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Gold Rate Today: હોર્મુઝના ટેન્શનથી પાછું સોનું ધડામ! ભાવ ઘટ્યા બાદ ક્યાં પહોંચ્યું ગોલ્ડ? જાણો આજનો રેટ

America Iran Tension: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. એક બાજુ જ્યાં વાયદા બજારમાં સોનું અને ચાંદી ઉછાળા મારી રહ્યા છે ત્યાં રિટેલ બજારમાં સોનાના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે જ્યારે ચાંદીમાં સામાન્ય વધારો નોંધાયો છે. જાણો લેટેસ્ટ રેટ. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 14, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:53 PM IST
Gold Rate Today: હોર્મુઝના ટેન્શનથી પાછું સોનું ધડામ! ભાવ ઘટ્યા બાદ ક્યાં પહોંચ્યું ગોલ્ડ? જાણો આજનો રેટ
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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