Gold Rate Today: આજે ફરીથી સોનાના ભાવમાં જોરદાર ઘટાડો, ચાંદી પણ 2500 રૂપિયા સસ્તી થઈ, જાણો લેટેસ્ટ રેટ

Gold Silver Price Today:  રેકોર્ડ હાઈ પર પહોંચ્યા બાદ સોના અને ચાંદીના  ભાવમાં મોટો કડાકો જોવા મળી રહ્યો છે. આજે ફરીથી સોનું અને ચાંદી સસ્તા થયા છે. વાયદા બજારમાં ચાંદીના ભાવમાં 2500 રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો જોવા મળ્યો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 24, 2025, 12:26 PM IST

સતત 2 મહિના સુધી ઉછાળા બાદ સોનું અને ચાંદી કડાકાના માહોલમાં જોવા મળી રહ્યા છે. દરરોજ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળે છે. શુક્રવારે પણ શરૂઆતી કારોબારમાં બંને કિંમતી ધાતુઓના ભાવમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો. રેકોર્ડ હાઈ લેવલ પર પહોંચ્યા બાદ સોનું અને ચાંદી સતત ગગડી રહ્યા છે. 

MCX પર સોનાનું રેકોર્ડ હાઈ લેવલ 1.32 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે. જ્યારે ચાંદીનો રેકોર્ડ હાઈ લેવલ 1.70 લાખ રૂપિયાથી ઉપર છે. અહીંથી જો જોઈએ તો બંને કિંમતી ધાતુઓમાં મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે. સોનું 9000 રૂપિયાથી વધુ અને ચાંદી 24000 રૂપિયાથી વધુ ગગડી છે. અત્રે જણાવવાનું કે આ ઘટાડો એવા સમયે જોવા મળ્યો છે કે જ્યારે વૈશ્વિક જોખમ ધારણામાં સુધારો થઈ રહ્યો છે. અમેરિકી ડોલર મજબૂત થઈ રહ્યો છે અને રોકાણકારો પોતાના સુરક્ષિત રોકાણ પર ફરીથી વિચારી રહ્યા છે. આ સુધારો મોંઘવારીની ચિંતા, વ્યાજ દરોમાં કાપની આશાઓ અને જિયો પોલિટિકલ અસ્થિરતા બાદ આવ્યો છે. 

આજે કેટલું સસ્તું થયું સોનું?
MCX પર સોનું આજે 1244 રૂપિયા ઘટીને 1,22,860 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર જોવા મળ્યું. જ્યારે ચાંદી 2565 રૂપિયા ઘટીને 1,45,947 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર જોવા મળી. સોનાનો આજેનો હાઈ રેટ 123776 રૂપિયા અને નીચલું સ્તર 122800 રૂપિયા છે. જ્યારે ચાંદીએ આજે 147473 રૂપિયા પ્રતિ કિલોનું હાઈ લેવલ સ્પર્શ્યું હતું. 

રિટેલ બજારમાં ભાવ
IBJAના લેટેસ્ટ રેટ્સ જોઈએ તો આજે 24 કેરેટ 10 ગ્રામ સોનામાં 935 રૂપિયાનો કડાકો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 122419 પર પહોંચ્યો છે. જે કાલે 123354 પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીમાં પણ 3700 રૂપિયાનો મોટો કડાકો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 147750 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી ગયો જે કાલે 151450 રૂપિયા પ્રતિ કિલગ્રામ ક્લોઝ થયો હતો. 

શું કહે છે એક્સપર્ટ્સ
કોમોડિટી એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે આ પગલું ધાતુની તાત્કાલિક તેજીના દોરનો અંત હોઈ શકે છે. જો કે જરૂરી નથી કે તે વ્યાપક તેજીના દૌરનો અંત હોય. મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ એસ્પેક્ટ બુલિયન એન્ડ રિફાઈનરીના સીઈઓ દર્શન દેસાઈએ કહ્યું કે સોનાના ભાવ હાલના ઉચ્ચ સ્તરથી ભારે કડાકા બાદ પોતાના નવ સપ્તાહના વધતા ક્રમને તોડવા માટે તૈયાર છે. 

તેમણે કહ્યું કે, ઘટાડાના કારણ રોકાણકારો દ્વારા વધેલા મૂલ્યાંકન, સંભવિત ચીન-અમેરિકી વેપાર સંધિ અંગે નવેસરથી આશાવાદ અને મજબૂત અમેરિકી ડોલર વચ્ચે પ્રોફિટ બુકિંગને જણાવવામાં આવ્યો છે. 

ક્યાં સુધી જશે સોનું અને ચાંદી
મહેતા ઈક્વિટીઝ લિમિટેડના ઉપાધ્યક્ષ (કોમોડિટી) રાહુલ કલંત્રીએ જણાવ્યું કે છ વર્ષોમાં એક દિવસના સૌથી મોટા કડાકા બાદ સોનાના ભાવમાં હળવી રિકવરીની કોશિશ પણ થઈ રહી છે. તેમણે સોના માટે ટેક્નિકલ સ્તર $4,055-4,005 ના સપોર્ટ અને $4,135-4,160 નો ટાર્ગેટ રાખ્યો છે. ભારતીય રૂપિયામાં સોનુને 1,23,670-1,22,980 રૂપિયા પર સપોર્ટ અને 1,24,950-1,25,800  રૂપિયાની આસપાસ પ્રતિરોધ સ્તર પર રાખ્યું છે. ચાંદીને 1,46,850-1,45,150 રૂપિયા પર સપોર્ટ અને 1,49,850 રૂપિયા પર પ્રતિરોધ સ્તર રાખેલી છે. 
 

