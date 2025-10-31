ગજબ! 13 દિવસમાં 10246 રૂપિયા સસ્તું થયું સોનું, ચાંદીની કિંમતમાં પણ 25000થી વધુનો ઘટાડો

Prev
Gold and Silver Price: સોના અને ચાંદીની વધતી કિંમતોએ છેલ્લા કેટલાક મહિનાથી લોકોને પરેશાન કર્યાં છે, પરંતુ હવે તેમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. છેલ્લા 13 દિવસમાં સોનું 10246 રૂપિયા સસ્તું થયું છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 31, 2025, 11:38 AM IST

Gold and Silver Price Fallen: સોના-ચાંદીના ભાવમાં ભારે ઘટાડો થયો છે. ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) પ્રમાણે માત્ર એક દિવસમાં 10 ગ્રામ સોનાની કિંમત 1375 રૂપિયાથી ઘટી 1,19,253 રૂપિયા રહી ગઈ છે. તેના એક દિવસ પહેલા સોનાની કિંમત 120628 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતી.

ચાંદીની કિંમતમાં પણ ઘટાડો
ચાંદી પણ 1033 રૂપિયા ઘટી 145600 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર આવી ગઈ છે, જ્યારે 29 ઓક્ટોબરે તેની કિંમત 146633 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ હતી. તેનાથી લોકોને મોટી રાહત મળી છે. આ મહિનાની શરૂઆતમાં 17 ઓક્ટોબરે સોનું  1,30,874 અને ચાંદી 1,71,275 રૂપિયાના ઓલ ટાઈમ હાઈ પર પહોંચી ગઈ હતી. ત્યારબાદ માત્ર 13 દિવસમાં સોનું 10246 રૂપિયા અને ચાંદી 25675 રૂપિયા સસ્તી થઈ છે.

કેમ સોના-ચાંદીના ભાવમાં થયો ઘટાડો?
ધનતેરસ, દિવાળી જેવા તહેવારો બાદ સોના-ચાંદીની માંગમાં ઘટાડો થયો છે. ખરીદી ઓછી થતાં તેની અસર સોના-ચાંદીની કિંમત પર પડી છે. કિંમતોમાં રેકોર્ડતોડ તેજી બાદ હવે પ્રોફિટ બુકિંગનો દોર ચાલી રહ્યો છે. રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ ઈન્ડેક્સ (RSI) જેવા બીજા ટેક્નીકલ ઈન્ડિકેટર્સથી ખ્યાલ આવે છે કે કિંમત ઓવરબોટ ઝોનમાં પહોંચી ગઈ છે, તેથી હવે ટ્રેન્ડ ફોલોઅર્સ અને ડીલર્સ બિકવાલીના મોડમાં છે.

ગ્લોબલ ચિંતામાં પણ ઘટાડો થયો છે, જેનાથી સોનાની માંગ ઓછી થઈ છે. સામાન્ય રીતે સોનાને સુરક્ષિત રોકાણ માનવામાં આવે છે કારણ કે આર્થિક સંકટના સમયે પણ સોનાની વેલ્યુ જળવાયેલી રહે છે.

આ વર્ષે કિંમતમાં કેટલો વધારો થયો?
આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં સોનાના ભાવમાં ₹43,091નો વધારો થયો છે. 31 ડિસેમ્બર, 2024ના રોજ 24 કેરેટ સોનાના 10 ગ્રામનો ભાવ ₹76,162 હતો, જે હવે પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹1,19,253 છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ચાંદીના ભાવમાં પણ ₹59,583નો વધારો થયો છે. 31 ડિસેમ્બર, 2024ના રોજ, એક કિલો ચાંદીનો ભાવ ₹86,017 હતો, જે હવે પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹1,45,600 છે.

આ વાતનું રાખો ધ્યાન
સોનાની ખરીદી કરવા સમયે હંમેશા ભારતીય માનક બ્યુરો (BIS) હોલમાર્કવાળું સોનું ખરીદો. આ આલ્ફાન્યૂમેરિક નંબર છે, જેનાથી જાણકારી મેળવી શકાય કે આ સોનું કેટલું સાચુ છે. આ સિવાય કિંમતની હંમેશા તપાસ કરો. અલગ-અલગ જેમ કે ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશનની વેબસાઇટ પર જઈને ચેક કરો કે આજે તમારા શહેરમાં સોના-ચાંદીના શું ભાવ છે.

 

