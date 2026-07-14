/Gold Rate Today: હોર્મુઝના ટેન્શનથી પાછું સોનું ધડામ! ભાવ ઘટ્યા બાદ ક્યાં પહોંચ્યું ગોલ્ડ? જાણો આજનો રેટ

અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના એક મોટા નિર્ણયે દુનિયાભરમાં ઓઈલના સપ્લાયને લઈને ચિંતા વધારી છે. ટ્રમ્પે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થનારા જહાજો પર શિપિંગ ટેક્સ લગાવવાની અને ઈરાની બંદરોની નાકાબંધી કરવાની જાહેરાત કરતા ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે. ગ્લોબલ લેવલ પર વધેલા ટેન્શનના કારણે સોના અને ચાંદીના ભાવ પણ પ્રભાવિત થઈ રહ્યા છે. સોમવારે બંધ થયેલા કારોબારી સત્રમાં સોનું વૈશ્વિક સ્તરે 3 ટકા તૂટીને 4005 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગયું હતું. જો કે મંગળવારે સવારે તેમાં મામૂલી તેજી જોવા મળી. ભારતીય બજારોની વાત કરીએ તો IBJA પર સોનું તૂટ્યું છે જ્યારે ચાંદીમાં વધારો નોંધાયો છે. જ્યારે વાયદા બજારમાં સોનું અને ચાંદી ઉછાળા સાથે જોવા મળ્યા છે.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJA પર આજના ખુલતા ભાવ જોઈએ તો 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું આજે 476 રૂપિયા ગગડીને 141712 રૂપિયાના સ્તરે ખુલ્યું જે કાલે સાંજે 142188 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. જ્યારે ચાંદી 849 રૂપિયા ઉછળીને 219571 રૂપિયા પર ખુલી જે કાલે 218722 રૂપિયા પર બંધ થઈ હતી. આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. એસોસિએશન દિવસમાં બેવાર ભાવ જાહેર કરે છે. ખુલતા અને બંધ ભાવ.
કેરેટ પ્રમાણે આજના ભાવ
વાયદા બજારના લેટેસ્ટ ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર MCX પર હાલ બપોરે 2.30 કલાકે 5 ઓગસ્ટ 2026ની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.50 ટકાના વધારા સાથે 141010 રૂપિયા પર જોવા મળ્યું. જ્યારે 4 સપ્ટેમ્બર 2026ની એક્સપાયરીવાળી એક કિલો ચાંદી 1.11 ટકાના વધારા સાથે 220133 રૂપિયા પર જોવા મળી છે.
વૈશ્વિક બજારમાં સ્થિતિ
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને લઈને ગ્લોબલ લેવલ પર ટેન્શન વધ્યા બાદ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો. અમેરિકા તરફથી ઈરાન પર સતત ત્રીજા દિવસે હુમલા બાદ સોમવારે બંને કિંમતી ધાતુઓ ગગડી હતી. જેના કારણે સોનું તૂટીને 4005 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી પહોંચી ગયું. ચાંદી પણ ગગડીને 57 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી હતી. પરંતુ મંગળવારે સવારે કોમેક્સ પર સોનું રિકવરી મોડમાં જોવા મળ્યું અને 12 ડોલર ચડીને 4017 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર જોવા મળ્યું હતું. પરંતુ ચાંદીમાં ઘટાડાનો સિલસિલો ચાલુ રહ્યો અને તે 57.84 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ થતી જોવા મળી હતી.
ફેડરલ રિઝર્વના કડક વલણનો સંકેત