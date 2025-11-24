Gold Rate Today: ભાવમાં ભારે ઉથલપાથલ...સોનાના ભાવમાં ઘટાડો, ચાંદીમાં મોટો ચમકારો, લેટેસ્ટ રેટ ખાસ ચેક કરો
Gold-Silver Price Today: સોનાના ભાવમાં ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. ચાંદીની પણ એ જ સ્થિતિ છે. ઘડીકમાં ભાવ આકાશે આંબી જાય તો ઘડીકમાં ભાવ પછડાય છે. આજે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. જો કે રિટેલ બજારમાં ચાંદી ઉચકાઈ છે. લેટેસ્ટ રેટ ખાસ ચેક કરો.
અમેરિકી ફેડરલ રિજર્વની આગામી નીતિગત ચાલને લઈને વધતી અનિશ્ચિતતાઓ વચ્ચે સોમવારે એશિયન બજારોમાં સોનાના ભાવમાં લગભગ સ્થિરતા જોવા મળી. જો કે ભારતીય વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં સોનાના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો. રોકાણકારો એ વાતનું આકલન કરી રહ્યા છે કે વર્ષના અંત પહેલા શું ફેડ એક વધુ રેટ કટ લાવી શકે છે કે નહીં. 24 નવેમ્બરના રોજ 24 કેરેટ શુદ્ધતાવાળના સોનાના સ્પોટ પ્રાઈઝ 4,056 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચ્યા.
આજનો સોનાનો ભાવ
IBJAના રેટ્સ જોઈએ તો 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનાનો ભાવ આજે 89 રૂપિયા ગગડીને 123057 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જે અગાઉ 123146 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે દાગીનાનો ભાવ એટલે કે 22 કેરેટ સોનાના ભાવમાં આજે 82 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે અને ભાવ 112720 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જે લાસ્ટ સેશનમાં 112802 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો.
ચાંદીના ભાવ જોઈએ તો ચાંદીના ભાવમાં આજે વધારો જોવા મળ્યો છે. આજે ભાવમાં 1925 રૂપિયાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો અને ભાવ 153054 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચ્યો. જે લાસ્ટ સેશનમાં 151129 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર MCXમાં આજે 5 ડિસેમ્બરના રોજ ડિલિવરીવાળા સોનાનો ભાવ 0.92 ટકા ઘટીને 123050 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જ્યારે ચાંદીમાં 0.61 ટકાનો ઘટાડો નોંધ્યો અને ભાવ 153218 રૂપિયાની સપાટીએ પહોંચ્યો છે.
Disclaimer
IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)
