/10 ગ્રામ સોનું 20,000 સુધી સસ્તું, જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં 1.23 લાખનો કડાકો; 31 મેના રોજ શું છે 24થી 18 કેરેટ ગોલ્ડનો રેટ?

Gold Rate 31 May 2026: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો થવાનો સિલસિલો યથાવત છે. આ સપ્તાહે 24 કેરેટ શુદ્ધતા ધરાવતું સોનું 1,654 સસ્તું થયું છે, જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં 2,650 સુધીનો ઘટાડો નોંધાયો છે.
Gold Rate: છેલ્લા બે મહિનાથી સોના-ચાંદીના ભાવમાં ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ચાલી રહેલો મોટો ઘટાડો અટકવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો. જો આપણે ઓલ-ટાઇમ હાઈ (સૌથી સર્વોચ્ચ) સપાટી સાથે સરખામણી કરીએ, તો સોનું તેની સર્વોચ્ચ કિંમતથી લગભગ ₹20,000 જેટલું સસ્તું થઈ ચૂક્યું છે, જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં ₹1.23 લાખ સુધીનો મોટો કડાકો બોલાઈ ગયો છે. વૈશ્વિક અસ્થિરતા વચ્ચે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનાની કિંમત 4,516 ડોલર પ્રતિ ઔંસ અને ચાંદીની કિંમત 76 ડોલર પ્રતિ ઔંસની નજીક આવી ગઈ છે.
24 કેરેટથી લઈને 18 કેરેટ સોનાનો આજનો ભાવ
'ઇન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન' (IBJA) ની વેબસાઇટ પર જાહેર કરાયેલી લેટેસ્ટ રેટ લિસ્ટ મુજબ, આજે સોનાના ભાવ નીચે મુજબ છે. બીજી તરફ, મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર સોનાનો ભાવ ₹926 ના ઘટાડા સાથે ₹1,56,000 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચી ગયો છે.
સોનાના લેટેસ્ટ ભાવ (પ્રતિ 10 ગ્રામ)
સોનું અને ચાંદી કેટલા સસ્તા થયા?
જો આપણે અગાઉના રેકોર્ડ પર નજર કરીએ તો, 31 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ સોનાનો ભાવ 1.33 લાખ પર હતો, જે 29 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ તેના સર્વોચ્ચ સ્તરે પહોંચી ગયો હતો. તે સમયે સોનું 1.76 લાખ પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું. આ ઉચ્ચતમ ભાવની સરખામણીએ સોનું અત્યાર સુધીમાં 20,000 સસ્તું થઈ ચૂક્યું છે.
બીજી તરફ, ચાંદીની કિંમત પણ 29 જાન્યુઆરીએ 3.86 લાખ પ્રતિ કિલોગ્રામની ઐતિહાસિક સપાટીએ પહોંચી ગઈ હતી, જે હવે ઘટીને 2.63 લાખ પ્રતિ કિલોગ્રામ સુધી નીચે આવી ગઈ છે. એટલે કે છેલ્લા 118 દિવસમાં ચાંદીના ભાવમાં 1.23 લાખનો મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે.