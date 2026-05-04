Gold Rate Today: ચૂંટણી પરિણામો વચ્ચે સોનાના ભાવમાં જોરદાર કડાકો, હાઈથી સોનું 31000 રૂપિયા સસ્તું થયું, જાણો લેટેસ્ટ રેટ
Gold-Silver Rate Today: ચૂંટણી પરિણામો વચ્ચે શેર બજારમાં બહાર જોવા મળી છે પરંતુ સોનામાં કડાકો આવ્યો છે. જ્યારે રિટેલ બજારમાં ચાંદી ઉછળી છે. જો તમે પણ ખરીદવાનું વિચારતા હોવ તો લેટેસ્ટ રેટ ખાસ ચેક કરો.
- MCX પર સોનું અને ચાંદી બંને લાલ નિશાનમાં જોવા મળી રહ્યા છે.
- IBJA પર સોનું 1900 જેટલું સસ્તું જ્યારે ચાંદી 3900 રૂપિયા જેટલી મોંઘી થઈ છે.
- વાયદા બજારમાં ઓલટાઈમ હાઈથી સોનું 31000 અને ચાંદી 1.77 લાખ હજુ પણ સસ્તા છે.
ચાર રાજ્યો તમિલનાડુ, પશ્ચિમ બંગાળ, કેરળ અને અસમમાં તથા એક કેન્દ્રશાસિત રાજ્ય પુડુચેરીમાં આજે વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો આવી રહ્યા છે અને બંગાળમાં ભગવો લહેરાઈ રહ્યો છે જ્યારે અસમમાં ભાજપની ફરી ભાજપ સરકાર, પુડુચેરીમાં એનડીએ અને તમિલનાડુમાં પહેલીવાર ચૂંટણી લડી રહેલી ટીવીકે સત્તા મેળવે તેવું જોવા મળી રહ્યું છે. આ ચૂંટણી પરિણામોએ શેર બજારને ફૂલ ગુલાબી બનાવી દીધુ પરંતુ સોના અને ચાંદીમાં ગાબડું પાડ્યું. વાયદા બજારમાં સોનું અને ચાંદી ઓલટાઈમ હાઈથી ખુબ જ સસ્તા અને રિટેલ બજાર સોનું ઘટાડા સાથે જ્યારે ચાંદી વધારા સાથે જોવા મળી રહી છે. જાણો લેટેસ્ટ રેટ.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
નવા અઠવાડિયાના આજે પહેલા દિવસે IBJAના રેટ્સ મુજબ 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 1906 રૂપિયા તૂટીને 148357 રૂપિયા પર ખુલ્યું. જે લાસ્ટ કારોબારી દિવસ 30 એપ્રિલના રોજ 150263 પર બંધ થયું હતું. જ્યારે ચાંદીની વાત કરીએ તો ચાંદી આજે 3906 રૂપિયા વધી છે અને ભાવ 244237 પર પહોંચ્યો છે જે લાસ્ટ કારોબારી દિવસે 240331 પર બંધ થયો હતો. અત્રે જણાવવાનું કે આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. એસોસિએશન શનિવારે અને રવિવારે તથા જાહેર રજાઓના દિવસે ભાવ જાહેર કરતું નથી.
વાયદા બજારના ભાવ
MCX પર બપોરે 3.50 કલાકના 5 જૂનની એક્સપાયરીવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ જોઈએ તો 1.29 ટકા ગગડીને 149399 રૂપિયાના સ્તરે છે. જ્યારે 3 જુલાઈની એક્સપાયરીવાળી એક કિલો ચાંદી 3.23 ટકા તૂટીને 242827 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળી છે.
ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલા સસ્તા સોના ચાંદી
MCX પર સોનાના ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ 180779 રૂપિયા હતા જેને હાલ સરખાવીએ તો સોનું 31380 રૂપિયા સસ્તું છે અને ચાંદી ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ 420000થી 177173 રૂપિયા સસ્તી છે.
