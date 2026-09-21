/Gold Rate Fall: અમેરિકાની જાહેરાત બાદ સોનાના ભાવમાં ₹23,000નો ઘટાડો, ચાંદીની ચમક પણ ઘટી

Gold Rate Fall: સોના અને ચાંદી ભાવમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી વધારો અને ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે, જો કે છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી તો સોનાના ભાવમાં વધારો જ જોવા મળી રહ્યો હતો, જેના પર આજે બેક્ર લાગી ગઈ છે. 21 સપ્ટેમ્બરે સોનાના ઘટાડો નોંધાયો છે. વૈશ્વિક લેવલે અને ભારતના સ્થાનિક બુલિયન બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે.
આજે સસ્તું થયું સોનું
આજે બુલિયન બજારમાં સોનાના ભાવ લગભગ 700 રૂપિયા ઘટ્યા. MCX પર ઓક્ટોબર ડિલિવરી માટે સોનાનો ભાવ 794 રૂપિયા ઘટ્યો. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનાનો ભાવ 0.53 ટકા ઘટ્યો અને સોનાનો વાયદો ભાવ આશરે 4,355.59 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગયો છે. આજે સ્થાનિક બુલિયન બજારમાં સોનું પ્રતિ 10 ગ્રામ 153,056 રૂપિયા પર પહોંચી ગયું છે.
24-કેરેટથી 14-કેરેટ સોનાના ભાવ
ઇન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશનની વેબસાઇટ પર જાહેર કરાયેલ રેટ લિસ્ટ અનુસાર, 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ 24-કેરેટ સોનાનો ભાવ 671 રૂપિયાથી ઘટીને 153,056 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચી ગયો છે. ચાલો કેરેટ પ્રમાણે ભાવ જાણીએ
1 કિલો ચાંદી 234562 રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે.
સોનું અચાનક કેમ સસ્તું થયું?
ગયા અઠવાડિયા સુધી સોનું મોંઘુ થઈ રહ્યું હતું, પરંતુ આજે તેની કિંમત અચાનક ઘટવા લાગી. બજાર એક્સપર્ટના મતે, બજાર હાલમાં યુએસ વ્યાજ દરો, બોન્ડ ઉપજ અને ડોલર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યું છે. ફેડરલ રિઝર્વે ફુગાવા પર કડક વલણ અપનાવ્યું અને વ્યાજ દરો વધાર્યા ત્યારથી, યુએસ બોન્ડ ઉપજ અને ડોલર મજબૂત રહ્યા છે. પરિણામે, રોકાણકારો સોનામાંથી પૈસા ઉપાડી રહ્યા છે અને બોન્ડમાં રોકાણ કરી રહ્યા છે. સોનું કોઈ વ્યાજ આપતું નથી, અને જેમ જેમ બોન્ડ વળતર વધે છે, તેમ તેમ સોનાના રોકાણમાં ઘટાડો થાય છે.
આ વર્ષે સોનું કેટલું મોંઘુ થયું છે?
ડિસેમ્બર 2025ની સરખામણીમાં આ વર્ષે સોનાના ભાવમાં અત્યાર સુધીમાં 20000 રૂપિયાથી વધુનો વધારો થયો છે. 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹1.33 લાખ હતો, જે હવે વધીને ₹1.53 લાખ થયો છે. જો કે, 29 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹1.76 લાખના ઓલટાઈમ હાઈ લેવલ પર પહોંચ્યો હતો. પરિણામે, સોનું તેના ઓલટાઈમ હાઈ લેવલ કરતાં લગભગ ₹23000 ઓછા ભાવે વેચાઈ રહ્યું છે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.