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Gold Rate Fall: અમેરિકાની જાહેરાત બાદ સોનાના ભાવમાં ₹23,000નો ઘટાડો, ચાંદીની ચમક પણ ઘટી

Gold Rate Fall: સોના અને ચાંદી ખરીદવાની રાહ જોનારાઓ માટે સારા સમાચાર છે. છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયાથી સોનાના ભાવમાં થયેલો વધારો આજે અટકી ગયો છે. 21 સપ્ટેમ્બર, સોમવારના રોજ સોનાના ભાવમાં મોટો ઘટાડો થયો હતો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 21, 2026, 08:02 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 08:02 PM IST
Gold Rate Fall: અમેરિકાની જાહેરાત બાદ સોનાના ભાવમાં ₹23,000નો ઘટાડો, ચાંદીની ચમક પણ ઘટી

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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