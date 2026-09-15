/Gold Price Today: ગણેશ ચતુર્થી બાદ સોનાના ભાવ થયા ધડામ, ચાંદી પણ ગગડી, જાણો આજનો ગોલ્ડ-સિલ્વર લેટેસ્ટ રેટ

સોના અને ચાંદીમાં આજે ભાવમાં કડાકો જોવા મળ્યો છે. ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) મુજબ એક કિલો ચાંદીના ભાવમાં 1270 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો જ્યારે 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાના ભાવમાં 888 રૂપિયા તૂટ્યા અને ભાવ 1.51 લાખ રૂપિયા પર પહોંચ્યા છે. અત્રે જણાવવાનું કે 15 દિવસમાં ચાંદી 10 હજાર અને સોનું 5000 રૂપિયા સસ્તું થયું છે. 31 ઓગસ્ટના રોજ સોનાના ભાવ લગભગ 1.56 લાખ રૂપિયા અને ચાંદીનો ભાવ 2.37 લાખ રૂપિયા હતો.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJAના રેટ્સ મુજબ આજે 24 કેરેટ સોનું 888 રૂપિયા સસ્તું થઈને 151050 રૂપિયા પર ખુલ્યું જે ગત સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસ 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ 151938 પર બંધ થયું હતું. સોમવારે ગણેશ ચતુર્થીની રજા હતી. જ્યારે એક કિલો ચાંદીના ભાવમાં 1270 રૂપિયા ઘટ્યા અને ભાવ 227650 રૂપિયા પર ખુલ્યો જે 11 સપ્ટેમ્બરે 228920 પર બંધ થયો હતો. આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. ભાવ દિવસમાં બેવાર જાહેર થાય છે. શનિવારે અને રવિવારે તથા જાહેર રજાઓના દિવસે નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવતા નથી.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
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— IBJA (@IBJA1919) September 15, 2026
વાયદા બજારના લેટેસ્ટ ભાવ
MCX પર બપોરે 1.35 કલાકે 5 ઓક્ટોબરના વાયદાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 0.60 ટકાના ઘટાડા સાથે 150328 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળ્યો. જ્યારે 4 ડિસેમ્બરના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદીના ભાવમાં 1.15 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો અને ભાવ 229950 રૂપિયા જોવા મળ્યો.
ક્યાં સુધી જોવા મળશે ઘટાડો?
બજાર વિશેષજ્ઞોનું માનવું છે કે હાલ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઉતાર ચડાવનો માહોલ રહી શકે છે. એકસ્પર્ટ્સના જણાવ્યાં મુજબ જ્યાં સુધી અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વની બેઠક બાદ વ્યાજ દરોને લઈને સ્થિતિ સંપૂર્ણ રીતે સ્પષ્ટ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી ભાવ પર દબાણ રહી શકે છે. જીયો પોલિટિકલ તણાવ અને આર્થિક અનિશ્ચિતતાઓના કારણે સોનાના ભાવને સપોર્ટ મળી શકે છે. જેનાથી રોકાણકારો તેને સુરક્ષિત રોકાણ તરીકે ફરીથી પસંદ કરી શકે છે.
એક્સપર્ટ્સનો મત છે કે રોકાણકારોએ સતર્ક રહેવું જોઈએ. કારણ કે બજારમાં હજુ પણ નબળાઈના સંકેત જોવા મળી રહ્યા છે. પરંતુ કોઈ પણ મોટા કડાકા પર ખરીદીની તક પણ મળી શકે છે.
શહેરો પ્રમાણે અલગ ભાવ કેમ હોય છે?
ભારતના અલગ અલગ શહેરોમાં તમને સોના અને ચાંદીના અલગ અલગ ભાવ જોવા મળી શકે છે. જેના 4 કારણ મુખ્ય ગણાય છે.
ટ્રાન્સપોર્ટ અને સિક્યુરિટી
એક શહેરથી બીજા શહેર સોનું લઈ જવામાં ઈંધણ અને સુરક્ષા ખર્ચો જોડાય છે જેમાં અંતર વધવાના કારણે ભાવ વધે છે.
ખરીદીનું પ્રમાણ
દક્ષિણ ભારતમાં સોનું વધુ વેચાય છે જેના કારણે જ્વેલર્સ મોટા પાયે ખરીદી કરે છે પરંતુ છૂટનો ફાયદો મર્યાદિત રહે છે.
લોકલ જ્વેલરી એસોસિએશન
રાજ્ય અને શહેરના જ્વેલરી એસોસિએશન સ્થાનિક ડિમાન્ડ સપ્લાયના આધારે રેટ નક્કી કરે છે.
જૂનો સ્ટોક અને ખરીદ કિંમત
જ્વેલર્સની ખરીદી રેટ ગ્રાહકોને કેટલી કિંમતે વેચવું એ નક્કી કરે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ અને એક્સપર્ટ્સના અભિપ્રાય પર આધારિત છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. રોકાણ પહેલા તમારા એડવાઈઝરની સલાહ ચોક્કસપણે લેવી)