલના સ્તરથી ગોલ્ડની કિંમતોમાં 15 થી 30 ટકાનો ઉછાળો જોવા મળી શકે છે. વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલનું કહેવું છે કે, રોકાણની ડિમાન્ડ, ખાસ કરીને ગોલ્ડ એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ફંડ્સ (ETF) દ્વારા રોકાણ એક મુખ્ય પરિબળ હશે.

વર્ષ 2025માં ગ્લોબલ ગોલ્ડ ETFમાં 77 બિલિયન ડોલરનો ઇનફ્લો
વર્ષ 2025માં અત્યાર સુધીમાં ગ્લોબલ ગોલ્ડ ઈટીએફ (એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ફંડ્સ)માં 77 બિલિયન ડોલરનું રોકાણ થયું છે. વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલ (WGC)ના ડેટા અનુસાર, તેમની હોલ્ડિંગમાં 700 ટનથી વધુ ગોલ્ડ ઉમેરાયું છે. વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલનું કહેવું છે કે, જો સોનાની કિંમતોમાં ઘટાડો આવે છે, તો કેલેન્ડર વર્ષ 2026માં સોનાના ભાવ 5 થી 20 ટકા સુધી ઘટી શકે છે.

