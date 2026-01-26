Prev
Gold Rate Today: ગણતંત્ર દિવસે સોનાના ભાવમાં થયો ઘટાડો, અમદાવાદ સહિત શહેરોમાં શું છે ભાવ? લેટેસ્ટ રેટ જાણો

Gold-Silver Price Today: આજે 77મો ગણતંત્ર દિવસ ઉજવાઈ રહ્યો છે. ત્યારે આજના દિવસે સોનાના ભાવમાં પણ ઘટાડો નોંધાયો છે. ચાંદીની ચમક પણ ફીક્કી પડી છે. જો તમે પણ લેવાનું વિચારતા હોવ તો રેટ ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 26, 2026, 10:59 AM IST

Gold Rate Today: ગણતંત્ર દિવસે સોનાના ભાવમાં થયો ઘટાડો, અમદાવાદ સહિત શહેરોમાં શું છે ભાવ? લેટેસ્ટ રેટ જાણો

અમેરિકા અને યુરોપ વચ્ચે તલવારો ખેંચાયા બાદ તણાવ ઘટવાની આશાઓ વચ્ચે આજે ગણતંત્ર દિવસે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. સોનાની વાત કરીએ તો એક દિલ્હીમાં 24 કેરેટ ગોલ્ડ પ્રતિ દસ ગ્રામ 10 રૂપિયા અને 22 કેરેટ ગોલ્ડમાં પણ 10 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આ અગાઉ 19 જાન્યુઆરીથી લઈને 25 જાન્યુઆરી સુધી એટલે કે એક અઠવાડિયા જેટલા સમયમાં બધુ મળીને 24 કેરેટ ગોલ્ડના ભાવમાં પ્રતિ 10 ગ્રામ  ₹16,480 અને 22 કેરેટ ગોલ્ડનો ભાવ ₹15,100 જેટલો વધ્યો હતો. ચાંદીની વાત કરીએ તો દિલ્હીમાં ચાંદી પણ સસ્તી થઈ છે. 100 રૂપિયા જેટલો ભાવ ઘટ્યો છે. 

અમદાવાદ સહિત કેટલાક અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
દેશના મુખ્ય શહેરોની વાત કરીએ તો દિલ્હીમાં 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,60,040 જ્યારે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,47,040, મુંબઈમાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,60,250 જ્યારે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,46,890 રૂપિયા અને અમદાવાદની વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં 24 કેરેટ 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹1,60,300 અને 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,46,940 આસપાસ જોવા મળી રહ્યો છે. 

આ ઉપરાંત કોલકાતામાં 24 કેરેટ સોનું 1,60,250 રૂપિયા જ્યારે 22 કેરેટ સોનું 1,46,890 રૂપિયા, ચેન્નાઈમાં 24 કેરેટ સોનું 1,59,480 રૂપિયા અને 22 કેરેટ સોનું 1,47,490 રૂપિયા, બેંગલુરુમાં 24 કેરેટ 1,60,250 રૂપિયા જ્યારે 22 કેરેટ 1,46,890 રૂપિયા આસપાસ વેચાઈ રહ્યું છે. લખનઉની વાત કરીએ તો ત્યાં 24 કેરેટ સોનું 1,60,040 જ્યારે 22 કેરેટ સોનું 1,47,040 રૂપિયા આસપાસ વેચાઈ રહ્યું છે. 

ચાંદી પણ ગગડી
ચાંદીની વાત કરીએ તો 19 જાન્યુઆરીથી લઈને 25 જાન્યુઆરી સુધીમાં એક કિલો ચાંદીના ભાવમાં ઉથલપાથલ સાથે 40000 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો હતો. આજે દિલ્હીમાં ચાંદી 100 રૂપિયા સસ્તી થઈ છે અને 3,34,900 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે વેચાઈ રહી છે. અન્ય શહેરોની વાતક રીએ તો મુંબઈ અને કોલકાતામાં પણ આ ભાવ પર વેચાઈ રહી છે. પરંતુ ચેન્નાઈમાં ચાંદીનો ભાવ પ્રતિકિલોગ્રામ 3,64,900 રૂપિયા આસપાસ છે. 

ચાંદી કેમ ચોંકાવી રહી છે રોકાણકારોને
મજબૂત રિટેલ ખરીદી, મોમેન્ટમ આધારિત રોકાણ અને ફિઝિકલ માર્કેટમાં લાંબા સમયથી જળવાયેલી તંગીને કારણે ચાંદી આકાશે પહોંચી છે. ચાંદીની જોરદાર તેજીએ સોનાની સરખામણીએ રોકાણકારનો વધુ ચોંકાવ્યા છે. વધતા જિયોપોલિટિકલ તણાવ અને સુરક્ષિત રોકાણની માંગણીએ સોનાને મજબૂતી આપી જેનો સીધો ફાયદો ચાંદીને પણ થયો. એનાલિસ્ટ્સનું કહેવું છે કે ચાંદી હાલસોનાની તેજી સાથે ચાલી રહી છે. તેનું એક મોટું કારણ એ પ ણ છે કે ચાંદીની યુનિટ કિંમત સોનાની સરખામણીમાં નાની છે, જેનાથી નાના રોકાણકારોની ભાગીદારી વધુ જોવા મળી રહી છે. જો કે એક્સપર્ટ્સ તો હાલ સતર્કતા વર્તવાનું જ કહે છે. 

વાયદા બજારમાં ભાવ
વાયદા બજાર (MCX) પર 5 ફેબ્રુઆરીની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.05 ટકાના ઘટાડા સાથે 155963 પર બંધ થયું હતું. જ્યારે 5 માર્ચના રોજ એક્સપાયરીવાળી ચાંદી 0.03 ટકાના ઘટાડા સાથે 334600 પર બંધ થઈ હતી. (આ ભાવ 23 જાન્યુઆરીના રોજ છે અને શનિ, રવિ રજા હોવાથી અને આજે જાહેર રજા હોવાથી નવા ભાવ જાહેર થયા નથી.)

IBJAના રેટ્સ શું કહે છે
IBJAના રેટ્સ જોઈએ તો એમાં પણ એવું છે કે તેના ભાવ શનિવારે અને રવિવારે તથા જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. આજે ગણતંત્ર દિવસની જાહેર રજા છે. છેલ્લે શુક્રવારે રેટ જાહેર કરાયા હતા જેમાં 24 કેરેટ સોનાના ભાવમાં 1118 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો અને ભાવ 154310 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીમાં 1255 રૂપિયાનો કડાકો જોવા મળ્યો હતો અને ભાવ 317705 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થયો હતો. IBJA દ્વારા બહાર પડાતા રેટ્સમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ હોતા નથી. તેના ભાવ દેશભરમાં માન્ય છે. દિવસમાં બેવાર ભાવ જાહેર થાય છે. સવારે ખુલતા ભાવ અને સાંજે બંધ ભાવ. 

