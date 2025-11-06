Gold Rate Today: જલદી કરજો...સોનાના ભાવ આજે પણ ઘટ્યા, ચાંદીમાં ઉછાળો, સોનું તૂટીને કેટલે પહોંચ્યું? લેટેસ્ટ રેટ જાણો
Gold Silver Price Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મિક્સ વલણ જોવા મળી રહ્યા છે. વાયદા બજારમાં ભાવ ચડેલા તો રિટેલ બજારમાં સોનાના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. જો કે ચાંદીના ભાવ વધ્યા છે. જો તમે પણ લેવાનું વિચારતા હોવ તો લેટેસ્ટ રેટ ચેક કરો.
સોના અને ચાંદીના વાયદા બજારમાં ભાવમાં સામાન્ય વધારો જોવા મળ્યો છે પરંતુ રિટેલ બજારમાં સોનાના ભાવ ગગડ્યા છે. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ એટલે કે MCX પર ડિસેમ્બર ડિલિવરી માટે સવારે 9.45 વાગે સોનાનો ભાવ ગત સત્રની સરખામણીએ 0.08 ટકાના વધારા સાથે 1,20,617 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ જોવા મળ્યો હતો. એમસીએક્સની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ મુજબ ડિસેમ્બર ડિલિવરી માટે ચાંદીનો ભાવ પણ ગત સત્રની સરખામણીએ 0.12 ટકાના ઉછાળા સાથે 1,47,503 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર જોવા મળ્યો હતો. રિટેલ બજારમાં ભાવ કેટલા ગગડ્યા એ પણ જાણો.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJA ના લેટેસ્ટ રેટ્સ મુજબ 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનાના ભાવમાં 319 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 120100 પર ખુલ્યો છે. જે ગત સત્રમાં 120419 પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં આજે વધારો નોંધાયો છે. શુદ્ધ એક કિલોગ્રામ વજનની ચાંદીના ભાવમાં 1208 રૂપિયાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 147358 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચ્યો છે. જે ગત સત્રમાં 146150 પર ક્લોઝ થઈ હતી.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
વૈશ્વિક બજારમાં સોનાના ભાવ
tradingeconomics મુજબ વૈશ્વિક બજારમાં સોનાના ભાવ ગુરુવારે 3980 ડોલર પ્રતિ ઔંસની આસપાસ જોવા મળ્યા હતા. જે ચાર સપ્તાહના નીચલા સ્તર નજીક હતા. રોકાણકારો અમેરિકી વ્યાજ દરોમાં કાપની આશા પર દાંવ લગાવતા રહ્યા. અમેરિકી ખાનગી પેરોલ ઓક્ટોબરમાં 42,000 નો વધારો નોંધાયો જે 25,000 ના અંદાજા કરતા વધુ હતી. જ્યારે આઈએસએમ સર્વિસિસ પીએમઆઈ આઠ મહિનાના ઉચલા સ્તરે પહોંચી ગયો. આ આંકડાઓએ એ ધારણા મજબૂત કરી કે વધારાના રેટ કટની સંભાવના ઓછી છે કારણ કે ફુગાવો હજુ પણ લક્ષ્ય કરતા ઉપર છે અને સરકારી શટ ડાઉનના કારણે પ્રમુખ શ્રમ ડેટામાં પણ વિલંબ થઈ રહ્યો છે.
Disclaimer
IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)
