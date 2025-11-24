Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Gold Rate Today: ભાવમાં ભારે ઉથલપાથલ...સોનાના ભાવમાં ઘટાડો, ચાંદીમાં મોટો ચમકારો, લેટેસ્ટ રેટ ખાસ ચેક કરો

Gold-Silver Price Today: સોનાના ભાવમાં ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. ચાંદીની પણ એ જ સ્થિતિ છે. ઘડીકમાં ભાવ આકાશે આંબી જાય તો ઘડીકમાં  ભાવ પછડાય છે. આજે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. જો કે રિટેલ બજારમાં ચાંદી ઉચકાઈ છે. લેટેસ્ટ રેટ ખાસ ચેક કરો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 24, 2025, 12:31 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: ભાવમાં ભારે ઉથલપાથલ...સોનાના ભાવમાં ઘટાડો, ચાંદીમાં મોટો ચમકારો, લેટેસ્ટ રેટ ખાસ ચેક કરો

અમેરિકી ફેડરલ રિજર્વની આગામી નીતિગત ચાલને લઈને વધતી અનિશ્ચિતતાઓ વચ્ચે સોમવારે એશિયન બજારોમાં સોનાના ભાવમાં લગભગ સ્થિરતા જોવા મળી. જો કે ભારતીય વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં સોનાના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો.  રોકાણકારો એ વાતનું આકલન કરી રહ્યા છે કે વર્ષના અંત પહેલા શું ફેડ એક વધુ રેટ કટ લાવી શકે છે કે નહીં. 24 નવેમ્બરના રોજ 24 કેરેટ શુદ્ધતાવાળના સોનાના સ્પોટ પ્રાઈઝ 4,056 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચ્યા. 

આજનો સોનાનો ભાવ
IBJAના રેટ્સ જોઈએ તો 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનાનો ભાવ આજે 89 રૂપિયા ગગડીને 123057 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જે અગાઉ 123146 રૂપિયા પર ક્લોઝ  થયો હતો. જ્યારે દાગીનાનો ભાવ એટલે કે 22 કેરેટ સોનાના ભાવમાં આજે 82 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે અને ભાવ 112720 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જે લાસ્ટ સેશનમાં 112802 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. 

Add Zee News as a Preferred Source

ચાંદીના ભાવ જોઈએ તો ચાંદીના ભાવમાં આજે વધારો જોવા મળ્યો છે. આજે ભાવમાં 1925 રૂપિયાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો અને ભાવ 153054 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચ્યો. જે લાસ્ટ સેશનમાં 151129 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. 

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

To get these rates on your phone give a missed call on - 8955664433

For more details contact: Saurabh +91 9004120120 / 022-23426971 / 022-23427459

Follow us on Twitter : https://t.co/lXovVzctug

Follow us on Instagram :… pic.twitter.com/GotXzt8bx4

— IBJA (@IBJA1919) November 24, 2025

વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર MCXમાં આજે  5 ડિસેમ્બરના રોજ ડિલિવરીવાળા સોનાનો ભાવ 0.92 ટકા ઘટીને 123050 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જ્યારે ચાંદીમાં 0.61 ટકાનો ઘટાડો નોંધ્યો અને ભાવ 153218 રૂપિયાની સપાટીએ પહોંચ્યો છે. 

Disclaimer
IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)     

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Gold ratesilver rategoldsilver

Trending news