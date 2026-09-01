/Gold Price Today: PM મોદીની અપીલ બાદ સોનાના ભાવમાં ઘટાડો, ચાંદી પણ તૂટી, જાણો 10 ગ્રામ સોનાનો આજનો ભાવ

પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ લોકોને જરૂર ન હોય તો સોનું ન ખરીદવાની અપીલ કર્યા બાદ ફરીથી આજે 1 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) મુજબ 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનું આજે 1000 રૂપિયા જેટલું તૂટ્યું છે. જ્યારે ચાંદીમાં પણ 1711 રૂપિયા જેટલો કડાકો નોંધાયો છે. જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJAની વેબસાઈટ મુજબ 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું આજે 1037 રૂપિયા ગગડીને 154798 રૂપિયાના સ્તરે ખુલ્યું છે જે કાલે 155835 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. એ જ રીતે એક કિલો ચાંદીના ભાવમાં 1711 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો અને ભાવ 235488 પર ખુલ્યો જે કાલે 237199 પર બંધ થયો હતો. આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. ભાવ દિવસમાં બેવાર જાહેર થાય છે.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
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— IBJA (@IBJA1919) September 1, 2026
MCX પર લેટેસ્ટ ભાવ
વાયદા બજાર (MCX)ની વેબસાઈટ પર બપોરે 1 વાગ્યાના રેટ જોઈએ તો 5 ઓક્ટોબરના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.29 ટકા ઘટીને 154006 રૂપિયા પર જોવા મળ્યું છે. જ્યારે 4 સપ્ટેમ્બરના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદીનો ભાવ હાલ 0.15 ટકાના વધારા સાથે 234196 રૂપિયા જોવા મળ્યો છે.
શું કહે છે એક્સપર્ટ?
મીડિયા રિપોર્ટમાં માર્કેટ એક્સપર્ટ અનુજ ગુપ્તાને ટાંકીને કહેવાયું છે કે પીએમ નરેન્દ્ર મોદીની અપીલના પગલે આવનારા દિવસોમાં પણ સોનાના ભાવ પર દબાણ જોવા મળી શકે છે. આ ઉપરાંત ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં તેજીના કારણે પણ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. અમેરિકાએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ઈરાનના એક ટાપુ પર હુમલો કર્યો છે. ઈરાને પણ જોર્ડનમાં અમેરિકી ઠેકાણાઓ પર હુમલા કર્યા છે.
ઓલટાઈમ હાઈથી 1.53 લાખ તૂટી ચાંદી
આ વર્ષે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. 31 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ સોનાના ભાવ 1.33 લાખ રૂપિયા થયા હતા. જે 20 જાન્યુઆરીના રોજ વધીને 1.76 લાખ રૂપિયાના સૌથી ઉપરી સ્તર પર પહોંચી ગયા હતા. ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં સોનું 21 હજાર રૂપિયા સસ્તું થઈ ચૂક્યું છે.
જ્યારે ચાંદીના ભાવ 31 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ 2.30 લાખ રૂપિયા હતી. જે 29 જાન્યુઆરીએ 3.86 લાખ રૂપિયાના ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચી ગઈ હતી. ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં ચાંદી 1.53 લાખ રૂપિયા સસ્તી થઈ ગઈ છે.
કઈ રીતે નક્કી થાય છે સોના ચાંદીના ભાવ?
પીએમ મોદીએ શું કરી છે અપીલ
અત્રે જણાવવાનું કે પીએમ મોદીએ ફરીથી એકવાર લોકોને જરૂર ન હોય તો સોનું ખરીદવાથી બચવાની અપીલ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે જો જરૂર ન હોય તો સોનું ખરીદવું ન જોઈએ. આ અગાઉ 11 મેના રોજ પણ પીએમ મોદીએ દેશવાસીઓને સોનું ન ખરીદવાની અપીલ કરી હતી.