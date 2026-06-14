/જૂનમાં સોનાના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો, ચાંદી પણ 20000 થઈ સસ્તી, જાણો

Gold Silver Price Today : જૂન મહિનામાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. ઈરાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે ચાલી રહેલી વાતચીતના સમાચાર આવ્યા પછી સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો અટકી ગયો હતો, અને ત્યારથી સોનાના ભાવમાં સુધારો થયો છે. વધતી ફુગાવાની બુલિયન બજાર પર પ્રતિકૂળ અસર પડી હતી.
સોનામાં 10,000 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો
12 જૂનની સાંજે, 23 કેરેટ સોનાનો ભાવ 147,208 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. શુક્રવારે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 135,385 રૂપિયા 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ 110,850 રૂપિયા અને 14 કેરેટ સોનાનો ભાવ 86,463 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. આ મહિને, સોનાનો ભાવ 9,434 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ ઘટ્યો છે.
મે મહિનામાં સોનાનો ભાવ શું હતો?
ઇન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશનના અહેવાલ મુજબ, 29 મે, 2026ના રોજ, 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 157,043 રૂપિયા હતો. શુક્રવારે, બુલિયન બજારમાં સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 147,609 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો, જે 29 મે કરતા 9,434 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ ઓછો છે.
ચાંદી પ્રતિ કિલો ₹20,000 સસ્તી થઈ
ચાંદીના ભાવ ગયા મહિનાની સરખામણીમાં 20,971 રૂપિયા પ્રતિ કિલો ઘટ્યા. ઇન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશનના જણાવ્યા અનુસાર, 29 મેના રોજ ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ કિલો 263,966 રૂપિયા હતો. 12 જૂન ના રોજ, તે ઘટીને 242,295 રૂપિયા પ્રતિ કિલો થઈ ગયો.
સોના અને ચાંદીના તાજેતરના ભાવો પર એક નજર
ગુરુવારે, 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 144,782 રૂપિયા હતો. શુક્રવારે ભાવ વધીને 147,800 રૂપિયા થયો. સોના અને ચાંદીના ઘટતા ભાવ શુક્રવારે અટકી ગયા. 12 જૂને ચાંદી 242,295 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામમાં વેચાઈ હતી.
યુદ્ધ સમાપ્ત થાય તો શું સોનું વધુ મોંઘુ થશે કે સસ્તું થશે?
યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધના અંતનો સંકેત આપ્યો છે. યુદ્ધ શરૂ થયા પછી સોના અને ચાંદીના ભાવ સતત ઘટી રહ્યા છે. ભાવમાં હાલનો વધારો વૈશ્વિક તણાવમાં ઘટાડો થવાને કારણે છે. પીએમ મોદીએ લોકોને એક વર્ષ સુધી સોનું અને ચાંદી ન ખરીદવા વિનંતી કરી છે.
14 કેરેટથી 23 કેરેટ સુધીના સોનાના ભાવ
આ ભાવ 3 ટકા GST અને મેકિંગ ચાર્જ સિવાયના છે. સ્થાનિક બજાર હાલમાં ઑફ-સીઝન છે, જેની માંગ પર અસર પડી રહી છે. ભારત સરકારે સોના અને ચાંદી પરની આયાત ડ્યુટી પણ વધારીને 6 ટકાથી 15 ટકા કરી છે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.