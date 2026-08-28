/ફેડ રિઝર્વની મિટિંગ પહેલા સોનાના ભાવમાં મોટો ઘટાડો, ચાંદી પણ થયું સસ્તું; રોકાણને લઈને શું કહી રહ્યા છે એક્સપર્ટ

Gold Silver Price Today: આજે શુક્રવાર 28 ઓગસ્ટે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. US ફેડ રિઝર્વના ચેરમેન કેવિન વોર્શની સ્પીચ પહેલાં MCXમાં ગોલ્ડ અને સિલ્વરના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. આજે સવારે MCX ગોલ્ડ ઓક્ટોબર કોન્ટ્રાક્ટ્સનો ભાવ 0.57 ટકાના ઘટાડા બાદ 1,58,085 રૂપિયાના સ્તરે આવી ગયો. જ્યારે MCX સિલ્વર સપ્ટેમ્બર ફ્યુચર્સનો ભાવ 0.55 ટકાના ઘટાડા બાદ 2,39,320 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામના સ્તરે આવી ગયો. નોંધનીય છે કે, અમેરિકન ગોલ્ડ માર્કેટમાં પણ ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. સ્પીચ પહેલાં યુએસ ગોલ્ડ ફ્યુચર્સ ડિસેમ્બરનો ભાવ 0.40 ટકાના ઘટાડા પછી 4627.95 ડોલર પ્રતિ ટ્રોય ઔંસના સ્તરે આવી ગયો છે.
કયા સ્તર સુધી જશે સોનાનો ભાવ
એક્સપર્ટ અનુસાર, સોના માટે 1.55 લાખ રૂપિયાનું સ્તર ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. વર્તમાન સમયમાં સોના માટે 1,64,500 રૂપિયાનું સ્તર ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. જો તે આ સ્તરને પાર કરવામાં સફળ રહ્યું તો તે 168000 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચી શકે છે. એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે, 1,55,000 રૂપિયાથી 1,61,500ની રેન્જમાં સોનાનો ભાવ જળવાઈ રહેશે.
Findocના ફાઉન્ડર અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર હેમંત સૂદનું કહેવું છે કે, વર્તમાન સમયમાં ગોલ્ડ માટે 1.60 લાખ રૂપિયાથી 1.61 લાખ રૂપિયાનું સ્તર સપોર્ટ લેવલ છે. જો ભાવ ઉપર જાય છે તો તે 1.66 લાખ રૂપિયાથી 1.70 લાખ રૂપિયાના સ્તરે પહોંચી શકે છે. હેમંત સૂદનું કહેવું છે કે, સોનાનો ભાવ આગામી સમયમાં 2.40 લાખ રૂપિયાથી 2.60 લાખ રૂપિયાના સ્તર સુધી પહોંચી શકે છે.
સોનાની કિંમતોને લઈને અનિશ્ચિતતા
ગોલ્ડ પર આ સમયે મોંઘવારીનું દબાણ છે. સામાન્ય રીતે જોવામાં આવે છે કે જ્યારે મોંઘવારી વધે છે ત્યારે સોનાનો ભાવ ઘટે છે. પરંતુ આ સમયે સ્થિતિ વિપરીત છે. મિડલ ઇસ્ટના તણાવ વચ્ચે ફેડ રિઝર્વ તરફથી વ્યાજદરોમાં વધારો કરવામાં આવી શકે છે, જે પહેલેથી જ વધેલા સ્તર પર છે. વર્તમાન સમયમાં ફેડ રેટ 3.5 ટકાથી 3.75 ટકા છે.
છેલ્લી વખત ફેડ રિઝર્વની મિટિંગ 29 જુલાઈએ થઈ હતી. ત્યારે યુએસ ફેડે વ્યાજદરોને 3.5 ટકાથી 3.75 ટકા સુધી જાળવી રાખ્યા છે. નોંધનીય છે કે, વર્તમાન સમયમાં અમેરિકામાં મોંઘવારીનું સ્તર 2 ટકાથી વધુ જળવાઈ રહ્યું છે, જે ત્યાંની સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ માટે સારું નથી.