Prev
Next
Gold Rate Today: રાતોરાત સોનાના ભાવમાં તોતિંગ ઘટાડો, ચાંદી પણ 13000 તૂટી, આજનો ભાવ જાણીને ખરીદવા દોડશો

Gold-Silver Price Today: મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધની સ્થિતિ વકરી છે. જેના કારણે આજે શેર બજારમાં ભારે કોહરામ મચ્યો. આ સાથે આજે કોમોડિટી બજારમાં પણ ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં સોનું અને ચાંદી  ભયંકર પછડાયા છે. લગ્નગાળો હોય અને પ્રસંગો કે ઘરમાં દાગીના લેવાનું પ્લાનિંગ કરતા હોવ તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે. જાણો આજનો સોના-ચાંદીનો ભાવ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 19, 2026, 12:39 PM IST
  • વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં સોનું-ચાંદી ધડામ.
  • યુદ્ધનો બિહામણો થતો જતો માહોલ, વધતી આર્થિક અનિશ્ચિતતાઓ    કારણભૂત!
  • સોનું 1.51 લાખ અને ચાંદી 2.36 લાખ પર પહોંચી ગયા. 

Trending Photos

ઈરાન અને ઈઝરાયેલ અમેરિકા વચ્ચેનું યુદ્ધ હવે ખતરનાક વળાંક પર પહોંચી ગયું છે જે હવે ઓઈલ યુદ્ધમાં ફેરવાઈ રહ્યું છે. આ ઉપરાંત અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વ (Fed) ના કડક વલણ અને વ્યાજ દરોમાં કાપને લઈને પણ લોકોને ઓછી અપેક્ષા છે. જિયો પોલિટિકલ તણાવ, આર્થિક અનિશ્ચિતતાઓના પગલે યુદ્ધના વાતાવરણમાં પણ સોનું-ચાંદી ભયંકર પછડાયા છે. આજે સોનામાં જોરદાર કડાકો અને ચાંદી  તો સીધી  2.40ની અંદર જતી રહી છે. જાણો આજના લેટેસ્ટ રેટ.

આજના સોના-ચાંદીના ભાવ
IBJAના આજના ખુલતા ભાવ મુજબ 10 ગ્રામ 999 પ્યોરિટીવાળા સોનામાં 3242 રૂપિયાનો કડાકો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ સીધો 151637 પર પહોંચી ગયો છે. કાલે 154879 પર બંધ થયો હતો. ચાંદીમાં પણ જબરદસ્ત ઘટાડો નોંધાયો છે. ચાંદી આજે 13098 રૂપિયા તૂટી છે અને પ્રતિ કિલોગ્રામ 236809 પર પહોંચી છે. જે કાલે પણ ઘટાડા સાથે જ 249907 પર બંધ થઈ હતી. અત્રે નોંધનીય છે કે આ ભાવમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ નથી. ભાવ સમગ્ર દેશમાં માન્ય છે પરંતુ શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં ફેરફાર હોઈ શકે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

To get these rates on your phone give a missed call on - 8955664433

For more details contact: Saurabh +91 9004120120 / 022-23426971 / 022-23427459

Follow us on Twitter : https://t.co/lXovVzbVEI

Follow us on Instagram :… pic.twitter.com/2QmwBVpTCD

— IBJA (@IBJA1919) March 19, 2026

વાયદા બજારમાં આજના ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)માં આજે સવારે સોનું અને ચાંદી ખુલતા જ કડાકો જોવા મળ્યો હતો જે બપોર સુધીમાં તો વધી ગયો. બપોરે 12.20ના ભાવ મુજબ 2 એપ્રિલની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું હાલ 2.25 ટકાના ઘટાડા સાથે 149581 પર જોવા મળી રહ્યું છે. જ્યારે 5 મેની એક્સપાયરીવાળી 1 કિલોગ્રામ ચાંદી 4.78 ટકાના ઘટાડા સાથે 236342 પર જોવા મળી છે. અત્રે જણાવવાનું કે 29 જાન્યુઆરીના રોજ ચાંદી ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચી હતી અને 4.20 લાખનું સ્તર પાર કર્યું હતું. જ્યારે હવે સીધી 2.36 લાખ પર પહોંચી ગઈ છે. 

અચાનક કડાકાનું શું કારણ?
કિંમતી ધાતુઓમાં ઘટાડાનું સૌથી મોટું કારણ તો ફેડરલ રિઝર્વનું વલણ છે. ફેડે વ્યાજ દરોમાં કોઈ ફેરફાર ન કર્યો અને આ વર્ષે ફક્ત એકવાર કાપનો સંકેત આપ્યો. ફેડ ચેરમેન જેરોમ પોવેલે કહ્યું કે મોંઘવારી પર કાબૂ આવે ત્યાં સુધી કાપ નહીં થાય. અત્રે જણાવવાનું કે ઊંચા વ્યાજ દરો સોના ચાંદી જેવા વગર વ્યાજના રોકાણોને ઓછા આકર્ષક બનાવે છે. 

યુદ્ધ અને વધતા ક્રૂડના ભાવની પણ અસર
મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા તણાવે પણ બજારને પ્રભાવિત કર્યું છે. ક્રૂડ ઓઈલ 100 ડોલર પ્રતિ બેરલ પાર પહોંચી ગયું છે. તેનાથી ઉર્જા ખર્ચા વધવાથી મોંઘવારીનું જોખમ વધ્યું છે. 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Gold rategoldsilver ratesilver

Trending news