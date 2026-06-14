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જૂનમાં સોનાના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો, ચાંદી પણ 20000 થઈ સસ્તી, જાણો

Gold Silver Price Today : મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ ઓછો કરવા માટે વડા પ્રધાન મોદીની અપીલ બાદ, સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો ચાલુ છે. ફક્ત જૂન મહિનામાં જ સોનાના ભાવમાં પ્રતિ 10 ગ્રામ 10,000 રૂપિયાનો નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હતો, જ્યારે ચાંદીમાં પણ 20,000 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો હતો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 14, 2026, 09:58 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:58 PM IST
જૂનમાં સોનાના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો, ચાંદી પણ 20000 થઈ સસ્તી, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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