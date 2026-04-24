Prev
Next
હોમBusinessGold Price Today: ક્રૂડ ઓઈલમાં ઉછાળાથી સોનામાં હાહાકાર! જાણો કેટલું સસ્તું થયું ગોલ્ડ? કેરેટ પ્રમાણે સોનાનો ભાવ જાણો

Gold Price Today: ક્રૂડ ઓઈલમાં ઉછાળાથી સોનામાં હાહાકાર! જાણો કેટલું સસ્તું થયું ગોલ્ડ? કેરેટ પ્રમાણે સોનાનો ભાવ જાણો

Gold Rate Today: મિડલ ઈસ્ટ તણાવ અને હોર્મુઝનું સંકટ યથાવત રહેતા ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઉછાળા મારી રહ્યા છે. જેને પગલે કિંમતી ધાતુઓ પર દબાણ જોવા મળી રહ્યું છે. આજે વાયદા બજારમાં સોનું અને ચાંદી કડાકા સાથે જોવા મળી રહ્યા છે. જ્યારે રિટેલ બજારમાં સોનું તૂટ્યું અને ચાંદી સામાન્ય ઉછાળા સાથે જોવા મળી છે. જાણો લેટેસ્ટ રેટ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 24, 2026, 12:26 PM IST
  • વાયદા બજારમાં સોનું અને ચાંદી બંને  લાલ નિશાનમાં જોવા મળી રહ્યા છે. 
  • IBJA પર સોનું ઘટાડા સાથે અને ચાંદી સામાન્ય વધારા સાથે જોવા મળી છે. 
  • ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારો સહિતના સોના-ચાંદીના ભાવ પર અસર કરતા પરિબળો જાણો.

Trending Photos

ભારતીય બજારમાં વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં સોનું અને ચાંદી ઘટાડા સાથે જોવા મળ્યા છે. વાયદા બજારમાં સવારે ગત સેશનની સરખામણીએ ચાંદી 1 ટકાથી વધુ ગગડી ગઈ. જ્યારે રિટેલ બજાર પણ ખુલતાની સાથે જ સોનું ઘટાડા સાથે જોવા મળ્યું જો કે ચાંદી સામાન્ય વધારા સાથે જોવા મળી છે. આ ઘટાડા પાછળના કારણોમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં અચાનક આવેલો મોટો ઉછાળો, વધતા બોન્ડ યીલ્ડ અને મજબૂત થતો અમેરિકી ડોલર કહેવાઈ રહ્યો છે. આજના સોના અને ચાંદીના ભાવ ખાસ જાણો. 

આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJAની વેબસાઈટ મુજબ આજે 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ ગોલ્ડ 395 રૂપિયાના ઘટાડા સાથે 150664 રૂપિયાના સ્તરે  ખુલ્યું છે જે કાલે 151059 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. 916 પ્યોરિટીવાળા સોનાનો ભાવ જોઈએ તો આજે  તેમાં 362 રૂપયિાનો ઘટાડો નોંધાયો છે અને ભાવ 138008 રૂપિયા પર ખુલ્યો છે. ચાંદીની વાત કરીએ તો 294 રૂપિયાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 240890 પર પહોંચ્યો છે જે કાલે 240596 પર બંધ થયો હતો. 

Add Zee News as a Preferred Source

અત્રે જણાવવાનું કે એસોસિએશનના ભાવમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ હોતા નથી. તેના  ભાવ દિવસમાં બેવાર જાહેર થાય છે. શનિવારે અને રવિવાર તથા જાહેર રજાઓના દિવસે ભાવ જાહેર કરાતા નથી. 

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

To get these rates on your phone give a missed call on - 8955664433

For more details contact: Saurabh +91 9004120120 / 022-23426971 / 022-23427459

Follow us on Twitter : https://t.co/lXovVzctug

Follow us on Instagram :… pic.twitter.com/Yha1TnULsc

— IBJA (@IBJA1919) April 24, 2026

વાયદા બજારમાં લેટેસ્ટ રેટ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર 12.15 PMના લેટેસ્ટ રેટ જોઈએ તો 5 જૂનની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.32 ટકાના ઘટાડા સાથે 151279 રૂપિયા પર જોવા મળી રહ્યું છે. જ્યારે 5 મેની એક્સપાયરીવાળી એક કિલો ચાંદી 0.89 ટકા તૂટીને 239371 પર જોવા મળી છે. 

વૈશ્વિક બજારમાં શું છે ભાવ
વૈશ્વિક બજારમાં સવારે સ્પોટ સિલ્વર 0.3 ટકા તૂટીને 75.22 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર જોવા મળી હતી. સ્પોટ ગોલ્ડ 0.1 ટકા તૂટીને 4686.29 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર આવી ગયું હતું. અત્રે જણાવવાનું કે સોનું આ અઠવાડિયે અત્યાર સુધીમાં 3 ટકા તૂટી ચૂક્યું છે. જેનાથી તેની ચાર અઠવાડિયાની સતત લીડ તૂટી છે. અમેરિકી ગોલ્ડ ફ્યૂચર્સ 0.5 ટકા તૂટીને 4702 ડોલર પર રહ્યો. 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Gold rategoldsilver rateSilver 

Trending news