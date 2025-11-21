Prev
Gold Rate Today: લગ્નગાળામાં સોનાના ભાવમાં મોટો ઘટાડો, ચાંદી 2700 રૂપિયા સસ્તી, 24-22 કેરેટ સોનાનો આજનો રેટ જાણો

Gold-Silver Price Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આજે ફરીથી એકવાર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. જો તમે લેવાનું વિચારતા હોવ તો ફટાફટ આજના લેટેસ્ટ રેટ ખાસ ચેક કરો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 21, 2025, 01:33 PM IST

સતત ઉછળી રહેલા સોના અને ચાંદીમાં આજે ફરીથી એકવાર કડાકો જોવા મળ્યો છે. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજાર બંનેમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. લગ્નગાળામાં સોનું કે ચાંદી ખરીદવા ઈચ્છતા લોકો માટે સારા સમાચાર છે. કેરેટ પ્રમાણે સોનાના ભાવ જાણો. 

આજનો સોનાનો ભાવ
IBJAના લેટેસ્ટ રેટ મુજબ આજે 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોના (999 પ્યોરિટીવાળું)ના ભાવમાં 412 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 122149 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે જે કાલે 122561 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે દાગીનાનો ભાવ એટલે કે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ જોઈએ તો આજે 10 ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાના ભાવમાં 378 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે અને જીએસટી વગરનો ભાવ 111888 પર પહોંચ્યો છે. જે કાલે 112266 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. 

ચાંદીના ભાવમાં આજે તોતિંગ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. પ્રતિ કિલો 2738 રૂપિયા ઘટીને ભાવ 151375 રૂપિયાની સપાટીએ પહોંચ્યો છે. જે કાલે 154113 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. 

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

To get these rates on your phone give a missed call on - 8955664433

For more details contact: Saurabh +91 9004120120 / 022-23426971 / 022-23427459

Follow us on Twitter : https://t.co/lXovVzctug

Follow us on Instagram :… pic.twitter.com/9jsbkzH5AF

— IBJA (@IBJA1919) November 21, 2025

વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)ની વેબસાઈટના ભાવ જોઈએ  તો આજે 5 ડિસેમ્બરની ડિલિવરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.74 ટકા તૂટીને 121818 રૂપિયા પર પહોંચ્યું છે. જ્યારે ચાંદી 1.91 ટકા ઘટીને ભાવ 151200 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચ્યો છે. 

Disclaimer
IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)     
 

