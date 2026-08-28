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ફેડ રિઝર્વની મિટિંગ પહેલા સોનાના ભાવમાં મોટો ઘટાડો, ચાંદી પણ થયું સસ્તું; રોકાણને લઈને શું કહી રહ્યા છે એક્સપર્ટ

Gold Silver Price Today: સોના અને ચાંદીની કિંમતોમાં આજે ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ફેડ રિઝર્વની મિટિંગ પહેલાં ભાવ ઘટાડો થયો છે. આજે સવારે MCX ગોલ્ડ ઓક્ટોબર કોન્ટ્રાક્ટ્સનો ભાવ 0.57 ટકાના ઘટાડા બાદ 1,58,085 રૂપિયાના સ્તરે આવી ગયો. જ્યારે MCX સિલ્વર સપ્ટેમ્બર ફ્યુચર્સનો ભાવ 0.55 ટકાના ઘટાડા બાદ 2,39,320 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામના સ્તરે આવી ગયો. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 28, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 01:11 PM IST
ફેડ રિઝર્વની મિટિંગ પહેલા સોનાના ભાવમાં મોટો ઘટાડો, ચાંદી પણ થયું સસ્તું; રોકાણને લઈને શું કહી રહ્યા છે એક્સપર્ટ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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