Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Gold Rate: લગ્નગાળા ટાણે જ સોનાના ભાવમાં જોરદાર ઘટાડો, ઘટીને કેટલે પહોંચી ગયા રેટ? ખાસ જાણો 

Gold-Silver Price: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સારો એવો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. અમેરિકામાં ડિસેમ્બરમાં વ્યાજ દરોમાં કાપની આશા ઘટવાથી આમ બન્યું. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં જોરદાર કડાકો જોવા મળ્યો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 15, 2025, 02:29 PM IST

Trending Photos

Gold Rate: લગ્નગાળા ટાણે જ સોનાના ભાવમાં જોરદાર ઘટાડો, ઘટીને કેટલે પહોંચી ગયા રેટ? ખાસ જાણો 

અઠવાડિયાના છેલ્લા કારોબારી દિવસ શુક્રવારે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો. અમેરિકામાં ફેડરલ રિઝર્વના અધિકારીઓ તરફથી ડિસેમ્બરમાં રેટ કટની આશા ઘટી ગઈ છે. આ કારણે વૈશ્વિક સ્તરે પણ સોનાના ભાવમાં ભારે કડાકો જોવા મળ્યો. વાયદા બજારમાં સોનાના ભાવ 2 ટકા સુધી ગગડી ગયા. એમસીએક્સ પર ગોલ્ડ ડિસેમ્બર ફ્યૂચરનો ભાવ 2.64 ટકા કે પછી 3351 રૂપિયાના ઘટાડા બાદ 1,23,400 ના લેવલ પર આવી ગયું. જ્યારે એમસીએક્સ સિલ્વર ડિસેમ્બર કોન્ટ્રાક્ટ્સના ભાવ 4.27 ટકાના કડાકા બાદ 1,55,530 રૂપિયાના સ્તર પર આવી ગઈ. 

6000 રૂપિયા ગગડ્યો ભાવ
શરાફા બજારમાં 24 કેરેટ ગોલ્ડનો ભાવ 1,24794 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામના સ્તરે કાલે આવી ગયો હતો. જ્યારે 23 કેરેટ   ગોલ્ડનો ભાવ 124294 રૂપિયા અને 22 કેરેટ ગોલ્ડનો ભાવ 114311 રૂપિયાના લેવલ પર હતો. ચાંદીના ભાવ 159367 રૂપિયાના લેવલ પર આવી ગયો હતો. અત્રે જણાવવાનું કે 17 ઓક્ટોબરના રોજ ગોલ્ડનો ભાવ 130874 રૂપિયાના રેકોર્ડ હાઈ પર હતો. ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં 24 કેરેટ સોનાના ભાવમાં 6000 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. (શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં ફેરફાર હોઈ શકે છે)

Add Zee News as a Preferred Source

20 વર્ષમાં 1200% વધ્યું ગોલ્ડ
2005માં સોનાનો ભાવ 7638 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામના સ્તરે હતો. સપ્ટેમ્બર સુધીમાં 2025ના ડેટા મુજબ ગોલ્ડનો રેટ 125000 રૂપિયાના લેવલ પર હતો. ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં ગોલ્ડના ભાવમાં 1200 ટકાથી વધુની તેજી આવી છે. આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં સોનાના ભાવમાં 56 ટકાની તેજી આવી છે. 

જો કે હાલ ગોલ્ડના ભાવમાં ઘટાડા બાદ ખરીદી કરવા ઈચ્છતા લોકોને થોડી રાહત જરૂર મળી હશે. ભારતમાં ફરી લગ્નગાળો શરૂ થઈ ગયો છે. આવામાં સોનાના ભાવ નીચે આવે તો તે ગ્રાહકો માટે રાહતના સમાચાર બને છે. દશેરા અને દિવાળી બાદ ભારતીય બજારોમાં ફિઝિકલ ગોલ્ડની ખરીદીમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. 

અત્રે જણાવવાનું કે દુનિયાભરની સેન્ટ્રલ બેંકો હાલ ખુબ સોનાની ખરીદી કરી રહી છે. ભારત પણ એવા જ દેશોમાંથી એક છે જેણે હાલના વર્ષોમાં ખુબ ગોલ્ડ ખરીદ્યું છે. 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Gold ratesilver rategoldsilver

Trending news